 Украинский лоукостер SkyUp анонсировал новые внутренние рейсы из Киева во Львов, Харьков и Запорожье по цене 500 грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке авиакомпании..



Полеты начнутся в октябре.



Авиарейсы Киев – Харьков и Харьков – Киев будут выполняться с 25 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по понедельникам, средам и пятницам.



Авиарейсы между Киевом и Запорожьем – с 28 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.



Между Киевом и Львовом – с 17 октября 2019 года по 28 марта 2020 года сначала по четвергам и воскресеньям, затем по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.



На все указанные рейсы стоимость полета в одну сторону составляет от 498 грн.



На авиарейс Харьков – Львов и Львов – Харьков билеты оценены в 639 грн. Перелеты будут происходить с 17 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по четвергам и воскресеньям.





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