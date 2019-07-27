 Российские хакеры создали фейковые приложения популярных программ для шпионажа, - "Defense One"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на отчет компании Lookout, занимающейся цифровой безопасностью.
Речь идет о мобильных версии программ для Android, в частности Skype, Signal и PornHub. В фейковые версии встраивают вредное расширение Monocle, что может считывать изображение с экрана смартфона в любое время, и передавать его в Россию, - говорится в отчете компании.
"Возможности для наблюдения появились в зараженных приложениях (например, Skype, Signal и PornHub), которые имеют вид легальных программ, но не являются, и на самом деле содержат вредные функции Monokle", - говорит Апурва Кумар, инженерка Lookout. "Это обычный метод, который используют разработчики вредоносных программ. Они "перепаковывают" известный приложение с вредными функциями, чтобы не вызвать подозрения пользователей ".
По данным Lookout, основными группами риска являются мусульмане, люди, проживающие на территории Кавказа, а также в странах Центральной Азии, в частности в Узбекистане. Впрочем, компания отмечает: это не исчерпывающий список, и жертвами программного обеспечения могут стать и другие люди.
Как утверждает Lookout, расширение Monocle разработала компания, связанная с Главным разведывательным управлением Генштаба РФ (ГРУ). Впервые вредоносную программу зафиксировали в 2016 году, впрочем она активна до сих пор. По мнению Lookout, разработчики могут работать и над аналогичным приложением для владельцев смартфонов Apple.
Голос Америки.
Цензор взывает к тебе, товарищ!
Создай приложение фейковое!
У мусульман что, порнхаб одно из самых незаменимых приложений?
Любишь зоопарк ?
Introducing WINDOWS SOVIET !!!
совиная версия Windows
(YouTube)
То потом делает скрины с телефона вообще
Программа-шпион
Короче: «Мімо статуі Свободи, я бєз шуток нє хожу...»
Просяться, аж пищать, щоб нарешті їм SWIFT відключили.......
Ещё и скайп
Во-первых кому он нужен
Во-вторых каким образом кацапское фсб может установить свой Монокль в приложение скайп в Гугл-плэй
https://www.facebook.com/100028123241986/videos/343137976633641/
козломордые а шо там у хохлов?
Эти тараканы-русаки уже не знают куда им ещё влезть, чтоб устроить антисанитарию. Интернет уже загадили так, что скоро может возникнуть новая эпидемия под названием - интерчумка.
Как пишет журнал «Форбс», бОльшую часть этой суммы принесли пользователи Apple. За все время существования FaceApp было скачано более 73 миллионов раз. Сейчас оно занимает интернет-магазине AppStore первое место по продажам.
https://echo.msk.ru/news/2467141-echo.html
Видел даже его на остановке маршрутки.Вот ОНО.
https://images.app.goo.gl/qVdtptgorotCo6Zq5
Смешно? На самом деле оно заявляет, что у него есть мама в Тамбове. Работает уборщицей и варит окрошку. Еще веселее? Так вот вот эта тварь и есть самом деле зеленожопое чмо, которые меняют нам климат,устраивают пожары невиданной скорости, аварии с множественными жертвами. Имеено Оно самое злобное из всей ихней толпы. Именно оно больше всех ненавидит нас людей.
Снова весело...ну разве, что плоскую морду сделал ему я....ваш покорный слуга. Но это ненадолго..они восстаавливаются.