 "Работу суда никто не блокировал", - в ГПУ опровергли обвинения ОАСК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Управления специальных расследований ГПУ.

Органом досудебного расследования в уголовном производстве, в рамках которого осуществляются обыски в ОАСК, на основании постановления заместителя Генерального прокурора признан следственный отдел управления СБУ в Черниговской области. Учитывая многоэпизоднисть и сложность уголовного производства, создана межведомственная следственная группа, в которую входят следователи СБУ и ГПУ, детективы НАБУ, процессуальное руководство, на основании постановления Генерального прокурора Украины, осуществляется прокурорами ГПУ.

"Обыск проводится исключительно на основании решения суда, при вынесении которого нарушений подсудности не допущено.

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К личным кабинетов судей следователи и оперативные работники во время обыска доступа не имели и не пытались получить, поскольку следственное действие продолжалась исключительно в административных помещениях, серверной, канцелярии. Материалы судебных дел не изымались, а исключительно копировались. Следует отметить, что во время обыска присутствовали 13 адвокатов, выполнению обязанностей которых никто не препятствовал. Работу суда никто не блокировал, все осуществляется по "сценарию", прописанному в УПК Украины", - отметили в прокуратуре.

Ранее, в Окружном административном суде Киева обвинили НАБУ и ГПУ в "грубом неправомерном вмешательстве в работу". Сообщалось об обысках в кабинетах судей, канцелярии, изъятии оргтехники и документов, что делает невозможным проведение судебных заседаний.

В ОАСК также заявили, что правоохранители используют постановления суда с нарушением территориальной подсудности дела.

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"Постановление на проведение обысков в Окружном административном суде города Киева выдана судьей Деснянского районного суда города Чернигова по уголовному производстве 2014 года и касается дел, которые были открыты в 2019 году", - говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

Напомним, сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

По данным следователей, глава ОАСК Павел Вовк и некоторые судьи организовали схему создания искусственных препятствий в работе ВККС для избежания обязательного квалификационного оценивания.