 Украинские школьники завоевали 3 медали на Международном научном конкурсе CASTIC - 2019 в Китае. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Конкурс проходил с 20 до 26 июля 2019 года на полуострове Макао (КНР).

В этом году в соревнованиях участвовали представители из более 50 стран мира. На конкурсе Украину представляли трое учеников Малой академии наук.

Наши школьники получили следующие награды:

серебряная медаль - Александра Лукина (Киев);

бронзовая медаль - Даниил Осташев (Харьков);

бронзовая медаль - Анастасия Стаханська (Тернополь).

Смотрите: Украинские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по физике в Израиле. ФОТО

Конкурс научных проектов CASTIC проходит уже 34 года подряд и является одним из 4 ключевых молодежных научных событий мира. В этом году Украина впервые представила свою делегацию.

Справка.

CASTIC - это конкурс научных и инновационных проектов, в котором принимают участие школьники и студенты в возрасте от 12 до 20 лет. Они представляют проекты в 13 категориях. Среди них - математика, биомедицина, химия, физика и астрономия, информационные технологии и компьютерные науки, экология, ботаника, микробилогия, зоология и др. Кроме того, участники конкурса участвуют в тематических семинарах и выставках, имеют возможность пообщаться с авторитетными зарубежными исследователями.

Также читайте: Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США. ФОТО