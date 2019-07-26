 Суд избрал экс-главе одесской полиции Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке блогер и активист Сергей Стерненко.

Он отметил: "У Головина круглосуточный домашний арест. Хотя прокурор просил СИЗО и 23 млн залога.

Но что-то мне подсказывает, что это не последнее его подозрение ...

Эпичность ситуации еще в том, что основные показания против Головина дал его бывший подчиненный начальник следствия области Шайхет".

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Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко. Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.