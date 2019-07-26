 Суд избрал экс-главе одесской полиции Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке блогер и активист Сергей Стерненко.
Он отметил: "У Головина круглосуточный домашний арест. Хотя прокурор просил СИЗО и 23 млн залога.
Но что-то мне подсказывает, что это не последнее его подозрение ...
Эпичность ситуации еще в том, что основные показания против Головина дал его бывший подчиненный начальник следствия области Шайхет".
Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко. Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.
Раз, два...
Порошенко принял УПК написанный Портновым при Януковоще..
Лично я хотел бы, что б в нем было все переписано, но нет.. увы... Мы живем по Портоновскому УПК
Не на чем было распечатать 🤷♀️
Видно же, это непобедимо в цивилизованном варианте, не устраивать же нечто подобное войне с наркотиками на Филиппинах, где за дозу расстреливают на месте без суда и следствия.
Голосуй За Лупана!"
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где-то я видел такой политический стеб..