 Полиция Чехии впервые за долгие годы столкнулась с ростом рэкета - жертвами в основном становятся граждане украинской национальности

Об этом говорится в докладе Национального центра по борьбе с организованной преступностью по итогам 2018 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эта преступная деятельность доминирует, прежде всего, среди граждан украинской национальности, жертвами которых становятся их соотечественники, занимающиеся предпринимательством на территории Чехии. Бизнесменов заставляют платить за так называемую "защиту", угрожая насилием и расправой как над ними самими, так и над их родственниками в Украине", - говорится в документе.
Отмечается, что в 2018 году подобные случаи были зарегистрированы в десяти из 13 регионов страны.
Возвращение "крышевания" в докладе объясняется во многом тем, что полиция бросила серьезные силы на борьбу с налоговыми мошенничеством, к которому "украинская мафия" пристрастилась за последние годы. Теперь злоумышленникам приходится переориентироваться на другие виды криминала, резюмируют правоохранители.
https://www.youtube.com/watch?v=YUNR0rHUGZ8&t=4513s&app=desktop
Наши соотечественники в свое время кричали "путен введи", наши же соотечественники кидались под украинские танки, ехавшие на укрепление границы. Теперь вот эти наши соотечественники рекетирствуют в Чехии.
И эти твари нашим украинцам, скорее всего, и там покоя не дают.
Вы, русские, постоянно так делаете - когда вам удобно, называете одних и тех же своих русскоязычных - русскими, а когда ситуация требует иного - те же самые люди становятся украинцами.
в Карловых Варах россиян меньше одного процента... другой вопрос что они там одно взвинтили цены на недвижимость... а теперь когда чехи начали стучать на них в налоговые органы Мокшандии они не могут избавиться от этой недвижимости потому что резко упали цени...)
.. Дали собі слово ніколи більше в ті Карлові Вари не заїжджати якби не архітектура у центрi з природою то реально Тамбов або Брянськ ...
особисто стикався(але послав їх "лєсом")
зараз збільшення рекету у звязку зі збільшенням їх "кормової бази"..
відкупився ,памятаю сотнею баксів..
Соответственно и украинцы которые ведут бизнес в обход налогов работают, поэтому бандитам их легче нагнуть.