 Если бы имели ​​информацию, то не отпустили бы в Измаил, - владельцы задержанного танкера уверяют, что не знали о причастности судна к захвату моряков

В компании "Альтомар Шиппинг" заверили DW, что до 24 июля просто не знали о том, что их танкер фигурирует в украинском уголовном деле, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы мы имели такую информацию, то точно не отпустили бы его в Измаил и, возможно, вряд ли купили бы", - пояснила сотрудница компании.
По ее словам, директор компании Сергей Шувалов сейчас находится в Измаиле, где решал в том числе и вопрос возвращения экипажа судна, состоящего из граждан России и нанятого на работу перед последним рейсом танкера.
Издание отмечает, что до недавнего времени танкер принадлежал обанкротившемуся российскому ООО "Волго-Донское судовое агентство", а с февраля этого года его владельцем значится компания из Геленджика "Альтомар Шиппинг". Согласно сообщению о распродаже имущества, за судно "Альтамар Шиппинг" заплатила 31 млн рублей (почти 500 тысяч долларов). В то время, как в российском Краснодаре еще продолжалась организация торгов по продаже танкера, он уже находился в украинском розыске.
Ранее стало известно о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".
Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.
В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.
Не хочется постить убогое руссо-щоу, но навеяло.
Спецом загнали под арест, после чего параша не будет отпускать 3 задержанных наших корабля за многие миллионы $.
Судна під прапором Чехії?
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....
Тут люди при покупке обычной квартиры, весь мозг выносят , выясняя ее историю и т.д. , а люди купили танкер и типа не знали что покупали )))
Ситуация напоминает про заблудившихся на блокпостах, и программу "тебя ждут дома", обнять и простить...