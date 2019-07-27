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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского, ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС

26 июля в зоне ООС соблюдался режим прекращения огня. С начала текущих суток в результате обстрела наемниками РФ позиций ОС в районе Крымского ранен украинский воин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"26 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского - из автоматической гранатомета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в штабе ОС.

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского, ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139926
 
 
 Топ комментарии
 
Надо еще дальше танки отвести, да Зебобы?
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Делегація США на чолі з Куртом Волкером відвідала зону конфлікту на Донбасі, а ЗЕ полетів у Одесу на футбол і "Лігу сміху".
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Надо еще дальше танки отвести, да Зебобы?
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Клоун в Одессу каждые выходные катается развлечься, для зебобиков нет войны
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

И не забываем благодарить за обстрелы вот это существо

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Не провокуємо? Де припадочні Шуфріч, Рабінович, Медведчук ??? ВСУ навіть не обороняється... Де мир?
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Да какой мир?Эти упоротые, за поребриком, сейчас бабло косят немеряно.Харчи,стройматериалы, тряпки,шузы все оттуда.Самое интересное,что деньги для покупки всего этого рос.барахла ДАЕТ Украина.Прикольно!Не прада ли?Хватит кормить предателей!
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Делегація США на чолі з Куртом Волкером відвідала зону конфлікту на Донбасі, а ЗЕ полетів у Одесу на футбол і "Лігу сміху".
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Ждем самой строгой персональной ответственности для виновных.
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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А где мразь Кучмо с зятьком ж пинчуком-погани не нажрутся никак ,крови украинцев ?
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где кучма не знаю...
но пинчук принимает (грося и аваков уже отметились) "страждущих" до высоких кресел...
знать зараза має вплив на кой-кого (не будем говорить кого, хотя это был слоненок(с)))) ...)
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Зараз наших захістників б'ють з двух фронтів,завдяки нової зе-влади.Що буде якщо військові дивлячись як до них відновляться громадяни і нова влада,плюнуть на все ,розїдуться по домам,на лігу сміха.Во буде ржачка!
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спасибо, что живые!
пораненому найскорішого одужання!
нехай ні чорна смерть, ні бруд... політичний... вас не торкнеться! блакитного неба вам... і нам!!!
Героям СЛАВА!!!
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тобто ...у відповідь наші хлопці не стріляли?
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Так написано ж прес-службою ООС - "ВСУ дотримуються режиму СТІЙКОГО припинення вогню". Це вже навіть військові зайнялися окозамилюванням. ДЕ??!!! СТІЙКЕ!!?? ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ???!!!! ДЕ???!!!
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"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", - додали в штабі ОС." - більш дурної фрази я вже давно не бачив. Що рогатками відстрілюються?
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та ні шановний, скоріше як мішені стоять, нажаль(((
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-московським окупантам!!!! путін-*****!!!!
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ОПа определился с главным претендентом на кресло премер-министра
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Кримського, поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 944
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