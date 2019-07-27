 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского, ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"26 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.
"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского - из автоматической гранатомета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в штабе ОС.
И не забываем благодарить за обстрелы вот это существо
но пинчук принимает (грося и аваков уже отметились) "страждущих" до высоких кресел...
знать зараза має вплив на кой-кого (не будем говорить кого, хотя это был слоненок(с)))) ...)
пораненому найскорішого одужання!
нехай ні чорна смерть, ні бруд... політичний... вас не торкнеться! блакитного неба вам... і нам!!!
Героям СЛАВА!!!