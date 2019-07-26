 Для принявшего ключевое решение в схеме Вовка судьи Погрибниченко переаттестация стала индульгенцией, как и для других подобных, - Маселко

Об этом написал в Facebook член Общественного совета добропорядочности при НАБУ Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"В сегодняшних пленках Вовка энд ко лично меня больше всего затронула фраза судьи Игоря Погрибниченко, которого Высшая квалификационная комиссия судей признала "добропорядочным" еще год назад, несмотря на отрицательное заключение ГРД и очевидные факты недобропорядочности: "Многие вещи, вот те, которые для меня были неприемлемые до того, как я стал "добропорядочным", они сейчас абсолютно приемлемы"!", - написал Маселко.

По его мнению, это - прямой следствие фейковой очистки судебной ветви власти.

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"Такие погрибниченки после получения от ВККС статуса "добропорядочного" и пожизненного статуса судьи чувствуют свою абсолютную безнаказанность и индульгенцию на любое кривосудие. Любые красные линии и для них просто перестают существовать, не говоря уже о праве или справедливость", - считает Маселко.

Он напомним, что именно Погрибниченко вынес ключевое решение в схеме Вовка, благодаря которой он планировал уйти от оценки и взять под контроль ВККС.

"Именно поэтому результаты "фейкового оценивания" однозначно надо пересматривать. Сейчас оно не имеет ничего общего с настоящим очисткой, и его успешно прошло очень много таких погребниченок", - подытожил Маселко.

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Сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

По данным следователей, глава Павел Вовк и некоторые судьи организовали схему создания искусственных препятствий в работе ВККС для избежания обязательного квалификационного оценивания.