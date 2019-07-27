 Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новинарню, об этом в пятницу, 26 июля, сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков, обнародовав соответствующее решение суда от 16 июля.
"Остановить действие приказа Министерства обороны Украины" О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году "№90 от 03.04.2019 до вступления решения в законную силу", - говорится в постановлении по иску неназванного лица.
Решение вынесла судья ОАСК Алена Мазур.
В комментарии "Новинарне" советник министра Степана Полторак отметил, что иск в суд подала "ФОПка с орбиты одной из стандартных бывших фирм-кормилиц", которые не хотят терять прибыли от поставок продовольствия в ВСУ.
Также Юрий Бирюков предполагает, что из-за этого иск вторая половина бригад ВС Украины в 2019 году не перейдет на качественно новое питание.
"На этот год уже технически невозможно успеть новые торги провести", - сказал он.
Бирюков добавил, что приказ пишется в год, и у нового министра должна быть политическая воля продолжить реформу, что сомнительно.
Что там за реформа может быть у Полторака и Бирюкова
все же реформа была со знаком плюс
Плюс ко всему, во всех таких реформах все покупается по завышенным ценам через свои прокладки
Также Юрий Бирюков предполагает, что из-за этого иск вторая половина бригад ВС Украины в 2019 году не перейдет на качественно новое питание Источник: https://censor.net.ua/n3139916
Если бы возмущался приличный человек, совсем другое дело
Вначале послушать что говорят эксперты, сами военные и тыды, а уж потом
Хотя есть у меня ощущение что оба варианта - сорта г..на
Просто «реформа»- это менее говнистый
В 2018 году продолжится переход частей Вооруженных сил Украины на новую систему питания "по каталогу", которая соответствует стандартам НАТО. Полностью этот процесс планируют завершить до конца следующего года, сообщил начальник Центрального управления продовольственного обеспечения ВСУ Николай Куклюк.
"Переход на новую систему в 2018 году продолжается планово, на это выделено финансовый ресурс в 820 миллионов гривень. Сейчас идет подготовительный период, активная фаза начнется в мае-июне. Всего планируется перевести на питание по каталогу еще около 50 военных частей", - отметил генерал-майор.
По его словам, отныне рацион будет определять командир каждого подразделения, по каталогу из 400 наименований продуктов, учитывая предпочтения бойцов. Каталог имеет электронный вид, и позволяет сформировать любой рацион, если он не выходит за пределы определенного диапазона цен и обеспечивает достаточную калорийность питания.
"Электронная система раскладки продуктов не позволит сформировать некалорийное или некачественное меню, также новый каталог содержит такие новые продукты питания как соки, грибы, кисломолочные продукты, кондитерские изделия, на 40% увеличилась норма мясной группы", - отметил чиновник.
Он также добавил, что переход на новую систему предполагает введение штатных должностей поваров, поскольку аутсорсинговые компании не могут оказывать услуги во время выдвижения воинских частей с постоянного места дислокации.
"На данный момент уже введено около 1300 должностей поваров и обслуживающего персонала. С переходом воинских частей на новую систему питания в этом году планируется ввод еще около 3000 должностей поваров", - рассказал Куклюк.
Обновленным будет и сухпай военных: в него войдут три блюда, которые можно разогревать топливом, предоставленное в пайке, просто в окопе. Предусмотрены также сладости, курага, жвачка.
Реформа в принципе нужна
Но реформа которые проводил Петя - всегда коррупционны
То есть выбор по сути сейчас такой: проводить реформу, которая коррупционная из-за миллиона прокладок, или не проводить. Это и есть выбор из сортов 💩, то есть из двух вариантов с огроооомными минусами
Там ТАКАЯ коррупция что годовой бюджет какой-то страны третьего мира
Просто не все что называют реформой такой является
Я жду смену кабмина
пусть Главком выдаст солдатам по шаурме и таблеток от зеленой срач...ки
Так что помолчи, а
поэтому неудивительно, что некомплект личного состава в отдельных подразделениях достигает 50%
так некормить "некомплект" 50% будут или как ?
мы их сделали разом !
и за победу над врагом и за, извините, наличие кальсон у солдата отвечает командир, т.е. уже
два месяца новый Главнокомандующий!
который сегодня укатил эконом классом в Одессу.
с прислугой в президентском самолете, видать, побрезговал
Там блюда и европейской кухни, и для веганов, и для мусульман и для евреев. Полное разнообразие
Апарыш решил обойтись картошкой, огурцами собственного посола, перловой кашей с тухлятиной?
И английского не знает. Над ЗЕ скоро и НАТО будет смеятся ИЗЗА ТАКИХ КАДРОВ
А на військові підрозділи усім насрати...
Всіх, хто приймав участь у попередніх тендерах, відсторонити і здати СБУ, хай займеться їх трудовою діяльністю, а також діяльністю Окружного суду за підрив боездатності військових підрозділів ВСУ...