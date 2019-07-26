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 За рубежом
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Все про:Румыния (574) Сербия (232) техника (603)

 Румыния не разрешила транзит российской военной техники для Сербии

Румыния не разрешила транзит через Дунай российской военной техники для Сербии, поскольку это запрещают европейские санкции, введенные за агрессию РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский сайт Mediafax, это подтвердили в министерстве иностранных дел Румынии.

Ранее сербские СМИ сообщили, что румынские власти заблокировали транзит российского транспорта с вооружениями через Дунай, не выдав на это лицензию.

В румынском министерстве пояснили, что для выдачи транзитной лицензии на перевозку военной продукции, которая по закону может выдаваться только румынскому оператору, необходимо соблюдение нескольких условий.

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Одно из условий заключается в том, что услуги румынского оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам физических или юридических лиц из России в соответствии с решением 2014/512 / PESC Совета ЕС об ограничительных мерах в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

"Это условие не было выполнено в этой ситуации, поэтому компетентные румынские власти не могли выдать соответствующую лицензию", - заявили в МИД Румынии.

По данным сербских СМИ, речь идет об отправку 30 танков и 30 БРДМ, которые Белград должен получить на основе контракта между Сербией и Россией.

Сербия поддерживает прочные политические связи с Россией и отказывается присоединиться к западным экономическим санкциям против Москвы. Белград начал переговоры о вступлении в ЕС, но, в отличие от других балканских государств, не хочет вступать в НАТО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139902
 
   
 Топ комментарии
 
Так как и при "сверхпатриоте" зеле?
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Румыны красавчики.Один вопрос ,как при потужном "патриоте" пете 5 лет смогла существовать в приднестровье кацапская армия?Там всего две границы?
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Братушкам не поступит рашн. железк. Окружающим станет спокойнее.
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Я надеюсь это говно в даный момент не находится в Измаиле...
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зачем в измаиле?через килийское гирло они не ходят.
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А шо там з кацапськими військами у Молдові,як і раніше через Україну техніку та особовий склад гоняють?
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Я раньше тоже так думал, а оказывается, что молдаване им разрешают пользоваться аэропортом. Даже отпущеных кацапских моряков передавали козлостану через Молдову. Вот так...
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Самолетами не обеспечишь групировку козломордых в приднестровье.Там самолеты должны были летать из казломордии как электрички,а при закрытом пространстве воздушно,кацапы бы по миру пошли.
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чем их там обеспечивать? боекомплект и техника хоть и старая там есть, рядовых нанимают местных "пмр-цев" офицеры летают через Молдову.
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Так ты хочешь сказать, что они через Украину туда шворкаются? Это исключено, особенно с 2014 года.
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Братушкам не поступит рашн. железк. Окружающим станет спокойнее.
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Вангую слуга коломойши не запретит "братскому народу" перевозить военную технику в пмр по территории Украины.
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конечно запрещал, ЗЕкацапчик ЗЕсепар..
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Румыны красавчики.Один вопрос ,как при потужном "патриоте" пете 5 лет смогла существовать в приднестровье кацапская армия?Там всего две границы?
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Зеля 1,5 месяца президент,петя 5 лет при коалиции,что то мешало,кроме рыговского прошлого?
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Зеля уже 1,5 месяца президент, что мешает ему подписать указ о блокировании ПМР, кроме рынок в его партии?
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Почему 1,5 месяца?? Уже больше 2х вобще то
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Спаакуха! Им без разницы. Они и через три года туже песню петь будут!
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А шо твоему ЗЕкловуну мешает, а ЗЕбил? Или ты будешь 5 лет кудахтать про Петю, а твой клоун ничего делать не будет???
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а каким боком сюда Украина?у них есть аэропорт в кишиневе.и транзитный поезд мацква-кишинев.шо не так?
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Гыга ,а что это поезд не досматривался Украиной?
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а где ты видел,шоб высаживали транзитных пассажиров?которые не останавливаются в Украине.
где вас таких набрали темных и безграмотных?небось дальше своих муходрыщенсков и не ездили никуда? Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 8349
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Гыга не тупи,причем тут турысты из казламордии))Как обеспечивалось это вийско)))?Припятре ляксеиче?
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поезд нет.аэропорт да.по гражданке через аэропорт ротация кацапни
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так читай,просвещайся...там совковые склады 14 армии могут еще обеспечить пару -тройку таких войн как на донбассе сами,не требуя пополнений.а пожрать в молдавии дешевле и вкуснее ,чем везти из раиськи.
офицеры едут в отпуск обычными пассажирами.кто засвечен в Украине-летят самолетом,кто нет-берут транзитный билет.
а контрактников в тирасполе и своих хватает,тем более российские паспорта им давно розданы.
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Читай и просвещайся))Склады совка ,можешь,даже картинки посмотреть,что это)))
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так ты пойди и победи 14-ю армию в Приднестровье, у них тысячи вагонов боеприпасов ещё со времён Лебедя остались
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Уважаемые,читайте о чем я пишу.Армия,это не только снаряды и никто туда походом не собирался.
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да мы знаем , что вы против Пороха 5 лет топите
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Больше,10 лет.Он тогда еще у чучмы в подмастерье был)))
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вопрос почему остались?и почему у нас уничтожены склады
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запросто , надо всего для этого 3 человека им дать что бы порулили, Петю,Полторака и Муженко ,и их тысячи вагонов с боеприпасами улетят к Аллаху, как наши арсеналы Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 4058
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Пусть плывут кораблями, хотя возникает вопрос как они пробрались через территорию Украины. У Румынии нет границы с Рашей, не так ли.
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Морем по дунаю....вопрос только где они сейчас!!! В новороссийске или в Измаиле))))
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ты не в курсе откуда течет Дунай,и куда впадает Румыния не разрешила транзит российской военной техники для Сербии - Цензор.НЕТ 9688.и не в курсе,через какие именно страны.почитай выкипедию
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румыны так мордве и написали русня - дутен пула.
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дуте ин пула.романо -германская группа языков Румыния не разрешила транзит российской военной техники для Сербии - Цензор.НЕТ 8940
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Ах ты-ж фошызды и русафобы . Дидываивале ,а вы танчеги сербским деткам не пропускаете. Сволочи! Скабеева, твой выход!
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Украина транспортирует военную технику рф в Приднестровье., это так , чисто поржать Румыния не разрешила транзит российской военной техники для Сербии - Цензор.НЕТ 7060
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и пруф есть на последнюю транспортировку? Румыния не разрешила транзит российской военной техники для Сербии - Цензор.НЕТ 8623
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не,мне интересно,откуда столько брехни?кто генерирует
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Открой карту. Вся техника и террористы РФ поставляемая в Приднестровье осуществляется через Украину. сбу осуществляет транспортировку. договор есчо не отменили.
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не бреши кацапа...какая техника?там из приднестровья надо технику в раиську перевозить,по договору после приднестровских событий.только рашка не спешила,а теперь и Украина не дает.
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Одно из трех: ты либо новосос, ты либо фсб, ты либо сбу.
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"Торговля на Крови" цветет и пахнет, вот же ЗЕ молодец и красавчик! Все в дом, все в дом - заботится шоб эра зубожинья ушла. Маладца
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А в Румынию из РФ как планировалось доставлять? 😎
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есть такая лужа-Чёрное море называется.и есть на ней порты :российские и румынские..
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В статье ни слова о том что до Румынии по Чёрному морю
Откуда информация?
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В статье ни слова о том, что до Румынии не по Чёрному морю.
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про арестованные танкеры слышал?..это хороший намёк.тем более,что другого пути нет.Турки могут не пропустить через свои проливы
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https://lb.ua/world/2019/07/26/433235_ruminiya_propustila_cherez_dunay.html
Дунай - самый дешевый путь трансфера техники из России в Сербию. Обе страны являются частью Конвенции 1998 года о судоходстве по Дунаю. Сербия ссылается на ст. 27 Конвенции, которая предусматривает, что государство может инспектировать груз, перевозимый через его сектор Дуная, но оно не может помешать его прохождению. Это положение распространяется на любой тип груза, как гражданского, так и военного.

как-то так
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Я все понимаю, но в РФ не протекает Дунай. Как-то в Румынию из РФ надо попасть
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Чёрное море, тебе же сказали, посмотри карту, Румыния как раз и заблокировала
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Я ещё и транспортные задачи в университете решала
Шо ж теперь
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та ничо...дрянной вузишко Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 4446.про сулинское судоходное гирло шо нить слышала?так вот,оно по Украине не проходит.
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вибачайте Гиг, невидима рука боха інтернету не дає Вам вподобайку поставити та не одну... Думаєте кацапи?
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Из Чёрного моря по Дунаю Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 9932
Самый короткий путь руманешти закрыли.
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румуние не РАЗРЕШИЛА , а Украина разрешила т.к. воюет с росией )))))
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МЕНЯ МУЧАЕТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ ОДИН ВОПРОС - КАК, КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ РОТАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВОЙСК И ТЕХНИКИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ЕСЛИ ОНО С ДВУХ СТОРОН ОКРУЖЕНО МОЛДОВОЙ И УКРАИНОЙ?????
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Меня он мучает больше 10 лет.
Последние пару месяцев - тоже.
Самолётами всё не привезёшь, без ж.д. - никак...
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меня мучает тоже один вопрос: почему фабрики троллей нанимают идиотов? потому что дешевле, или это такая фишка? какая техника была перемещена из пмр в россию или обратно?
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каким образом происходит ротация офицеров и солдат в количестве 1700 штук?????
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Уже писали и .... в общем договор сраный в действии., сбу бережет фсб , или наоборот. Приходи на станцию Буча ЖД, там до хрена свиней рф которые едут в Приднестровье .
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В сербии металлоломах не хватает? На переплавку везут?
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Тут следует отметить что у Украины танки будут по старее...
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кремляди продвигаются в глубь НАТО. Сербская Народная Республика - это результат "озабочиваемости" и "взволновоности"
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цікава річ виходить, все обговорення- це перевід стрілок в напрямку так званого "Придністров'я". Подумав провокатори? Так ні, ідіоти ті ж самі, як на перекличці ще й парашути позаду висять. Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 7314
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На карлика положили известный орган... Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії - Цензор.НЕТ 8587 как так могло произойти.
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Одно из обязательных условий - правильный ответ на вопрос: "Чей Крым?".
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