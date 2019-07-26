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 Украинские школьники завоевали 3 медали на Международном научном конкурсе CASTIC - 2019 в Китае. ФОТО

Участники украинской команды получили одну серебряную и две бронзовые медали на Международном научном конкурсе CASTIC 2019 в Китае.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Украинские школьники завоевали 3 медали на Международном научном конкурсе CASTIC - 2019 в Китае 01

Конкурс проходил с 20 до 26 июля 2019 года на полуострове Макао (КНР).

В этом году в соревнованиях участвовали представители из более 50 стран мира. На конкурсе Украину представляли трое учеников Малой академии наук.

Наши школьники получили следующие награды:

  • серебряная медаль - Александра Лукина (Киев);
  • бронзовая медаль - Даниил Осташев (Харьков);
  • бронзовая медаль - Анастасия Стаханська (Тернополь).

Украинские школьники завоевали 3 медали на Международном научном конкурсе CASTIC - 2019 в Китае 02

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Украинские школьники завоевали 3 медали на Международном научном конкурсе CASTIC - 2019 в Китае 03

Конкурс научных проектов CASTIC проходит уже 34 года подряд и является одним из 4 ключевых молодежных научных событий мира. В этом году Украина впервые представила свою делегацию.

Справка.

CASTIC - это конкурс научных и инновационных проектов, в котором принимают участие школьники и студенты в возрасте от 12 до 20 лет. Они представляют проекты в 13 категориях. Среди них - математика, биомедицина, химия, физика и астрономия, информационные технологии и компьютерные науки, экология, ботаника, микробилогия, зоология и др. Кроме того, участники конкурса участвуют в тематических семинарах и выставках, имеют возможность пообщаться с авторитетными зарубежными исследователями.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139903
 
   
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Долго.Подсказка.Был бы президентом вместо Порошенко Зеленский, школьники были бы нобелевскими лауреатами.
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За поребриком другое, - готовят смену пропагандонам
Украинские школьники завоевали 3 медали на Международном научном конкурсе CASTIC - 2019 в Китае - Цензор.НЕТ 6087
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вот это молодцы!
жаль будет...если выберут обучение за кордоном (но они заслужили этот выбор)
вітаємо!
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Головне,щоб попи в школи не приходили.
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