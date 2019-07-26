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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2310) США (15154) Трамп (2306) Сондленд (4)

 Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, - посол США в ЕС Сондланд

Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд считает, что президенты Украины и США нашли общий язык.

Американский дипломат сказал об этом после встречи 26 июля в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону - ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат.

Сондланд сообщил, что они с Зеленским обсуждали, среди прочего, войну, вопросы энергетической безопасности, положение в "Нафтогазе", верховенство права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Волкером и Сондлендом текущую ситуацию в районе проведения ООС

По его словам, сейчас по инициативе президента США Трампа работает команда с участием министра энергетики Рика Перри, послов Курта Волкера и Уильяма Тейлора, других представителей Госдепартамента США, которая сосредоточена на различных аспектах отношений с Украиной.

Напоминаем, телефонный разговор Трампа с Зеленским состоялся 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3139912
 
 
 Топ комментарии
 
а що, в БІлому Домі, є вакансія слуги?
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понимаешь дурачок - "подать руку" можно по разному. обслуге тоже "руку подают" когда приказ отдают в комнате убраться и по холке треплят... "гуд вальдемар. зер гуд"....
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а що, в БІлому Домі, є вакансія слуги?
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Та не, надо с глазу на глаз сказать, мол, сдавай все моему лепшему корешу пу...
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Нет дырочка, это очередная темя для твоего заработка.
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Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом

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в белых тапочках
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Вот, где надо спать! Как моя Большая Берта. Кст, унитаз, в 30 сантиметрах. А шо, удобно!
Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, - посол США в ЕС Сондланд - Цензор.НЕТ 5780
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Ему? Не, не буду. Бо я бы его там с удовольствием прокрутил, в режиме "отжим".
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Конечно ,Зеленский это же не пэтя-баклан вороватый !
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Интересно, у Зеленского есть перхоть? А то, Трамп начнёт её стряхивать, как с Макрона.
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Где-то под ГБР плачет один времени безработный
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Со смены пришла? Или перед трассой тут строчишь?
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Очередной провал у сои.Верещали тут,что запад даже руку зеле не подаст.А вот как оно перевернулось Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, - посол США в ЕС Сондланд - Цензор.НЕТ 4986
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понимаешь дурачок - "подать руку" можно по разному. обслуге тоже "руку подают" когда приказ отдают в комнате убраться и по холке треплят... "гуд вальдемар. зер гуд"....
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Не умничайте стецьки.Петя в ложе для гостей сидел в европарламенте)))
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понимаешь дурачок, в той "ложе" сидят все кроме депутатов европарламента. вообще все кто присутствует на заседании.
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Твой собеседник в своём репертуаре - слилось
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Совсем оборзел клоун, вместо того, чтобы второй месяц стоять в кремле на коленях возле *****, он в штаты собрался!
Да свиноферма?
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Со свинофермы строчишь? А лапти не жмут? Валежник уже заготовил?
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В Штаты с новой цирковой программой, но первый разговор был у клоуна с Додоном, помните, зелебобики ?
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Почему зеленский медлит с наказанием коррупционеров. Дайте народу задания создавать революционные тройки, чтобы вершить трибунал над преступниками, которые грабили Украину 28 лет и продолжают.
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По-другому коррупцию не победить. Это не моё желание, а необходимость самоочиститься для Украины.
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Что бы соя тут ни сказала все это не имеет никакого значения
Зе поедет встречаться с Трампом как президент с президентом

И это круто и дай Бог продуктивно
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Но перед звонком Рыжему, клоун у ***** отметился. Приоритеты....
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Да наши пленные моряки для нашего президента важнее
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За моряков было все решено и без клоуна. Факт есть факт - к ***** клоун побежал раньше, чем к Рыжему. А отмазки за моряков - для недоразвитого зелектората.
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Только совсем мерзота может возмущаться тем что президент пытается освободить пленных моряков и вообще украинских пленных в рф
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Головне щоб Зєлі черговий концерт ;Лігі Смєха; все не перебив.
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Ну как же так несправедливо,порохососы,ведь Пеца за такую встречу отвалил 400 кусков зелени
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400 тыс бюджетной зелени . Он же не из своего кармана расплачивался , падло .
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ну все правильно...по решению трампа формируют зелебене будущее правительство.запоняют пхг,уточняют нужды армии.а ему сказали не перейматься,сьездить на море отдохнуть.потом трамп расскажет,кто входит в правительство.при встрече Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, - посол США в ЕС Сондланд - Цензор.НЕТ 6877.
ну кто то ж должен помочь неучу
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ты расстроен что Зе будет помогать Трамп?
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Конечно что порохосос расстроен,ему ж чем хуже для Украины тем лучше
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да нет...еще несколько таких вот новын-и придется уважать зеленского,и прекратить его зелебеней называть.а уж если пороха еще премьером назначит-тогда однозначно Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, - посол США в ЕС Сондланд - Цензор.НЕТ 183
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про премьерство Пети можешь не мечтать даже)
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не ,ну я понимаю,шо 73 % обидятся- а шо делать? Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, - посол США в ЕС Сондланд - Цензор.НЕТ 7309
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Твой порох отсидит за свои преступления и может будет премьером потом
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Порохобот не можешь остановиться, выборы УЖЕ ПРОШЛИ, твоя свиноматка собралась "у тривалу відпуску за кордон".
Штаты, Канада оказывает поддержку не Зеленскому а Украине, а вас от этого коробит. Такое впечатление что вы сейчас говорите слова Соловьева, Киселева и прочей рашистской мрази. И КТО ВЫ после этого?
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Шото лаптями мордовскими завоняло
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дык соевые алени с тролефермы набежали.
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Порохоботы не могут быть зрадойобами по определению . Картинка не в тему .
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Вольдемар, я смотреть шоу по ТиВи, там твои рэбьята так смешьно показивать Меркель, чтьо я вери хотеть приглашать ***** с концертом в the White House !
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у зедебилов опять истерика. Вовочку сам Трамп пригласил. Перемога уровня ЗЕ.
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свинявый, ты мне лучше скажи. Когда Свинарчуки сядут? Уже полгода прошло. Дело не расследуется, вовочка ножкой не топчет. И даже Свинарчук засветился в зекоманде.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM
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які люди Зебіли, повірили марівонетці обіжаного депутата, але в що повірили я теж зрозуміти не можу, напевне кожен повірив в якись свої мрії, но такого не буває.
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А сколько криков было, мы МВФ пошлём, запад нам ниуказ, долги диточкам отдавать! А по итогу пшик.
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Позитивная новость,
Рад, что с каждым днем - больше позитивных сигналов.
Есть конечно тень оставленная петей, В 2014 тоже были позитивные сигналы, но уже через пару месяцев полилось дермецо.
Сейчас уже 2 месяца прошло, позитив не прекращается а дерьмо льется только от приверженцев мальдивского патриота. И это радует , вселяя хоть и хрупкую но НАДЕЖДУ.
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Думаю що Коломойський забере Приватбанк, а бо щось друге на пару млрд і посадить Порошенка.
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В ближайшем будущем, в срок который обоим подходит... Гениально! Так и женщинам, назойливых поклонников, и мужчинам, таких же поклонниц, отшивать можно)))
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