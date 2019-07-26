 Ривне накрыло ливнем - ГСЧС ликвидирует последствия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, по состоянию на вторую половину дня 26 июля при помощи спецтехники из подтопленных улиц вытащили 43 автомобиля.

"Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий. В частности спасатели в первую помогают и работают в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке", - сообщает ГСЧС.

В Ривненском управлении ГСЧС Радио Свобода сообщили, что работы по ликвидации последствий непогоды могут продолжаться всю ночь, пока воду откачали из 38 домов и 17 административных зданий, в том числе детских садов и больниц.

"(Работы продлятся - ред.) до 12 часов - это я вам гарантирую, потому что в подвальных помещениях жилых домов много воды, людям надо помогать", - сказал в комментарии представитель местной ГСЧС.

Сейчас в ликвидации привлечено 52 человека из личного состава, 10 пожарных автоцистерн и 11 мотопомп.





