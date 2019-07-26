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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:НАБУ (2809) Совет доброчестности (22) ВККСУ (381) Маселко (22)

 Абсолютная безнаказанность и индульгенция на кривосудие, - член ОРД Маселко о судьях Окружного суда

Многие беспринципные судьи прошли проверку на добропорядочность и теперь чувствуют себя комфортно. Результаты проверки не имеют ничего общего настоящим очищением судебной ветви власти.

Об этом написал в Facebook член Общественного совета добропорядочности при НАБУ Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"В сегодняшних пленках Вовка энд ко лично меня больше всего затронула фраза судьи Игоря Погрибниченко, которого Высшая квалификационная комиссия судей признала "добропорядочным" еще год назад, несмотря на отрицательное заключение ГРД и очевидные факты недобропорядочности: "Многие вещи, вот те, которые для меня были неприемлемые до того, как я стал "добропорядочным", они сейчас абсолютно приемлемы"!", - написал Маселко.

По его мнению, это - прямой следствие фейковой очистки судебной ветви власти.

Читайте на Цензор.НЕТ: Денисова назначила члена ВККС по требованию судьи Вовка, - НАБУ

"Такие погрибниченки после получения от ВККС статуса "добропорядочного" и пожизненного статуса судьи чувствуют свою абсолютную безнаказанность и индульгенцию на любое кривосудие. Любые красные линии и для них просто перестают существовать, не говоря уже о праве или справедливость", - считает Маселко.

Абсолютная безнаказанность и индульгенция на кривосудие, - член ОРД Маселко о судьях Окружного суда 01

Абсолютная безнаказанность и индульгенция на кривосудие, - член ОРД Маселко о судьях Окружного суда 02

Он напомним, что именно Погрибниченко вынес ключевое решение в схеме Вовка, благодаря которой он планировал уйти от оценки и взять под контроль ВККС.

"Именно поэтому результаты "фейкового оценивания" однозначно надо пересматривать. Сейчас оно не имеет ничего общего с настоящим очисткой, и его успешно прошло очень много таких погребниченок", - подытожил Маселко.

Также на Цензор.НЕТ: Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

По данным следователей, глава Павел Вовк и некоторые судьи организовали схему создания искусственных препятствий в работе ВККС для избежания обязательного квалификационного оценивания.

Источник: https://censor.net.ua/n3139901
 
 
 Топ комментарии
 
...пересмотреть и вместе с фейковым пэтей в "долгосрочный отпуск" с конфискатом
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Судов Украине нет,есть комерческие конторки под вывесками государства.Один выход,их нужно формировать начинать с нуля,с просмотром предыдущих "подвигов""судей".
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...пересмотреть и вместе с фейковым пэтей в "долгосрочный отпуск" с конфискатом
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Судов Украине нет,есть комерческие конторки под вывесками государства.Один выход,их нужно формировать начинать с нуля,с просмотром предыдущих "подвигов""судей".
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Извините, это неправда!
Только что , буквально сегодня !, апелляционный суд подтвердил решение суда 1-ой инстанции в пользу истца - МОЮ!
И судились, йео!!! - с гос органом, и апелляцию подавали не мы!!! Мы выиграли первую инстанцию.
Я поняла - успели реформировать Верховный Суд.. и опа !, как только даешь отсыл на решение Верховного суда - вся фигня на местах тупо " схлопывается"
Люди, это не реклама - мне сейчас не до того
Работает прецедентное право - ищите аналогичные решения или постановления Верх. суда или ЕСПЧ
РАБОТАЕТ!!!


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Я сумніваюся, що в Україні знайдеться хоча б один добропорядочний суддя
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а то среди популярных профессий у абитуриентов 2019 года!!! ИЗ трех..это ПРАВОВЕДЕНИЕ ПОПУЛЯРНОЕ ля- ля все хотят стать "юристами бандуристами" Результаты фейкового оценивания добропорядочности судей необходимо пересмотреть, - член Общественного совета добропорядочности Маселко - Цензор.НЕТ 97 для чего.... так бабло само плывет в руки и никаких нервов сидишь и простополучаешь о@уительное бабло тысячи гривен миллионы гривен десятки тысяч баксов сотни тысяч баксов потом раз и суддя миллионер прокурор миллионер полицай зенерал НАБУИН САПОВЕЦ ГБРОВЕЦ Сббушник и пенсия от 28 тысяч не хухры мухры можно и до 44 тысяч дотянуть...
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як би ти знав, скільки таких сраних юристів зараз в Польщі малину збирають Результати фейкового оцінювання доброчесності суддів необхідно переглянути, - член Громадської ради доброчесності Маселко - Цензор.НЕТ 4167
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Периодически выделяю Ваши комменты, но здесь не соглашусь(
Есть люди, проработавшие в юстиции пару лет.. и свалившие в ІТ
Не ждущие пенсий, просто не желающие прогибаться под..мир?
Это не разговор ни о чем - в личном очень близком круге общения таких людей - молодых ( 30 + -) уже просто немеряно.
Это не мое покорение - дети и чуть моложе)
Да, не все хотят халявы. Кто- то строит себя
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Не просто пересмотреть, а посадить всех фейковых судей вместе с Петей.
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"В сегодняшних пленках Вовка энд ко" Источник: https://censor.net.ua/n3139901
Чес слово, я в самый последний момент вспомнил, что Вовк- это фамилия. Бо в башку немедленно пришло имя- Вовка. Результаты фейкового оценивания добропорядочности судей необходимо пересмотреть, - член Общественного совета добропорядочности Маселко - Цензор.НЕТ 690
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може треба віх "судів" відправити на покій) без утримання,
і набрати нових, не упереджених, без зв"язків?! Результаты фейкового оценивания добропорядочности судей необходимо пересмотреть, - член Общественного совета добропорядочности Маселко - Цензор.НЕТ 3636
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Суддів треба обирати Народом,а не призначати десь у кабінетах за грощі.
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тільки мирових суддів. Є же ж світовий досвід! Для чого видумувати велосипед?
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Буєвих))Найкраща система у США.Мирові,це на паРащі.
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Лариса Цокол-отказалась жертвовать своей репутацией ради петиных гнусных хотелок.Результат известен.
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от, зебіли, нафіга брехати? Так вже ж давно все встановлено, Порошенко в тій ситуації жодним чином не причетний.
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Что встановлено?Что в ситуации с Корбаном и Саакашвили порося жодним чином не причетний?Корбан,кстати,отымел его в ЕСПЧ.Все петины обвинения-незаконны.Но заплатим правда мы.
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у твоей овощной кодлы был толко великий пкформатор судов на букву порт-, который опять щас вылез
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По его мнению, это - прямой следствие фейковой очистки судебной ветви власти. Источник: https://censor.net.ua/n3139901

А шо у Пети не фейк
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Зебіли! Ще раз! Судова реформа не робиться за пару років! Ніде, в жодній країні такого не було! І сулова реформа. згідно всіх канонів - має проводитися силами власне судової системи та громадськості! Ніколи це гладко не відбувається. В будь якій справі, яку роблять люди - є помилки. І навіть є злочини: бо люди - різні! Це все треба просто виправляти!
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А за сколько лет она проводится?5 мало?петьки,вы даже не смешны-убоги.
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Якби П.О.Порошенко мав би вплив,як сьогодні *****..ть його вороги, то жодним чином ніяке лайно не змогло б навіть ротом перднуть десь поряд з його особою. Бриті мізки,подивіться, прибув в Украіну вражина нашоі державності Портнов і всі срані низові судді Киіва, Харлкова,Одеси,Херсона почали приймати не то, що нелогічні, а навіть антидерджавні рішення. Склалось таке враження, що ці так звані "наші" судді начеб-то судять в якомусь іншому правовому просторі,на інший правовий контент, використовуючи міжвиборне безвластя. А тут все чорнороті на Пороха "сруть і сруть". Без доказів, без нічого. Аби пердну..ть. Ну одне діло ворожі боти,а тут все політчесотка не дає заспокоітись.... Гидота!
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Лучше б вообще эту демократию взять и отменить.Уже есть национальный лидер,а его враги оклеветали. А у нас не народ,а быдло.(мнение элиты)
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каждый считает что он истина в последней инстанции
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вот о снятии недоторканости со слуг народа (имею ввиду депутатов рады) я все понял. об это и богдан и разумков мозги украинцам не раз уже парили. а вот с прокуроров и судей ее (недоторканость) будут снимать или это во всем мире не положено? кто в курсах а юристы? кто нибудь может рядовому украинцу этот момент объяснить?
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