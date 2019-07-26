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 В Никитском ботсаду оккупированного Крыма вместо памятника богине Флоре установили бюст Ленина. ФОТО

В оккупированной Ялте в Никитском ботаническом саду 26 июля демонтировали памятник богине Флоре на центральной площади сада. На ее место установили бюст Ленина, который стоял на постаменте до 2012 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В Никитском ботсаду оккупированного Крыма вместо памятника богине Флоре установили бюст Ленина 01

Рабочие болгаркой пилили постамент, чтобы демонтировать скульптуру Флоры. Ленина погрузили на металлический ковш и провезли по аллеям сада к месту установки на тракторе.

"Мы находимся в правовом поле, и если суд решил, мы вернули Ленина на место. А Флора будет стоять в не менее привлекательном месте и любоваться хризантемами и тюльпанами. При всем уважении к вождю пролетариата, все-таки уместнее, чтобы в саду была Флора", – отметил директор ботсада Юрий Плугатарь.

В Никитском ботсаду оккупированного Крыма вместо памятника богине Флоре установили бюст Ленина 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо Флоры будет Ленин: в Никитском ботаническом саду оккупанты заменят статую богини плодородия бюстом вождя пролетариата

С 1957 до 2012 года на главной площади ботсада стоял бюст Ленина, до этого с 1937 года там стоял бюст Вячеслава Молотова. Скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей сада в 2012 году. Администрация приняла решение установить ее на главной площади вместо Ленина. При этом ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина.

В Никитском ботсаду оккупированного Крыма вместо памятника богине Флоре установили бюст Ленина 03

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В "Госкомнаследия" оккупированного Крыма посчитали, что перемещение бюста вождя пролетариата с центрального места в ботсаду к зданию Научного музея является нарушением законодательства. Крымский "суд" обязал ботсад вернуть бюст Ленина на главную площадь.

Источник: https://censor.net.ua/n3139914
 
   
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Ну и нормально , крымчане такое любят .
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кацапы-с.. Флора и фауна русского мира.
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Надо три бюста установить: Ленина, Сталина и Путина.
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4 и Николая 2.. как он на них мироточит
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Где поклонская.. непорядок.. рядом Николашку 2 треба определить
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Тогда уже и советские религиозные обряды нужны около этого бюста. Для полноты картины.
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Когда переехала в Германию, вначале не понимала, почему так много статуй, фигурок и изображений Распятия, Марии, Михаила. Не огромные, но очень часто встречаются.

А теперь понимаю, что лучшего оберега от коммуняцкой заразы не существует
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У тебя ещё и проскакивают здравые мысли, похвально, поздравляю. Что же ты тут за ***** то топишь?
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Покажи мне хоть мой камент за *****, брехло соевое
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А в нас не набагато краще.Ще повно є символів катам.Судячи з останніх подій,можуть повністю повернутися.
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на той неделе в ботсаду были мои знакомые из мышебратьев, говорят высохло там если не всё, но смотреть уже нечего.
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Я дедушка Ленин- симпатяга, в этом слинге. Что-то есть, от мыслителя. Присмотритесь, этот бюст явно загрустил и говорит: "Как вы все меня уже заиииппали! Оставьте в покое или расхерачьте кувалдой, наконец!". Я- вполне серьёзно. Фотка два.
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Интересно, мавзолей в столице мордора уже приготовили для рокировочки второго Вовочки ?
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неразрешимая загадка совкового сознания . Ленин и Сталин расстреливали и морили голодом предков нынешних москалей и они их боготворят . Брежнев почти никого не тиранил . строил им квартиры кормил их колбасой по 2.20 и пребывает в полном забвении
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