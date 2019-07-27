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Все про:партия (444) финансирование (1347) ЦИК (3253)

 ЦИК нашел нарушения в финансовых отчетах четырех партий

Центральная избирательная комиссия нашла нарушения избирательного закона в промежуточной финансовой отчетности четырех партий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и передала ему материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов политической партии" Социальная справедливость ", политической партии" Гражданская позиция ", политической партии" Партия Шария ", политической партии" движение новых сил Михаила Саакашвили "для реагирования в соответствии с законами Украины", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139918
 
 
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ни ПЕСа, ни СН, ни ЗАЖОП ни даже бабы йули нет, поэтому не интересно
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Я вам тут говорил , шо никакого финансирования шарик не получит . Ему под любым соусом грошей не дадут . Убедились , стратеги ?
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Надо признать , шо в основном пороховня воняла на эту тему . Безмозглые .
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Шария нафиг ликвидируйте.
Пусть в Москве партию открывает.
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И как всегда интрига мимо----а названия партий иде? А?
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"Комиссия обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и передала ему материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов политической партии" Социальная справедливость ", политической партии" Гражданская позиция ", политической партии" Партия Шария ", политической партии" движение новых сил Михаила Саакашвили "для реагирования в соответствии с законами Украины", - говорится в сообщении.



Не благодари ЦИК нашел нарушения в финансовых отчетах четырех партий - Цензор.НЕТ 7884
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Аж растерялся от инфы. Такая мелочёвка. Та пусть поклюют напоследок----когда теперь уже!
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Цікаво подробиці фінансування Саакашвілі, якого Зе використав для свого піару серед прихильників Міхо. Тепер Міхо тихо приберуть.
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Абу , тебя Максик уже выпустил ? Сильно бил ? ЦИК нашел нарушения в финансовых отчетах четырех партий - Цензор.НЕТ 3375
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Опять Михо отличился. 😀😀😀разгильдяй
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