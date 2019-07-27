 ЦИК нашел нарушения в финансовых отчетах четырех партий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и передала ему материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов политической партии" Социальная справедливость ", политической партии" Гражданская позиция ", политической партии" Партия Шария ", политической партии" движение новых сил Михаила Саакашвили "для реагирования в соответствии с законами Украины", - говорится в сообщении.

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