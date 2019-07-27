EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, За рубежом
  940  36
Все про:информационная война (547) фейк (223) приложение (3)

 Российские хакеры создайте фейковые приложения популярных программ для шпионажа, - "Defense One"

Хакеры из России загружают в интернет-магазины фейковые приложения, которые могут шпионить за владельцем смартфона.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на отчет компании Lookout, занимающейся цифровой безопасностью.

Речь идет о мобильных версии программ для Android, в частности Skype, Signal и PornHub. В фейковые версии встраивают вредное расширение Monocle, что может считывать изображение с экрана смартфона в любое время, и передавать его в Россию, - говорится в отчете компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook удалил сотни украинских и российских фейковых аккаунтов, манипулировавших общественным мнением

"Возможности для наблюдения появились в зараженных приложениях (например, Skype, Signal и PornHub), которые имеют вид легальных программ, но не являются, и на самом деле содержат вредные функции Monokle", - говорит Апурва Кумар, инженерка Lookout. "Это обычный метод, который используют разработчики вредоносных программ. Они "перепаковывают" известный приложение с вредными функциями, чтобы не вызвать подозрения пользователей ".

По данным Lookout, основными группами риска являются мусульмане, люди, проживающие на территории Кавказа, а также в странах Центральной Азии, в частности в Узбекистане. Впрочем, компания отмечает: это не исчерпывающий список, и жертвами программного обеспечения могут стать и другие люди.

Как утверждает Lookout, расширение Monocle разработала компания, связанная с Главным разведывательным управлением Генштаба РФ (ГРУ). Впервые вредоносную программу зафиксировали в 2016 году, впрочем она активна до сих пор. По мнению Lookout, разработчики могут работать и над аналогичным приложением для владельцев смартфонов Apple.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в информационном пространстве Украины активизировались действия спецслужб РФ, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3139917
 
 
 Топ комментарии
 
день только начался.. порохоботы, вы нашли какую-то зраду?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«ЗМІ: Російські хакери створють фейкові додатки популярних програм задля шпигування »

Голос Америки.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
день только начался.. порохоботы, вы нашли какую-то зраду?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хорошая тема. Какой-то ФОП остановил (а) кормёжку всей армии решенем суда, реформированного Петюней. Есть варианты кто виноват?
 показать весь комментарий
 
 
У порохоботов тут 2 варианта: виноват Зеленский или Зеленский )
 показать весь комментарий
 
 
Да, уже малость прочитал, какая прелесть, не Зеленский прямо, а тотальное всеобъемлющее Зло в чистом виде. Я теперь его и сам боюсь.
 показать весь комментарий
 
 
виноват зеленский, по любому---президент в ответе за все и за всех
 показать весь комментарий
 
Скрєп, ти в іншій темі лайнило, тепер те ж саме вже тут перепостило...Хто і скільки тобі башляє, щоб ти зєлєбєніні косяки , як і раніше, на Пороха перекладав? Ще раз повторити? можу! Цитата:
Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.
Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень 12 липня, передає "Інтерфакс-Україна".ХТО в цей час президент? Порох чи Зєлєбєня???
Закрий свій зливний бачок, гнида зєгнійна! Российские хакеры создайте фейковые приложения популярных программ для шпионажа, - "Defense One" - Цензор.НЕТ 4139
 показать весь комментарий
 
 
Люся, меня не меньше тошнит от вашего шоколадно-зарплатного отребья, которое гадит по всем веткам. На кой ты мне в теме про хакеров переводишь стрелки на решение суда, по какой-то фирме, связанной с Коломойским?Типично соевый приём, называется переключение внимания. Хочешь услышать мой ответ про эту фирму и снятие ареста?Ок, твой барыга-хозяин везде и всюду налево и направо хвастался тем, что реформировал судовую систему. А вот теперь сиди и наслаждайся результатом одной из 144 твоих вонючих псевдошоколадных реформ, это называется Жити по-новому. Нравится?Жри и не жалуйся!
 показать весь комментарий
 
 
Максик , без Абу зрады не будет . Тащи его сюда .
 показать весь комментарий
 
 
Та он пропал куда то (( хотел пошутить над ним, а его все нет и нет
 показать весь комментарий
 
В соседней теме только что видела
Подождёт пока все спать уйдут тут, придёт и всех победит
 показать весь комментарий
 
 
Основными группами риска являются мусульмане.

У мусульман что, порнхаб одно из самых незаменимых приложений?
 показать весь комментарий
 
А как вы хотели, если у них жёны на верблюдов похожи?
 показать весь комментарий
 
А ты наблюдал верблюдих в интимных ракурсах ?
Любишь зоопарк ?
 показать весь комментарий
 
Народ пользует всякий шлак типа виндовс или андроид , еще и под рутом сидят , аха Российские хакеры создайте фейковые приложения популярных программ для шпионажа, - "Defense One" - Цензор.НЕТ 6497
 показать весь комментарий
 
Кто хочет поржать:
Introducing WINDOWS SOVIET !!!
совиная версия Windows
(YouTube)
 показать весь комментарий
 
То есть если человек смотрит порно через приложение, это видео тут же могут посмотреть в ФСБ? Боже какое полезное приложение для сотрудников ФСБ!
 показать весь комментарий
 
 
Ну кроме порно человек ещё пишет письма и сообщения на телефоне
 показать весь комментарий
 
Вы многих знаете людей, которые пишут письма в приложении PornHub?
 показать весь комментарий
 
Ну приложение устанавливает вредоносное ПО на смартфон
То потом делает скрины с телефона вообще
Программа-шпион
 показать весь комментарий
 
Ну , Skype поинформативнее будет . Я удивляюсь , как народ до сих пор этим пользуется . Там вместо защиты , сплошная дыра , еще и на левые серверы сливает переписку . А народ хавает ...
 показать весь комментарий
 
 
Наше населення і так все своє життя викладає в соц мережі,в той же вконтакік.Тому москалі багато чого і так знають
 показать весь комментарий
 
То «Лошаріком» на кабель наїдуть, то новий вірус Каспєрського ізобретут...
Короче: «Мімо статуі Свободи, я бєз шуток нє хожу...»
Просяться, аж пищать, щоб нарешті їм SWIFT відключили.......


 показать весь комментарий
 
Удивительно что только для андроидов
Ещё и скайп
Во-первых кому он нужен
Во-вторых каким образом кацапское фсб может установить свой Монокль в приложение скайп в Гугл-плэй
 показать весь комментарий
 
Ось закрытая система. Для андрюхи перейдите по ссылке и скачайте apk файл.. только так.
 показать весь комментарий
 
 
вангую что среди skype signal и pornhub самым популярным будет signal
 показать весь комментарий
 
Цензор уже призывает российских хакеров что то создавать. ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх