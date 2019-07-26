 Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, - посол США в ЕС Сондланд

Американский дипломат сказал об этом после встречи 26 июля в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону - ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат.
Сондланд сообщил, что они с Зеленским обсуждали, среди прочего, войну, вопросы энергетической безопасности, положение в "Нафтогазе", верховенство права.
По его словам, сейчас по инициативе президента США Трампа работает команда с участием министра энергетики Рика Перри, послов Курта Волкера и Уильяма Тейлора, других представителей Госдепартамента США, которая сосредоточена на различных аспектах отношений с Украиной.
Напоминаем, телефонный разговор Трампа с Зеленским состоялся 25 июля.
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в белых тапочках
Да свиноферма?
Зе поедет встречаться с Трампом как президент с президентом
И это круто и дай Бог продуктивно
ну кто то ж должен помочь неучу
Штаты, Канада оказывает поддержку не Зеленскому а Украине, а вас от этого коробит. Такое впечатление что вы сейчас говорите слова Соловьева, Киселева и прочей рашистской мрази. И КТО ВЫ после этого?
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM
Рад, что с каждым днем - больше позитивных сигналов.
Есть конечно тень оставленная петей, В 2014 тоже были позитивные сигналы, но уже через пару месяцев полилось дермецо.
Сейчас уже 2 месяца прошло, позитив не прекращается а дерьмо льется только от приверженцев мальдивского патриота. И это радует , вселяя хоть и хрупкую но НАДЕЖДУ.