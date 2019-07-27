 Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест

Информация об этом появилась на российском сайте госзакупок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Согласно данным, СИЗО будут строить в Симферопольском районе в два этапа. Сначала – объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем – на 500 мест, ориентировочной площадью – около 13,6 тысяч кв. метров.
На новый изолятор планируют потратить 3 млрд рублей. Средства будут выделять из федерального бюджета.
Как отмечает издание, проблема переполнения СИЗО возникла в Крыму после его российской оккупации.
Или то что называют тюрьмами приспособлено для людей?
Почему туда никого из проворовавшихся не сажают?
Жалко?
На СІЗО в кацапні гроші Є
После возврата Крыма Украине,коллабарантов надоже шдето размещать!
СИЗО и ГУЛАГи это один из скрепов российских.
Отака собі заручниця тупорилої крисчанської вати.
Вот аж удивительно. Что ни начнут строить так получается сизо