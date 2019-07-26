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 Ривне накрыло ливнем - ГСЧС ликвидирует последствия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Улицы, здания и автомобили в Ривном подверглись подтоплению в результате сильного ливня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, по состоянию на вторую половину дня 26 июля при помощи спецтехники из подтопленных улиц вытащили 43 автомобиля.

"Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий. В частности спасатели в первую помогают и работают в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке", - сообщает ГСЧС.

В Ривненском управлении ГСЧС Радио Свобода сообщили, что работы по ликвидации последствий непогоды могут продолжаться всю ночь, пока воду откачали из 38 домов и 17 административных зданий, в том числе детских садов и больниц.

"(Работы продлятся - ред.) до 12 часов - это я вам гарантирую, потому что в подвальных помещениях жилых домов много воды, людям надо помогать", - сказал в комментарии представитель местной ГСЧС.

Сейчас в ликвидации привлечено 52 человека из личного состава, 10 пожарных автоцистерн и 11 мотопомп.

Ривне накрыло ливнем - ГСЧС ликвидирует последствия 01
Ривне накрыло ливнем - ГСЧС ликвидирует последствия 02
Ривне накрыло ливнем - ГСЧС ликвидирует последствия 03

Источник: https://censor.net.ua/n3139910
 
 
 Топ комментарии
 
Журналюгам лишь бы писать. Не было ничего страшного. Перед обедом была гроза и ливень - минут на 15. То шо на фотках - канализация не успела все принять. Спустя час - только небольшие лужи на асфальте
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а де народний презедент?....в людей біда, а воно в Одесі регоче Ривне накрыло ливнем - ГСЧС ликвидирует последствия - Цензор.НЕТ 4156
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Ну, тут ведь паритет: 50 на 50. В борьбе с этой водой- я зарабатываю на свою жизнь.
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а де народний презедент?....в людей біда, а воно в Одесі регоче
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ну при Пєті таких дощів точно не було Ривне накрыло ливнем - ГСЧС ликвидирует последствия - Цензор.НЕТ 4190
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Это возмутительная погода! Я буду жаловаться.
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я не понял, пожарные решили водички подлить?
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и даже пришествие мессиии зели не помогло... видимо надо менять стратегию ставить галочку за нового правильного сцаря
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Видимо порохоботам нічим закусувати, шалену бджілку перестали видавати
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лоханулся, признай пока не поздно, дальше будет только больнее
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Ні, як і 50% виборців, які в наперсточки грати не побажали
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Ни хрена себе! Беда, однако. Не представляю себе- частный сектор. Это, кстати, одна из причин- почему я не обзавёлся домом. Бороться с водой, снегом, короче- с природой один-на один- занятие скучное и бесперспективное.
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і так, щоб не боротися з водою, ти вирішив стати моряком
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Ну, тут ведь паритет: 50 на 50. В борьбе с этой водой- я зарабатываю на свою жизнь.
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Відкрию "таємницю", м.Рівне отримало назву від низини в центрі, але вже давно більша його частина на горбистій місцевості та височині навкруги. Будуєшся в поганому місці, то краще думай про гідроізоляцію та відкачування води.
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Я бывал в Ровно, дважды. Помню, что центр действительно в низине... Впрочем, о чем мы??? Просто я глянул на фотку частного сектора... Этим людям сейчас- не позавидовать.
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Збитки, так, особливо якщо не застрахувались. Все ж не можна порівнювати від справді важких бід від повеней та зсувів, таке в Україні трапляється.
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Да нет сегодня никаких збыткив. Обычный ливень. коих десятки за год. Все дураки. подвалы которых затапливало - давно уже их засыпали. Обычный ливень. Канализация спустя час все переварила
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Центр не в низине. Центр возле реки Усти. Поэтому центр практически всегдп сухой. так как вся вода уходит в реку. Больше проблем возле озера - Басов Кут - там в частном секторе подвалы сырые практически каждый год. А так основная часть Ривного практически везде на возвышенностях
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всем не позавидуешь, а если еще вода скрывает дороги убитые то вообще жопа
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Журналюгам лишь бы писать. Не было ничего страшного. Перед обедом была гроза и ливень - минут на 15. То шо на фотках - канализация не успела все принять. Спустя час - только небольшие лужи на асфальте
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