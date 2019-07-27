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Все про:суд (22360) еда (158) Бирюков (104) ВСУ (312)

 Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания

Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривает проведение реформы питания в Вооруженных силах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новинарню, об этом в пятницу, 26 июля, сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков, обнародовав соответствующее решение суда от 16 июля.

"Остановить действие приказа Министерства обороны Украины" О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году "№90 от 03.04.2019 до вступления решения в законную силу", - говорится в постановлении по иску неназванного лица.

Решение вынесла судья ОАСК Алена Мазур.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 169-м центре ВСУ "Десна" 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400

Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания 01


В комментарии "Новинарне" советник министра Степана Полторак отметил, что иск в суд подала "ФОПка с орбиты одной из стандартных бывших фирм-кормилиц", которые не хотят терять прибыли от поставок продовольствия в ВСУ.

Также Юрий Бирюков предполагает, что из-за этого иск вторая половина бригад ВС Украины в 2019 году не перейдет на качественно новое питание.

"На этот год уже технически невозможно успеть новые торги провести", - сказал он.

Бирюков добавил, что приказ пишется в год, и у нового министра должна быть политическая воля продолжить реформу, что сомнительно.

Источник: https://censor.net.ua/n3139916
 
 
 Топ комментарии
 
Лише за кілька днів: - закупівля тренажерів ЗРК БУК скасована - скорочення видатків - бригади територіальної оборони можуть розформувати, залишивши по 1-му батальйону - реформа харчування в ЗСУ зупинена судом невідомо на якій термін - розведення військ, не стріляти.. Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 6639
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Прекратите вопли!
В армии - единоначалие, т.е. один командир

Сейчас уже два месяца за армию отвечает новый Главнокомандующий !

который "сделал":
1. Отмену парад, унизив военных и народ Украины
2. Отменил реформу питания
3. Отменил закупку тренажеров для ПВО
4. Возбудил дело по Новейшей американо-украинской системе обнаружения противника AEROS установленной в Мариуполе (она оказалась ненужной !!!!) https://newsonline24.com.ua/novejshaya-amerikano-ukrainskaya-sistema-obnaruzheniya-protivnika-aeros-ustanovlena-v-mariupole/

Они сделали Украину !
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цей суд, який повернув Бєні, вкрадені в держави майно при цьому гідранті!!! цитата від 5 липня 2019(!!!) року:
Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.
Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень 12 липня, передає "Інтерфакс-Україна".
ХТО в цей час на посаді: Порох чи Зєлєбєня???
Заткніть вже свої зливні бачки, зєлєногнійна шваль!!!Або вимагайте відж свого псевдо президента-ухиленця від військової служби-"головнокомандуючого" тієї "справедливості", яку він вам обіцяв!!!
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Может и к лучшему что остановил

Что там за реформа может быть у Полторака и Бирюкова
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Та уж куда им до твоего предка то- ружо чистил кирпичём дабы ******** и мелодично лязгало на плацу Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 6980 а уж то что про него писал Козьма Прутков то тьху срамота Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 6980
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судя по новости В 169-м центре ВСУ "Десна" 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400
все же реформа была со знаком плюс
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Там остановили что-то другое, какое-то новое внедрение непонятно чего

Плюс ко всему, во всех таких реформах все покупается по завышенным ценам через свои прокладки
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В суд подала как раз одна из старых прокладок, оставшись без покушать после реформы.
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ну хз хз..
Также Юрий Бирюков предполагает, что из-за этого иск вторая половина бригад ВС Украины в 2019 году не перейдет на качественно новое питание Источник: https://censor.net.ua/n3139916
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Юрий Бирюков - это синоним коррупции

Если бы возмущался приличный человек, совсем другое дело
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ну надо поспрашивать армейских экспертов...коррупция коррупцией, но если в результате реформы питание воинов улучшилось это все же плюс
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Вот именно
Вначале послушать что говорят эксперты, сами военные и тыды, а уж потом

Хотя есть у меня ощущение что оба варианта - сорта г..на

Просто «реформа»- это менее говнистый
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не, ну я понимаю, что для тебя все что делал порох со товариши то плохо, но тут похоже ты опять не права

В 2018 году продолжится переход частей Вооруженных сил Украины на новую систему питания "по каталогу", которая соответствует стандартам НАТО. Полностью этот процесс планируют завершить до конца следующего года, сообщил начальник Центрального управления продовольственного обеспечения ВСУ Николай Куклюк.
"Переход на новую систему в 2018 году продолжается планово, на это выделено финансовый ресурс в 820 миллионов гривень. Сейчас идет подготовительный период, активная фаза начнется в мае-июне. Всего планируется перевести на питание по каталогу еще около 50 военных частей", - отметил генерал-майор.
По его словам, отныне рацион будет определять командир каждого подразделения, по каталогу из 400 наименований продуктов, учитывая предпочтения бойцов. Каталог имеет электронный вид, и позволяет сформировать любой рацион, если он не выходит за пределы определенного диапазона цен и обеспечивает достаточную калорийность питания.
"Электронная система раскладки продуктов не позволит сформировать некалорийное или некачественное меню, также новый каталог содержит такие новые продукты питания как соки, грибы, кисломолочные продукты, кондитерские изделия, на 40% увеличилась норма мясной группы", - отметил чиновник.
Он также добавил, что переход на новую систему предполагает введение штатных должностей поваров, поскольку аутсорсинговые компании не могут оказывать услуги во время выдвижения воинских частей с постоянного места дислокации.
"На данный момент уже введено около 1300 должностей поваров и обслуживающего персонала. С переходом воинских частей на новую систему питания в этом году планируется ввод еще около 3000 должностей поваров", - рассказал Куклюк.
Обновленным будет и сухпай военных: в него войдут три блюда, которые можно разогревать топливом, предоставленное в пайке, просто в окопе. Предусмотрены также сладости, курага, жвачка.
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Так я про это и говорю
Реформа в принципе нужна
Но реформа которые проводил Петя - всегда коррупционны

То есть выбор по сути сейчас такой: проводить реформу, которая коррупционная из-за миллиона прокладок, или не проводить. Это и есть выбор из сортов 💩, то есть из двух вариантов с огроооомными минусами
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ну если так рассуждать, то никаких реформ проводить не надо, потому что везде будет какая та коррупция, и у меня сомнения, что ее не будет при зеленском
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Там не какая-то коррупция
Там ТАКАЯ коррупция что годовой бюджет какой-то страны третьего мира
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Реформы нужны
Просто не все что называют реформой такой является

Я жду смену кабмина
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Что там за реформа может быть у Полторака и Бирюкова

пусть Главком выдаст солдатам по шаурме и таблеток от зеленой срач...ки Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 9119
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Ты бы помолчал а? Я помню когда тут в 2016 были публикации о рационе в армии, мясе, замороженном ещё при СССР, несъедобной бодяге какой-то, ваша соевая братия выла, что «армия - это вам не Хилтон», «вот мы в наши годы на одной воде 2 года прожили и не ныли»

Так что помолчи, а
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Судя по заяве в суд завоняло панталонием и апарашиным конторки то их от питания были отрублены А чем кормили в ЗСУ до 2014 го поинтересуйтесь у старослужащих Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 1192
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нет, это не контрактная армия, а дерьмо совковое, результат рошеновских псевдореформ
поэтому неудивительно, что некомплект личного состава в отдельных подразделениях достигает 50%
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во !!!!

так некормить "некомплект" 50% будут или как ?
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Зесранці, реформи вам не подобалися, так ви вирішили взагалі накуй всі закрити?
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"вернуть все в зад !!!!"

мы их сделали разом ! Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 4292
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Помню-помню... недавно проскальзывало что-то о 300-400 блюд в рационе. Я даже позавидовать хотел. Наверное, таки позавидовал, где-то глубоко, в душе... а я ведь- глазливый!
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Ну питание неплохое в ППД и в ПВД Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 4868 ну а на 0 или там на полигонах бывают траблы по вине самих же солдат А потом овца с г и г орёт что сонечко не кормят Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 882
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Так они раньше русскоязычных младенцев кушали, а теперь они закончились, а взрослых руснявых кушать нельзя - воняют.
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Когда не способны создать свое и заработать денег, проще ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ И ОТМЕНИТЬ. Вот жтим путем ЗЕ и пошел
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Это Зе запретил и отменил? Так в статье и написано?
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Зеб, Зелемойский должен за всё отвечать, за что вы требовали с Порошенко или политическая ситуация изменилась и Г+Г велел Конституцию читать?
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Думаю, що рішення суду було погоджено у зекоманді.
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в армии - единоначалие
и за победу над врагом и за, извините, наличие кальсон у солдата отвечает командир, т.е. уже
два месяца новый Главнокомандующий!

который сегодня укатил эконом классом в Одессу.
с прислугой в президентском самолете, видать, побрезговал
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Більше того, президент відповідає за призначення суддів. Тобто зараз у Зе є можливість призначити інших суддів, але він залишить саме цих.
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Судей только суд Линча остановит,иначе ничего не будет Вот же твари!
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Вже окружні суди керують тим, що робити у армії😏 Це реальність нової влади!
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Вони твердо знають , що кожен з них президент . Як і всі ми .
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Давно не писали в СМИ - чем кормят в НАТО
Там блюда и европейской кухни, и для веганов, и для мусульман и для евреев. Полное разнообразие
Апарыш решил обойтись картошкой, огурцами собственного посола, перловой кашей с тухлятиной?
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угу ухи там его конторко торчат воевателя карловарского и пантолония не проходного Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 9907
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Вообще-то по морде - интеллектом не светит Апарыш
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Ну единственное так это его конторки обеспечивали рост диареи и прочих прелестей просроченных продуктов для ВСУ Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 6850
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Нисколько не сомневаюсь . ЗЕ назначает гребанный совок. Жтот Апарыш наверно и носки в сандалии Одевает😀😀😀
И английского не знает. Над ЗЕ скоро и НАТО будет смеятся ИЗЗА ТАКИХ КАДРОВ
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Я- всегда надеваю носки, в сандалии! Всегда! Это- нормальная реакция мариупольца, на окружающую среду, а в остальных местах Земного Шара- по привычке. Кстати, английский мой- нареканий не вызывает.
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Только кацапы носят носки в сандалии. Как в Одессу приезжают кацапы - так все с носками в сандалях 😀😀😀
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Різне буває з цими сандалями, але лапті та онучи краще для кацапів😁
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потому что к нему обратились с просьбой???
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Какоето заинтересованное лицо стукануло . КТОТО теряет на откатах
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Видать "Ганнибал Апарыш" приступил к работе и начал ликвидацию излишнего имущества...
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Йде боротьба за тендери і держзамовлення... виграли одні... другі, тобто інші через суд призупинили... треба тепер по новому перерозподілити держзамовлення за новим тендером...
А на військові підрозділи усім насрати...
Всіх, хто приймав участь у попередніх тендерах, відсторонити і здати СБУ, хай займеться їх трудовою діяльністю, а також діяльністю Окружного суду за підрив боездатності військових підрозділів ВСУ...
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Коррупция в судах это враги и предатели Украины,-головы судьям отрезать за предательство
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Закликаєте до нового Майдану проти суддей, яких призначає президент?
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Уважаемый Хасан-ага, зачем по десять раз Майдан собирать, чтобы с лушпайками разбираться....? Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания - Цензор.НЕТ 2878
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Я його питаю про його заклики до Майдану, хоча він мабуть хоче Коліївщину. Для чого йому було обирати такого президента, щоб погрожувати смертю його суддям?
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Контрактом ЗСУ, представляющим собой "филькину грамоту", можно подтирать только задницу, не более
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Скажуть те що їм скажуть . Бо г...нокомандуючий .
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зеля выполняет заказ куйла на ослабление нашей армии
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точно, поэтому он принудил свинарчковский фоп, подать в суд.
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В зазєлів зовсім дах поїхав . Безповоротно . На кожен косяк зєлєбєні , вони всупереч всяким законам логіки починають безтямно верещати :" А Пєдро за п'ять років ..... А Свинарчук ....... ". Скажіть - призупинити покращення харчування ЗСУ це для їх деморалізації ? А скасування закупки тренажера "Бук" , це бєня виконує вказівку путєна ? А завести справу по створенню обладнання для П/поста контролю "Маріуполь" , теж вимога кремля бєні з наступною реалізацією апаршиним "надлишкового майна" ? Про парад вже і говорити не варто .Зазєлі ви співучасники бєніного злочину по ліквідації України як Держави руками зєлі .
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