EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  627  29
Все про:НАПК (706) Загребельская (44)

 С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская

Экс-госуполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская утверждает, что НАПК использует свое положение для влияния на неугодных чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Загребельская отметила: "Протоколы НАПК, как способ держать за "я@ца" чиновника с целью давления на него для принятия нужных решений. Или мести, за принятие не нужных. Или увольнения тех, кто не готов действовать в интересах "коллектива".

И главное, что это не такое дорогоео удовольствие. А найти в декларацииу любого можно что угодно - ведь система построена таким образом, что декларацию нельзя заполнить без ошибок.

Читайте также: "То же НАПК, только в профиль", - Загребельская пожаловалась на новый протокол, составленный по старому поводу

За несколько тысяч долларов бенефициары создают декларанту проблемы в НАПК. Затем, ты попадаешь в "справедливый суд". После этого - в реестр коррупционеров. Этот сценарий реализовывался уже не раз для многих служащих различного уровня.

Общество в своей львиной части не становится защиту. Даже добродетельных. Потому коррупционная часть государственного аппарата поддерживает популистскую позицию "все чиновники взяточники и бездельники".

И именно так, с помощью НАПКа, инструмента, который был введен для борьбы с коррупцией, она защищается. НАПК обеспечивает вымывание из системы инородных элементов, которые не хотят работать по правилам системы. А мы продолжаем удерживать эту группировку из своих налогов.

Перезапуск НАПК - не тема для обсуждения. Каждый день продолжения работы НАПК - это счетчик вымытых специалистов, незаконно полученных тысяч долларов, жертв мести системы. Пока мы говорим о перезапуске НАПК, они берут очередного чиновника за "я@ца" и укрепляются в своем воздействии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По протоколам НАПК увольняют тысячи госслужащих, некоторых – несправедливо, - госуполномоченный АМКУ Загребельская

Источник: https://censor.net.ua/n3139904
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То о чем говорит Агия это не коррупция. Это мафия.
 показать весь комментарий
 
Окружной админсуд приостановил Приказ Министра обороны про переход на новую систему питания!!!.. Офигевайте, господа!.. У нас суд, занимается диверсионной деятельностью!

Господин Баканов, Сытник, Холодницкий, Луценко! .. Нахер Вы нужны Украине???!!!
С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская - Цензор.НЕТ 863
 показать весь комментарий
 
 
ты что, маньяк на детском майданчике?!.. здоров ли ты?!
 показать весь комментарий
 
 
я тебе задал сверхъестественный или какой-то порочный вопрос, что ты в такую истерику впадаешь? скрин по теме твоего комментария подразумевается
 показать весь комментарий
 
Скоро окружний адмінсуд Києва визнає Декларацію про незалежність України незаконною. Або цих суддів закриють.
 показать весь комментарий
 
ну і показники роботи робляться за рахунок ІТ-шників, в якомусь пенсійному чи депутата сільської ради.
 показать весь комментарий
 
Это сейчас модно выражаться как зек с тремя ходками за плечами?
 показать весь комментарий
 
 
Я так зрозумів що в Україні немає жодного чесного чиновника))Дякую Петро))
 показать весь комментарий
 
 
Чиновников в Украине не нужно держать за яйца.Просто выезжаем в поселки котеджные возле обласных центров,подьзжаем и начинаем смотреть,прокурор ,мент чинуша,судейка,дворцы ,что то еще
 показать весь комментарий
 
 
Ну да мешок с деньгами. Не нужно быть наивным, в Украине уже давно и прибыльно торгуют должности. Других там просто нет
 показать весь комментарий
 
Где должен был быть зе!!!! Сегодня! *****! Не в Одессе, а там где не комфортноС помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская - Цензор.НЕТ 2277
 показать весь комментарий
 
Скажите, а как коррупционЭр, марААдер и жулик Рюкзакян "вдрух" стал всеми уважаемым лучшим министром МВД Аваковым? У Вас лично к Рюкзакяну больше нет вопросов?
 показать весь комментарий
 
Поц богдан постит фото кошевого и подписывает, что это новый премьер... Просто интересно -он под коксом сегодня или это правда?
 показать весь комментарий
 
 
Ну все чинуш и как то давно привыкли жить далеко не на зарплату, поэтому нарыть на любого компромат, не составляет труда. А то, что создавал гибридный кондитер в такой способ, чтобы и Запад был доволен и он типа сём рулит, давно известно и понятно. Не зря же он жопой к народу повернулся....
 показать весь комментарий
 
Да это уже не важно. Бесформенная слуга "народа" - полный аналог карманной единой россии. Все силовые структуры будут бесконтрольно работать на одну группу.
 показать весь комментарий
 
 
По работе много общаюсь с чехами, немцами, австрийцами, американцами... Когда за бокалом пивка общаемся о политике, они реально в адском шоке от того, что "73%" выбрали клоуна президентом страны. Я конечно еще им не рассказывал, что презедентская коалиция в парламенте состоит из шутов, свадебных фотографов, безработных птушников и кумовей поскольку боюсь в их глазах полностью растоптать имидж мой родины
 показать весь комментарий
 
 
А ось у депутата козака-Гаврилюка чогось в дЄкларації повний порядок. І ніхто на ньго ніяких протоколів не здійсьнював, бо в ньго як кажуть, як у латиша х** та душа С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская - Цензор.НЕТ 9375 А ці прямо таки забувають що в них та де... С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская - Цензор.НЕТ 9375
 показать весь комментарий
 
Все равно Ни чЯго не Понял??? А пристрелить Чяновника Можно?
 показать весь комментарий
 
Агия говорит что НАПК используется для оптимизирования воровства, а не чтобы разбить цепочку воров.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх