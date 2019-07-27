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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Если бы имели ​​информацию, то не отпустили бы в Измаил, - владельцы задержанного танкера уверяют, что не знали о причастности судна к захвату моряков

В компании "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит задержанный в Измаиле российский танкер NEYMA, уверяют: ничего не знали о том, что судно фигурирует в украинском уголовном деле.

В компании "Альтомар Шиппинг" заверили DW, что до 24 июля просто не знали о том, что их танкер фигурирует в украинском уголовном деле, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы имели такую ​​информацию, то точно не отпустили бы его в Измаил и, возможно, вряд ли купили бы", - пояснила сотрудница компании.

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По ее словам, директор компании Сергей Шувалов сейчас находится в Измаиле, где решал в том числе и вопрос возвращения экипажа судна, состоящего из граждан России и нанятого на работу перед последним рейсом танкера.

Издание отмечает, что до недавнего времени танкер принадлежал обанкротившемуся российскому ООО "Волго-Донское судовое агентство", а с февраля этого года его владельцем значится компания из Геленджика "Альтомар Шиппинг". Согласно сообщению о распродаже имущества, за судно "Альтамар Шиппинг" заплатила 31 млн рублей (почти 500 тысяч долларов). В то время, как в российском Краснодаре еще продолжалась организация торгов по продаже танкера, он уже находился в украинском розыске.

Ранее стало известно о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3139931
 
 
 Топ комментарии
 
типично кацапский уровень:как взяли за жопу включить дурака.
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Дивны дела твои, Господи...
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....
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тот кто сюбрасывал был полностью в курсе..а этих развели как лохов....ага а в какой суд подавать и на кого..на Путина????
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типично кацапский уровень:как взяли за жопу включить дурака.
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Кто хоть немного связан с флотом знает,что в РФ никто у владельцев судна не спрашивал,сказали капитану выйти и перекрыть,не фарватер и что он будет делать? Позвонит судовладельцам и пожалуется,а что судовладельцы могут сделать?Не послушают,судно отберут
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Шо серьезно?Огромные компании отлетают без проблем в РФ,а судно не отберут?Ещё и начальника посадят
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та якось пофіг, не забрали на кацапії, то забрали в Україні.
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Это Вы сейчас в бесплатные адвокаты к российским собственникам судна набиваетесь? Или в платные?
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конечно они не знали и ник то не знал, и фото нет блокировки наших кораблей в 2014 году.
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хрустально чистый (честный) гражданин-ру шувалов
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"Альтамар Шиппинг" заплатила 31 млн рублей (почти 500 тысяч долларов).

Спецом загнали под арест, после чего параша не будет отпускать 3 задержанных наших корабля за многие миллионы $.
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"параша не будет отпускать 3 задержанных наших корабля "

Судна під прапором Чехії? Если бы имели ​​информацию, то не отпустили бы в Измаил, - владельцы задержанного танкера уверяют, что не знали о причастности судна к захвату моряков - Цензор.НЕТ 6299
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Значит получается, что когда судно продавалось, то оно было уже в уголовном деле?. Так значит новый владелец может подать в суд, что его обманули и вернуть свои деньги обратно. Его нельзя было продавать. Вот ещё один иск будет к РФ, вернее к ООО "Волго-Донское судовое агентство"
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ООО "Волго-Донское судовое агентство" - банкрот, толку от того иска
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це була розвідка ,подивитись. що буде робити українчька сторона..і послали корито..моментально ********* підняла райвах
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*******, що вашого танкера в нас немає. "Их там нет?" Ну, на нет и вопросов нет.
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Вот если бы россияне ради блокировки прохода скинули с Крымского моста 100 000 тонн бетонных блоков, то украинские следователи их тоже арестовали бы и потребовали выдачи в Украину, как орудие преступления.
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Это откуда у наконечника такие словеса, как "лоботомия"?
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Дивны дела твои, Господи...
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....
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зараз зебіли прибіжать і скажуть, що це подстава від Пороха.
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А шо, Светка сегодня на роботу не вышла? Надеюсь ты её не съел чтоб завладеть её методичками?
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Мали б інформацію, то не відпустили б, які смішні кацапи, насрали, а потім, якби знали. А чому їм мав хтось говорити?
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ну да, типа как батон хлеба в магазине покупали....

Тут люди при покупке обычной квартиры, весь мозг выносят , выясняя ее историю и т.д. , а люди купили танкер и типа не знали что покупали )))
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Незнание законов не освобождает от ответственности.
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подавиться металлололомом на ровном месте це еще одна фишка святой руси-украины
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Команду отпустили потому что они не знали, теперь судовладелец тоже не причем, отдайте ему его имущество, он же никого не блокировал никого .
Ситуация напоминает про заблудившихся на блокпостах, и программу "тебя ждут дома", обнять и простить...
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