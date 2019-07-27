EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  295  6
Материалы по теме:
Все про:Европарламент (1418) Россия (73449) политзаключенные (1240) Ауштревичюс Пятрас (11)

 Европарламент будет напоминать РФ об украинских политзаключенных поименно, - евродепутат Ауштревичюс

Европарламент нового состава продолжит уделять большое внимание освобождению украинских заложников Кремля и будет вспоминать их поименно.

Об этом Укринформу заявил евродепутат из состава политической группы Обновление Европы Пятрас Ауштревичюс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы и в дальнейшем будем оглашать все имена. Я очень поддерживаю эту инициативу, которая была воплощена в резолюции Европарламента (от 18 июля. – Ред.), где мы выложили имена политических заключенных в России, все ситуации, при которых эти люди были лишены свободы. Мы их называем политическими заключенными, и пусть российская сторона знает об этом. Этот статус четко определен в международном праве", - отметил европейский политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин платит своим симпатикам в Европарламенте. Есть доказательства, - евродепутат Ауштревичюс

Он выразил убеждение, что Москва постоянно создает какие-то предпосылки и ищет причины, чтобы затянуть переговорный процесс по освобождению украинских заложников. Таким образом она старается протолкнуть определенные решения или помочь определенным политическим силам.

"Такая тактика мешает выйти на обмен пленными, но очевидно, что у россиян свой план относительно этого. Со своей стороны мы сделаем все возможное, мы постоянно поднимаем вопрос о политзаключенных Кремля на международном уровне. Стоит быть реалистами. Кремлевские стены высокие и толстые, наверное, поэтому звук сквозь эти стены не проходит. Мы будем раз за разом напоминать россиянам об этой проблеме. Такое напоминание имеет значение, как для поддержания самих политзаключенных, так и для семей, для тех, кто ждет возвращения своих родных людей", - заметил Ауштревичюс

Источник: https://censor.net.ua/n3139932
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Еврогеи только о сексе беспокоятся.
 показать весь комментарий
 
 
Фактическое ********** европолитиков, есть молчаливим пособничеством. Европеские политики у меня теперь ассоциируется с евро, которие они получают из империи зла за пасивное сопротивление рашскому неофашизму.
 показать весь комментарий
 
 
тупніть ногою і виразіть озабоченность і пригрозіть пальчиком.--.ньо..ньо..ньо
 показать весь комментарий
 
А наш недомерок уже без браслетиков с именами моряков... Фсё?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
повторенье -мать ученья
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх