 Румыния не разрешила транзит российской военной техники для Сербии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский сайт Mediafax, это подтвердили в министерстве иностранных дел Румынии.

Ранее сербские СМИ сообщили, что румынские власти заблокировали транзит российского транспорта с вооружениями через Дунай, не выдав на это лицензию.

В румынском министерстве пояснили, что для выдачи транзитной лицензии на перевозку военной продукции, которая по закону может выдаваться только румынскому оператору, необходимо соблюдение нескольких условий.

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Одно из условий заключается в том, что услуги румынского оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам физических или юридических лиц из России в соответствии с решением 2014/512 / PESC Совета ЕС об ограничительных мерах в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

"Это условие не было выполнено в этой ситуации, поэтому компетентные румынские власти не могли выдать соответствующую лицензию", - заявили в МИД Румынии.

По данным сербских СМИ, речь идет об отправку 30 танков и 30 БРДМ, которые Белград должен получить на основе контракта между Сербией и Россией.

Сербия поддерживает прочные политические связи с Россией и отказывается присоединиться к западным экономическим санкциям против Москвы. Белград начал переговоры о вступлении в ЕС, но, в отличие от других балканских государств, не хочет вступать в НАТО.

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