 Полиция Чехии впервые за долгие годы столкнулась с ростом рэкета - жертвами в основном становятся граждане украинской национальности

Об этом говорится в докладе Национального центра по борьбе с организованной преступностью по итогам 2018 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта преступная деятельность доминирует, прежде всего, среди граждан украинской национальности, жертвами которых становятся их соотечественники, занимающиеся предпринимательством на территории Чехии. Бизнесменов заставляют платить за так называемую "защиту", угрожая насилием и расправой как над ними самими, так и над их родственниками в Украине", - говорится в документе.

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Отмечается, что в 2018 году подобные случаи были зарегистрированы в десяти из 13 регионов страны.

Возвращение "крышевания" в докладе объясняется во многом тем, что полиция бросила серьезные силы на борьбу с налоговыми мошенничеством, к которому "украинская мафия" пристрастилась за последние годы. Теперь злоумышленникам приходится переориентироваться на другие виды криминала, резюмируют правоохранители.