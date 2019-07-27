 Российские хакеры создайте фейковые приложения популярных программ для шпионажа, - "Defense One"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на отчет компании Lookout, занимающейся цифровой безопасностью.
Речь идет о мобильных версии программ для Android, в частности Skype, Signal и PornHub. В фейковые версии встраивают вредное расширение Monocle, что может считывать изображение с экрана смартфона в любое время, и передавать его в Россию, - говорится в отчете компании.
"Возможности для наблюдения появились в зараженных приложениях (например, Skype, Signal и PornHub), которые имеют вид легальных программ, но не являются, и на самом деле содержат вредные функции Monokle", - говорит Апурва Кумар, инженерка Lookout. "Это обычный метод, который используют разработчики вредоносных программ. Они "перепаковывают" известный приложение с вредными функциями, чтобы не вызвать подозрения пользователей ".
По данным Lookout, основными группами риска являются мусульмане, люди, проживающие на территории Кавказа, а также в странах Центральной Азии, в частности в Узбекистане. Впрочем, компания отмечает: это не исчерпывающий список, и жертвами программного обеспечения могут стать и другие люди.
Как утверждает Lookout, расширение Monocle разработала компания, связанная с Главным разведывательным управлением Генштаба РФ (ГРУ). Впервые вредоносную программу зафиксировали в 2016 году, впрочем она активна до сих пор. По мнению Lookout, разработчики могут работать и над аналогичным приложением для владельцев смартфонов Apple.
Голос Америки.
Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.
Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень 12 липня, передає "Інтерфакс-Україна".ХТО в цей час президент? Порох чи Зєлєбєня???
Закрий свій зливний бачок, гнида зєгнійна!
Подождёт пока все спать уйдут тут, придёт и всех победит
У мусульман что, порнхаб одно из самых незаменимых приложений?
Любишь зоопарк ?
Introducing WINDOWS SOVIET !!!
совиная версия Windows
(YouTube)
То потом делает скрины с телефона вообще
Программа-шпион
Короче: «Мімо статуі Свободи, я бєз шуток нє хожу...»
Просяться, аж пищать, щоб нарешті їм SWIFT відключили.......
Ещё и скайп
Во-первых кому он нужен
Во-вторых каким образом кацапское фсб может установить свой Монокль в приложение скайп в Гугл-плэй