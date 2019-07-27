 Если бы имели ​​информацию, то не отпустили бы в Измаил, - владельцы задержанного танкера уверяют, что не знали о причастности судна к захвату моряков

В компании "Альтомар Шиппинг" заверили DW, что до 24 июля просто не знали о том, что их танкер фигурирует в украинском уголовном деле, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы имели такую ​​информацию, то точно не отпустили бы его в Измаил и, возможно, вряд ли купили бы", - пояснила сотрудница компании.

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По ее словам, директор компании Сергей Шувалов сейчас находится в Измаиле, где решал в том числе и вопрос возвращения экипажа судна, состоящего из граждан России и нанятого на работу перед последним рейсом танкера.

Издание отмечает, что до недавнего времени танкер принадлежал обанкротившемуся российскому ООО "Волго-Донское судовое агентство", а с февраля этого года его владельцем значится компания из Геленджика "Альтомар Шиппинг". Согласно сообщению о распродаже имущества, за судно "Альтамар Шиппинг" заплатила 31 млн рублей (почти 500 тысяч долларов). В то время, как в российском Краснодаре еще продолжалась организация торгов по продаже танкера, он уже находился в украинском розыске.

Ранее стало известно о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.