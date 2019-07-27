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 Общество, Здоровье
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Все про:ВОЗ (114) курение (213)

 В странах с низким и средним уровнем достатка живет 80% курильщиков, - ВОЗ

Около 80% людей, которые курят, живут в бедных странах и странах со средним достатком, а всего курильщиков в мире - 1,1 миллиарда.

Такие данные содержит отчет Всемирной организации здравоохранения, представленный 26 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

По заключению отчета, страны по всему миру прилагают значительные усилия, чтобы усложнить курения и сделать его дороже. Однако, считают авторы, правительства должны делать больше, чтобы помочь курильщикам, которые хотят бросить курить.

"Бросить курить - одна из лучших вещей, которые человек может сделать для собственного здоровья", - заявляет генеральный директор ВОЗ Тедрос Абханом Гебрейесус.

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По данным организации, употребление табака в большинстве стран снизилось, однако рост населения мира означает, что и количество курильщиков остается большим..

Согласно последним данным ВОЗ, курение и другие виды употребления табака ежегодно убивают более семи миллионов людей по всему миру. Во многих случаях смерть наступает в результате сердечных приступов, инсультов, рака легких или других заболеваний, в том числе онкологических.

Сейчас около пяти миллиардов людей живут в странах, где введены ограничения в отношении курения, графические изображения последствий курения на упаковках сигарет и другие виды противодействия табакокурению. Однако, многие страны до сих пор не ввели адекватную политику в этой сфере, утверждают авторы отчета.

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ВОЗ призывает правительства прилагать больше усилий для внедрения антитабачных мер, в том числе - бесплатную помощь для людей, которые хотят бросить курить. Речь идет о воплощении так называемых мер MPOWER - государственных политик, разработанных Группой исследования людей, организаций, рабочих процессов и трудоустройства Университета Месси (Новая Зеландия) для снижения спроса на табак.

"Хотя введение комплексной политики по контролю над употреблением табака стабильно распространяется с 2007 года, все еще предстоит немало сделать. 59 стран до сих пор не ввели ни одного MPOWER-действия на высшем уровне - и 49 из них имеют низкий или средний доход", - говорится в исследовании.

Согласно отчету, в Украине в 2017 году 23% взрослого населения курили табак, при этом сигареты подорожали за период с 2008 года. Как отмечают авторы отчета, Украина принадлежит к тем странам, которые не имеют национальной стратегии противодействия употреблению табака, но зато имеют клинические протоколы по прекращению употребления табачных изделий.

Также читайте: Центры общественного здоровья будут реализовывать программы по борьбе с курением, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3139919
 
 
 Топ комментарии
 
У редактора вже вікенд у розпалі ... В станах с низким и средним уровнем достатка живет 80% курильщиков, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4219
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В бедных странах нет стимулов жить, поэтому можно курить, чтоб не влачить жалкую старость. А в богатых странах люди на старость полагают большие надежды.
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У редактора вже вікенд у розпалі ... В станах с низким и средним уровнем достатка живет 80% курильщиков, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4219
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Зе може підняти ціни на цигарки до європейського рівня, бо це буде йому прибуток до бюджету.
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Як і з самогоном, народ перейде на кустарне виробництво.
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Кустарне виробництво має невеликий об'єм. Чому на продукти європейські ціни, а цигарки у нас значно дешевше?
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Частина народу зніметься з зарази, частина перейде на "самогон". Іноземцям це буде невигідно, оскільки їм належить ринок цигарок в Україні і відповідно упаде прибуток.
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Самогон выгнать несложно. А вот с табаком не все просто. Я пробовал свой табак производить. Вырастить - это вообще даже не начало процесса. Его нужно долго вялить в строго определенных условиях, потом складывать с штабеля для ферментации, перекладывать эти штабеля постоянно. С момента сбора листа до того момента, когда табак можно курить - почти год производственного процесса.
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"Самогон выгнать несложно."
Ну в Америці як і в Україні є висока культура цього ремесла, так само як і споживання самого продукту.
Щодо тютюну, то все приходить з практикою. Освоїли же негри промисел в Домінікані. Мені чоловік розповідав, що у нього почало виходити якісне вино лише через 8 років занять.
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С вином у меня где-то так же заняло( правда, не виноград - смородина, ежевика, малина). Ну да, прижмет - и с табаком можно научиться.
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что у тебя в каждом изричение зе и зе . он что тебе сигару в зад всунул.
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Одні палять,інші наркотики вживають,ще інші алкоголь.Людям всіляку дурість придумали,а хтось ще й гроші на ній рубає.
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Гана. Страна с весьма низким уровнем жизни. Однако, я не знаю ни единого ганца, который бы курил! Вот проституток местных, которые курят траву- знаю. Ни единого лоцмана, ни единого матроса, ни единого практиканта, ни единого портового докера или полицейского, ни единого местного таксиста или бармена... Возможно. что я кого-то и забыл. Но, факт: никто из них- не курит.
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"проституток местных, которые курят траву" - напомнил старый анектдот:
...........

- не курю, не пью и в рот не беру.
- так я про это не спрашивал...
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А я понятия не имею. Кстати, табак- не курят. Трава какая??? Озадачили, вопросом. Честно- не знаю. Но, воняет также как в Мариуполе, которую у армян покупают.
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и наоборот - японцы дымят как паровозы
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Во время ужина курят, во время перемены блюд. Не стеб, сам за столом с ними сидел.
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Так никакого стёба, я прекрасно понимаю. Даже официальные лица, на борту судна, спрашивали о месте для курения, чего в других странах- я не упомню.
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Брехня. В Европе полно курильщиков. В богатых странах.
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"полно" - это, конечно, научный аргумент.
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Я ориентируюсь по личным впечатлениям. Во Франции полно курящих бабушек. Мне вообще показалось, что там женщины курят больше, чем мужчины.
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маловато, не так как у нас, под каждым ТЦ-офисом вечные сборы курильщиков.
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Почему брехня, это правда.
Да, европейчики курят больше, чем, например, мы. Но 80% курильщиков действительно живут в бедных странах. Не потому шо бедные курят больше, а потому шо 80% вообще всех в принципе людей живёт в бедных странах.
По той же причине 80% наркоманов, педофилов и маньяков тоже живут в бедных странах.
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Как бесят малые сцыккухи, которые подходят и просят: "Купите нам сигарет!"
Они не понимают, что сигарета сразу отсекает от них серьёзных перспективных парней.
Тем, кто думает о серьёзных отношениях, такого рядом собой не нужно.
А те, кто к ним подойдёт потусуются (попользуются) и забудут.
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так им это и надо. яке йихало - таке и здибало. Ну а с турками и прочими зачем встречаются - увидели серьезных перспективных парней. Это дно, быдло оно таких же и выискивает.
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Ох, грамотеи, однако, авторы-редакторы! Да не в "станах, а стРанах" (см.заголовок). Чего ж буковки глотаете, шановни - начальство недоплачиват, экономите? А касательно курева как бы сказано всё по делу, за исключением, что скоро махру народ будет на балконах личную высаживать. Иль штрафовать за преступление будут?
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Может в прокатных станах или в полеводческих?
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В бедных странах нет стимулов жить, поэтому можно курить, чтоб не влачить жалкую старость. А в богатых странах люди на старость полагают большие надежды.
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А хіба ракові палички, під назвою "цигарка", в Європі та США не курять? Хоча... Якщо просто взяти населення Європи і США до населення решти світу, то якраз і виходить, що 80% .)
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Потому что в странах "золотого миллиарда" живет 15% населения? Бредовая статья.
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капля нікотину прибиває коня
а песику взагалі розриває моск та дупу
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Что-то этого коня никак пока не прибьет.

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Я-я В станах с низким и средним уровнем достатка живет 80% курильщиков, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1794 ! А еще пару капель валерьянки вгоняет котов в экстаз. Давайте запретим валерьянку

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В полевих станах, механизатори курят махорку! Ги...
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остальные 20% с высоким доходом проживают ширяльщиками...
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Не нюхальщики, лечат коксом аллергию на скуку.
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Перешел на вейп 4 года тому сам, и другим советую

Но сам подход не верный у ВОЗ 80% курильщиков в бедных и средних странах. А вообще людей? То же где то 80%? То есть получается от дохода это не зависит?
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Курил 26 лет,не курю 2,5 года.Из изменений -лишний вес,отдышка(хотя физ.упражнения регулярно все время) и очень сложно откашляться.Вряд ли это можно назвать улучшением здоровья.
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Не спеши, и подумай, если бы эти 2,5 года курил, может тебе был вообще писец?
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курю около 30. Не бросил. Лишнего веса не наблюдается. Отжимаюсь 55 раз, подтягиваюсь 20-ку....Трешка - 13 мин...бегаю правда редко, колени болят
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Как то в юности Иван Петрович Сидоров летним днем наколыхался за рычагами танка.Вечером товарищи постарше принесли из ближайшего села самогон на махорке и карбиде. Ночью Иван Петрович Сидоров просил пристрелить его и тем избавить от мучений.После этого Иван Петрович Сидоров принимал спиртное по необходимости и не более 300 грамм 40-а градусного . После отказа от курения Иван Петрович Сидоров в компании усидел 700 г без последствий. И понял что он на пути к открытию.Повторив эксперимент, он получил такой же результат.Этот результат автор назвал эффектом Сидорова: отказ от курения повышает спиртостойкость организма в два раза.
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Курение это просто дурная привычка, вроде как ковыряться в носу или сморкаться в занавески. Только с одним отличием, эта привычка вредна для здоровья.
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Что бы отучить Холмса курить, Ватсон каждое утро засовывал его трубку себе взад. Холмс бросил эту привычку, а Ватсон нет...
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исказил анекдот :
"...Холмс так и не бросил курить, но вот Ватсон без его трубки жить уже не может".
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Жылезная, млять логика:
1. В станах с низким и средним уровнем достатка живет 80% курильщиков, - ВОЗ
2. страны по всему миру прилагают значительные усилия, чтобы усложнить курения и сделать его дороже.
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А также в них живет 80% женщин и 80% мужчин, и вообще 80% людей...
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