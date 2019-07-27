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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест

Российские оккупанты планируют построить в Крыму новый следственный изолятор на 1,5 тысячи мест.

Информация об этом появилась на российском сайте госзакупок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно данным, СИЗО будут строить в Симферопольском районе в два этапа. Сначала – объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем – на 500 мест, ориентировочной площадью – около 13,6 тысяч кв. метров.

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На новый изолятор планируют потратить 3 млрд рублей. Средства будут выделять из федерального бюджета.

Как отмечает издание, проблема переполнения СИЗО возникла в Крыму после его российской оккупации.

Источник: https://censor.net.ua/n3139930
 
   
 Топ комментарии
 
А нафига? Просто вывеску поменяйте. Крым на Сизо. Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест - Цензор.НЕТ 2095
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Замість санаторію та розважальних комплексів )))
На СІЗО в кацапні гроші Є Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест - Цензор.НЕТ 8970
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Ну так всё правильно! Россия же гордо объявила себя преемницей СССР а СССР кем был в мировом сообществе? Тюрьмой народов! И это действительно было так. Даже в страны "Варшавского Договора" можно было попасть лишь после тщательной проверки КГБ и самым преданным "делу партии" а уж в капстраны и подавно,тут КГБисты и в спалюню "залазили"к деду прадеду не говоря уж о счастливце которому выпало счастье увидеть даже Турцию. Ну что может построить тюремщик? Да что бы он не начал строить в итоге будет тюрьма,СИЗО или зона или "Строго охраняемый объект!.Стреляем без предупреждения!".
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шото маловато там примерно около 1 млн должны будут сидеть..ну ничего есть зона ЧАЭС Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест - Цензор.НЕТ 4990
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Вот этого не надо. Это не по-человечески! Они и так неадекватные, а там еще мутирует и еще неизвестно что получится. Окупанти вирішили побудувати в Криму нове СІЗО на півтори тисячі місць - Цензор.НЕТ 8974 Лучше уж по-старинке, так сказать в традициях чф, погрузить в трюмы и затопить.
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а тех СИЗО, которых в СССР и при Украине хватило на всех, друг оказалось маловато???
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В Украине разве есть тюрьмы?
Или то что называют тюрьмами приспособлено для людей?
Почему туда никого из проворовавшихся не сажают?
Жалко?
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Так СРСР будував, там же все для людей було?
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Лучше строить сразу два, а три так вообще самое оно!
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А нафига? Просто вывеску поменяйте. Крым на Сизо. Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест - Цензор.НЕТ 2095
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Рашка тюрьма народов. Это определение они оправдывают полностью.
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Замість санаторію та розважальних комплексів )))
На СІЗО в кацапні гроші Є Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест - Цензор.НЕТ 8970
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Из камней с неба. А вместо цемента-навоз из Якутии.
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Та крисчанам пох.-хоть каміння з неба,аби тільки "бандьоровцов" не було. Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест - Цензор.НЕТ 3877
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Правильно!
После возврата Крыма Украине,коллабарантов надоже шдето размещать!
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Крым превращают в Россию
СИЗО и ГУЛАГи это один из скрепов российских.


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Спершу перетворили Крим на суцільну військову базу, тепер ще й на зону...
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Ну так всё правильно! Россия же гордо объявила себя преемницей СССР а СССР кем был в мировом сообществе? Тюрьмой народов! И это действительно было так. Даже в страны "Варшавского Договора" можно было попасть лишь после тщательной проверки КГБ и самым преданным "делу партии" а уж в капстраны и подавно,тут КГБисты и в спалюню "залазили"к деду прадеду не говоря уж о счастливце которому выпало счастье увидеть даже Турцию. Ну что может построить тюремщик? Да что бы он не начал строить в итоге будет тюрьма,СИЗО или зона или "Строго охраняемый объект!.Стреляем без предупреждения!".
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Кримчане, а ну хором:- Хоть камни с неба..!
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Такой теперь в Крыму "отдыхающий" будет. И не всегда ясно, когда закончится твой отдых, то ли через год, то ли через пять. Украл, выпил, Крым....Романтика!!
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,то характерно, на таких темах вы не увидите ни одного идейного зебила, типа батьки Махно, альтер натора, или шакала лАрсена
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В мене кума ще лишається у Сімфі (хвора мати), але каже що той "п@здець" вже остаточно заколюпав. Син її виїхав на материк. Зараз в ЗСУ (хай щастить).
Отака собі заручниця тупорилої крисчанської вати.
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Это крысянам в замен нового пляжа на полторы тысячи лежаков.Наслаждайтесь в родной говени.
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Правильно все делают,любой отдыхающий сначала должен посидеть в СИЗО ,пройти проверку,а пото только на море
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Тю, на "материке" нуно строить на 250 тыс. койко-мест... упс, шконок
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а взазалі б зробили з Криму -Алькатрас
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СИЗО, тюрмы и ГУЛАГи - единственное что касабы всегда умели строить.
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Не детскую базу отдыха, не 5* отель. А сизо.
Вот аж удивительно. Что ни начнут строить так получается сизо
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А ещё там ходят медведи в шапках ушанках. Сущая правда
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" С новой всесоюзной здравницей , товагищи !!! Угааа!!! "
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при этом добрая украина в отличие от клятых мацкалейэксплуатировала праклятые камуняцкие ымперские тюрьмы, не вкладывая туда грошей для поддержания в приемлемом виде
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Родная говЕнь строит места для отдыха трудящихся.
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Зачем тратить деньги на СИЗО? Сразу на Колыму .
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ну так а шо должен строить оккупант ? Конечно же новый ГУЛАГ. Нормально всё !
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