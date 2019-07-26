 Румыния не разрешила транзит российской военной техники для Сербии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский сайт Mediafax, это подтвердили в министерстве иностранных дел Румынии.
Ранее сербские СМИ сообщили, что румынские власти заблокировали транзит российского транспорта с вооружениями через Дунай, не выдав на это лицензию.
В румынском министерстве пояснили, что для выдачи транзитной лицензии на перевозку военной продукции, которая по закону может выдаваться только румынскому оператору, необходимо соблюдение нескольких условий.
Одно из условий заключается в том, что услуги румынского оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам физических или юридических лиц из России в соответствии с решением 2014/512 / PESC Совета ЕС об ограничительных мерах в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.
"Это условие не было выполнено в этой ситуации, поэтому компетентные румынские власти не могли выдать соответствующую лицензию", - заявили в МИД Румынии.
По данным сербских СМИ, речь идет об отправку 30 танков и 30 БРДМ, которые Белград должен получить на основе контракта между Сербией и Россией.
Сербия поддерживает прочные политические связи с Россией и отказывается присоединиться к западным экономическим санкциям против Москвы. Белград начал переговоры о вступлении в ЕС, но, в отличие от других балканских государств, не хочет вступать в НАТО.
где вас таких набрали темных и безграмотных?небось дальше своих муходрыщенсков и не ездили никуда?
офицеры едут в отпуск обычными пассажирами.кто засвечен в Украине-летят самолетом,кто нет-берут транзитный билет.
а контрактников в тирасполе и своих хватает,тем более российские паспорта им давно розданы.
Откуда информация?
Дунай - самый дешевый путь трансфера техники из России в Сербию. Обе страны являются частью Конвенции 1998 года о судоходстве по Дунаю. Сербия ссылается на ст. 27 Конвенции, которая предусматривает, что государство может инспектировать груз, перевозимый через его сектор Дуная, но оно не может помешать его прохождению. Это положение распространяется на любой тип груза, как гражданского, так и военного.
как-то так
Шо ж теперь
Самый короткий путь руманешти закрыли.
Последние пару месяцев - тоже.
Самолётами всё не привезёшь, без ж.д. - никак...