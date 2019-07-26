Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке авиакомпании..
Полеты начнутся в октябре.
Авиарейсы Киев – Харьков и Харьков – Киев будут выполняться с 25 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по понедельникам, средам и пятницам.
Авиарейсы между Киевом и Запорожьем – с 28 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.
Между Киевом и Львовом – с 17 октября 2019 года по 28 марта 2020 года сначала по четвергам и воскресеньям, затем по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.
На все указанные рейсы стоимость полета в одну сторону составляет от 498 грн.
На авиарейс Харьков – Львов и Львов – Харьков билеты оценены в 639 грн. Перелеты будут происходить с 17 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по четвергам и воскресеньям.
Украинский лоукостер SkyUp анонсировал новые внутренние рейсы из Киева во Львов, Харьков и Запорожье по цене 500 грн
Украинский лоукостер SkyUp объявил 26 июля об открытии новых внутренних рейсов, которые свяжут Киев с Харьковом, Запорожьем и Львовом, а также Харьков и Львов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке авиакомпании..
Новый иск в суде. Омелян идет скоро в отставку.