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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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Все про:мигранты (575) рэкет (74) украинцы (2997) Чехия (880) заробитчане (352)

 Полиция Чехии впервые за долгие годы столкнулась с ростом рэкета - жертвами в основном становятся граждане украинской национальности

Полиция Чехии впервые за долгие годы столкнулась с ростом такого явления как "крышевание" бизнеса - по данным правоохранителей, им в основном занимаются украинцы.

Об этом говорится в докладе Национального центра по борьбе с организованной преступностью по итогам 2018 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта преступная деятельность доминирует, прежде всего, среди граждан украинской национальности, жертвами которых становятся их соотечественники, занимающиеся предпринимательством на территории Чехии. Бизнесменов заставляют платить за так называемую "защиту", угрожая насилием и расправой как над ними самими, так и над их родственниками в Украине", - говорится в документе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Правоохранители задержали в Кропивницком банду рэкетиров, терроризировавших местного бизнесмена. ФОТО

Отмечается, что в 2018 году подобные случаи были зарегистрированы в десяти из 13 регионов страны.

Возвращение "крышевания" в докладе объясняется во многом тем, что полиция бросила серьезные силы на борьбу с налоговыми мошенничеством, к которому "украинская мафия" пристрастилась за последние годы. Теперь злоумышленникам приходится переориентироваться на другие виды криминала, резюмируют правоохранители.

Источник: https://censor.net.ua/n3139933
 
 
 Топ комментарии
 
Даже в Чехии не скрыться от доброжелательных и отзывчивых соотечественников
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В Чехии в некоторых городах живет уже больше россиян, чем чехов. В Карловых Варах, например. Почти всю недвижимость там скупили.
И эти твари нашим украинцам, скорее всего, и там покоя не дают.
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Правильный национальный журналист хорошо знает, что заголовок читают в 100 раз чаще, чем текст, так что если текст не красит нацию, то хоть в заголовке дело можно поправить, так что если в тексте украинцы - бандиты, то в заголовке - жертвы.
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нехер було всякому криміналу давати громадянство. Всі кримінальні авторитети чомусь тікали в Чехію
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В Чехии чтобы получить гражданство нужно 10 лет иметь вид на жительство да и то половине отказывают... а вида на жительство по новому закону - лишают за любое уголовное преступление... Так что это типа гастролеры которые потянулись за заробитчанами... в общем еще один повод отменить безвиз...
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Можно пруф? Слышал, что подаваться на гражданство можно после 5 лет внж, а по новому закону снизили количество уголовных преступлений с 3 до 2:
https://www.youtube.com/watch?v=YUNR0rHUGZ8&t=4513s&app=desktop
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Даже в Чехии не скрыться от доброжелательных и отзывчивых соотечественников
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Национально близкий бандит гораздо лучше профессора-инородца, на этом базируется единство нации, спасающее нас в веках.
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То есть ты за то что бы тебя грабил соотечественник,я завидую твоему патриотизму,не забудь одеть вышиванка и спетьтгимн,когда будут грабить
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Именно так истинные патриоты и поступают!
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Ну, а как их назвать, как не соотечественник...
Наши соотечественники в свое время кричали "путен введи", наши же соотечественники кидались под украинские танки, ехавшие на укрепление границы. Теперь вот эти наши соотечественники рекетирствуют в Чехии.
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В Чехии в некоторых городах живет уже больше россиян, чем чехов. В Карловых Варах, например. Почти всю недвижимость там скупили.
И эти твари нашим украинцам, скорее всего, и там покоя не дают.
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полиция четко заявила какой национальности реакторы
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Какого "гражданства", а не какой "национальности", дядя.
Вы, русские, постоянно так делаете - когда вам удобно, называете одних и тех же своих русскоязычных - русскими, а когда ситуация требует иного - те же самые люди становятся украинцами.
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"среди граждан украинской национальности" - говорится в новости.
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Там і Кучма собі будиночок купив. Всі "мурки" тримаються вкупі,щоб гуляти і бухати було зручно.
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Ватный бред... а-ля: мы-такие-вяликие!
в Карловых Варах россиян меньше одного процента... другой вопрос что они там одно взвинтили цены на недвижимость... а теперь когда чехи начали стучать на них в налоговые органы Мокшандии они не могут избавиться от этой недвижимости потому что резко упали цени...)
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Внизу написали что Чехия криминальная помойка. Это правда?
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По меркам ЕС - Чехия криминальная помойка.
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читал, что по статистике в Чехии самое меньшее количество в Европе ненасильственных преступлений
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Потрапиш в провінції в циганський район на пристойній машині можеш не виїхати ...
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кацапня на кожному розі, і реклама, оголошення кацапською теж на кожному кроці,напружнують
.. Дали собі слово ніколи більше в ті Карлові Вари не заїжджати якби не архітектура у центрi з природою то реально Тамбов або Брянськ ...
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Ну сравнили! Я подозреваю, что в Карловых Варах преступность минимальная. Да и не бедные россияне (щоб їх чорти вхопили) там недвижимость скупают.
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Поліція в Чехії недолуга, крім як ганятись за роботягами ні на що більше не здатні
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Правильный национальный журналист хорошо знает, что заголовок читают в 100 раз чаще, чем текст, так что если текст не красит нацию, то хоть в заголовке дело можно поправить, так что если в тексте украинцы - бандиты, то в заголовке - жертвы.
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украискую корову должны доить украинские молочники Полиция Чехии впервые за долгие годы столкнулась с ростом рэкета - жертвами в основном становятся граждане украинской национальности - Цензор.НЕТ 7699
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А рекетіри те з України чи може з рашки ?
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ты думаешь в Украине такого говна не хватает? Я тебя удивлю если скажу что есть,и даже не только с востока Украины как это принято считать а и из западной части и из других регионов тоже
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Відморозки з Донбасу традиційно завжди вважалися *найкращими за професією*, зараз в Лугандонi стрьомно тему крутити навіть бандитам ,так чому б не посидіти на темі в тій же Чехії?
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Чехия ещё та помойка. Китайцы и вьетнамцы практически в открытую торгуют поддельным алкоголем, контрабандными сигаретами и шмалью. Полицаи это всё крышуют. Думаю и тут та же ситуация. А вот в Польше с этим очень жёстко. Там не побалуешь
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ага,только вот в Польше есть шанс быть с проломленной башкой от какого то польского антибандеровца, в Польше много кто к украинцам как к холопам относяться, Львов говорят поляки их, Бандеру на ножы и так далее, была у меня тетя недавно в Польше,работала упаковщицей на заводе,побыла месяц и уехала назад,говорит что к украинцам как к скотам относяться
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Якщо ти поводишся як холоп і / або дозволяєш комусь себе мати за холопа то стопудово будеш холопом і не тільки в Польщі ..
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Вову в НАТО не взяли , кирдик Европі , зробить россію з неї.
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Что-то зачастили на цензоре страшилки в жанре "Не езжайте украинцы до Европы". Попахивает заказом сраного Бахматюка, который спонсирует хвалебные оды про себя и жалуется, что крепостных стало не хватать.
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в любом случае Чехия лучше чем Польша,в Польше много кто из поляков имеет ксенофобские настроения в отношении к украинцам
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рекет "клієнтів"(закарпутської національності) був завжди.

особисто стикався(але послав їх "лєсом")

зараз збільшення рекету у звязку зі збільшенням їх "кормової бази"..
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Всегда найдутся мародеры которые хотят денег и не хотят работать и не фиг им платить.
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у мене був вибір.. прирізати кількох на автовокзалі у Празі(рука вже була на ножі) і сісти,чи відкупитись...)
відкупився ,памятаю сотнею баксів..
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В Украине можно и пулю в голову схлопотать а в Чехии нет вот они и там
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Так посадите на строгач пару десятков на пожизненно и я вас уверяю рэкет исчезнет! А если и найдутся идиоты которые готовы будут разменять несколько тысяч долларов на пожизненное заключение, то туда им и дорога, пусть фуфайки шьют... А еще лучше договориться с государствами типа мексики или венесуэлой, или бразилией, тайланда, китая и туда их на пожизненно, хотя вряд и там они протянут всю жизнь))) зато мир станет лучше без этих особей!
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ну чехи скажем так не очень законопослушные граждане, например в небольших городах в кафе невозможно рассчитаться карточкой, только наличные, они так от налогов укрываются.
Соответственно и украинцы которые ведут бизнес в обход налогов работают, поэтому бандитам их легче нагнуть.
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