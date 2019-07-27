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 Российские хакеры создали фейковые приложения популярных программ для шпионажа, - "Defense One"

Хакеры из России загружают в интернет-магазины фейковые приложения, которые могут шпионить за владельцем смартфона.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на отчет компании Lookout, занимающейся цифровой безопасностью.

Речь идет о мобильных версии программ для Android, в частности Skype, Signal и PornHub. В фейковые версии встраивают вредное расширение Monocle, что может считывать изображение с экрана смартфона в любое время, и передавать его в Россию, - говорится в отчете компании.

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"Возможности для наблюдения появились в зараженных приложениях (например, Skype, Signal и PornHub), которые имеют вид легальных программ, но не являются, и на самом деле содержат вредные функции Monokle", - говорит Апурва Кумар, инженерка Lookout. "Это обычный метод, который используют разработчики вредоносных программ. Они "перепаковывают" известный приложение с вредными функциями, чтобы не вызвать подозрения пользователей ".

По данным Lookout, основными группами риска являются мусульмане, люди, проживающие на территории Кавказа, а также в странах Центральной Азии, в частности в Узбекистане. Впрочем, компания отмечает: это не исчерпывающий список, и жертвами программного обеспечения могут стать и другие люди.

Как утверждает Lookout, расширение Monocle разработала компания, связанная с Главным разведывательным управлением Генштаба РФ (ГРУ). Впервые вредоносную программу зафиксировали в 2016 году, впрочем она активна до сих пор. По мнению Lookout, разработчики могут работать и над аналогичным приложением для владельцев смартфонов Apple.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139917
 
 
 Топ комментарии
 
Хакер кацапский, отбрось одеяло цигейковое!
Цензор взывает к тебе, товарищ!
Создай приложение фейковое!
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«ЗМІ: Російські хакери створють фейкові додатки популярних програм задля шпигування »

Голос Америки.
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Хакер кацапский, отбрось одеяло цигейковое!
Цензор взывает к тебе, товарищ!
Создай приложение фейковое!
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Основными группами риска являются мусульмане.

У мусульман что, порнхаб одно из самых незаменимых приложений?
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А как вы хотели, если у них жёны на верблюдов похожи?
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А ты наблюдал верблюдих в интимных ракурсах ?
Любишь зоопарк ?
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Намекаете, что там у всех всё одинаково устроено?
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Согласен, смотришь на муслимских самок (а в Харькове их предостаточно и все страшные как смерть) и начинаешь понимать почему у них скотоложество так распространено, да и паранджу не зря им на головы надевают, видать чтобы не пугали людей.
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Сам удивился когда прочитал в каких регионах распространяются вирусы и с какими приложениями. Видать вся эта показушная набожность муслимов не мешает им смотреть порнуху.
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Народ пользует всякий шлак типа виндовс или андроид , еще и под рутом сидят , аха Российские хакеры создайте фейковые приложения популярных программ для шпионажа, - "Defense One" - Цензор.НЕТ 6497
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Кто хочет поржать:
Introducing WINDOWS SOVIET !!!
совиная версия Windows
(YouTube)
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То есть если человек смотрит порно через приложение, это видео тут же могут посмотреть в ФСБ? Боже какое полезное приложение для сотрудников ФСБ!
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Ну кроме порно человек ещё пишет письма и сообщения на телефоне
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Вы многих знаете людей, которые пишут письма в приложении PornHub?
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Ну приложение устанавливает вредоносное ПО на смартфон
То потом делает скрины с телефона вообще
Программа-шпион
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Ну не смешите. Через приложение вирус распространяется на телефон и потом передает ваши данные куда надо. Так все вирусы работают, а порнхаб может вполне работать и дальше,.
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Ну , Skype поинформативнее будет . Я удивляюсь , как народ до сих пор этим пользуется . Там вместо защиты , сплошная дыра , еще и на левые серверы сливает переписку . А народ хавает ...
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Нет, в етот момент фронтальная камера смартфона пишет видео, делает фото и отсылает в фсб. Там оно благополучно все архивируется и когда вы понадобитесь для фсб то все с вас вытянут, данные будут использованы для шантажа или для проверки правдивости ваших показаний
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Наше населення і так все своє життя викладає в соц мережі,в той же вконтакік.Тому москалі багато чого і так знають
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То «Лошаріком» на кабель наїдуть, то новий вірус Каспєрського ізобретут...
Короче: «Мімо статуі Свободи, я бєз шуток нє хожу...»
Просяться, аж пищать, щоб нарешті їм SWIFT відключили.......


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Удивительно что только для андроидов
Ещё и скайп
Во-первых кому он нужен
Во-вторых каким образом кацапское фсб может установить свой Монокль в приложение скайп в Гугл-плэй
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Ось закрытая система. Для андрюхи перейдите по ссылке и скачайте apk файл.. только так.
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В Молдове все готово для ПОЛНОГО захвата власти промосковскими соССиалистами,-Плохотнюк ушел,занявший его место П.Филип подал в отставку и к руководству Демократической партии Молдовы пришел почетный (!) председатель ДПМ известный Д.Дьяков.Если вы не знаете,кто такой Дьяков,то я напомню,-он бывший комсомольский ,партийный работник времен сссры,а также политический деятель постсоветской истории Молдовы. Если вы еще сомневаетесь,то я вам скажу,что Дьяков был директором Агенства "Новости" в Бухаресте в восьмидесятых годах. Мог быть НЕ гэбистом такой директор в советское время? Ответ очевиден. Ты этого добивалась,когда ставила лайки "противникам Плохотнюка",в том числе и персонажу ниже?!
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вангую что среди skype signal и pornhub самым популярным будет signal
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Цензор уже призывает российских хакеров что то создавать. ))
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Заголовок - бимба!
Эти тараканы-русаки уже не знают куда им ещё влезть, чтоб устроить антисанитарию. Интернет уже загадили так, что скоро может возникнуть новая эпидемия под названием - интерчумка.
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Популярное приложение FaceApp, которое старит фотографии пользователей, за 10 дней заработало более миллиона долларов
Как пишет журнал «Форбс», бОльшую часть этой суммы принесли пользователи Apple. За все время существования FaceApp было скачано более 73 миллионов раз. Сейчас оно занимает интернет-магазине AppStore первое место по продажам.
https://echo.msk.ru/news/2467141-echo.html


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Хммм...российские хакеры? Я вам покажу одного. Знаю его лично...уже 5 лет!
Видел даже его на остановке маршрутки.Вот ОНО.
https://images.app.goo.gl/qVdtptgorotCo6Zq5
Смешно? На самом деле оно заявляет, что у него есть мама в Тамбове. Работает уборщицей и варит окрошку. Еще веселее? Так вот вот эта тварь и есть самом деле зеленожопое чмо, которые меняют нам климат,устраивают пожары невиданной скорости, аварии с множественными жертвами. Имеено Оно самое злобное из всей ихней толпы. Именно оно больше всех ненавидит нас людей.
Снова весело...ну разве, что плоскую морду сделал ему я....ваш покорный слуга. Но это ненадолго..они восстаавливаются.
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А что там Сноуден рассказал про всемирный шпионаж США? Там хакеры не требуются, там сама держава организовала через производителей электроники и программ свою возможность читать, смотреть и слушать всех в мире, конечно же, ради демократии и прав человека.
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айфоны рулят, это было всегда, самсунг говно )))
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На цензоре все редакторы бухают что-ли, в статье с десяток ошибок, ее вообще похоже не вычитывали.
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