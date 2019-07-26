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 Экономика, Общество
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Все про:лоукост (124) SkyUp (16)

 Украинский лоукостер SkyUp анонсировал новые внутренние рейсы из Киева во Львов, Харьков и Запорожье по цене 500 грн

Украинский лоукостер SkyUp объявил 26 июля об открытии новых внутренних рейсов, которые свяжут Киев с Харьковом, Запорожьем и Львовом, а также Харьков и Львов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке авиакомпании.. 

Полеты начнутся в октябре.

Авиарейсы Киев – Харьков и Харьков – Киев будут выполняться с 25 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по понедельникам, средам и пятницам.

Авиарейсы между Киевом и Запорожьем – с 28 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.

Между Киевом и Львовом – с 17 октября 2019 года по 28 марта 2020 года сначала по четвергам и воскресеньям, затем по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

На все указанные рейсы стоимость полета в одну сторону составляет от 498 грн.

На авиарейс Харьков – Львов и Львов – Харьков билеты оценены в 639 грн. Перелеты будут происходить с 17 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по четвергам и воскресеньям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp

Источник: https://censor.net.ua/n3139913
 
 
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Та ладно, разогнались.
Новый иск в суде. Омелян идет скоро в отставку.
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Мау в Одесу з Києва всього лише 3500 грн, навіщо ці лоукости? Тим паче, президент прорекламував, отже марка якості "зе" проставлена. А "зе"- це гарантія споживання.
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Так что-ли подать? Эй, зелебобики! Дайте куратора от Каломойши, берёг заработаю
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Хозяин клоуна не допустит такого произвола. Зря что ли коломойский вкладывал в полшестого, чтобы потом какие то лоукосты забирали заказы у мау?
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