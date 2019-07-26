 Абсолютная безнаказанность и индульгенция на кривосудие, - член ОРД Маселко о судьях Окружного суда

Об этом написал в Facebook член Общественного совета добропорядочности при НАБУ Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.
"В сегодняшних пленках Вовка энд ко лично меня больше всего затронула фраза судьи Игоря Погрибниченко, которого Высшая квалификационная комиссия судей признала "добропорядочным" еще год назад, несмотря на отрицательное заключение ГРД и очевидные факты недобропорядочности: "Многие вещи, вот те, которые для меня были неприемлемые до того, как я стал "добропорядочным", они сейчас абсолютно приемлемы"!", - написал Маселко.
По его мнению, это - прямой следствие фейковой очистки судебной ветви власти.
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"Такие погрибниченки после получения от ВККС статуса "добропорядочного" и пожизненного статуса судьи чувствуют свою абсолютную безнаказанность и индульгенцию на любое кривосудие. Любые красные линии и для них просто перестают существовать, не говоря уже о праве или справедливость", - считает Маселко.
Он напомним, что именно Погрибниченко вынес ключевое решение в схеме Вовка, благодаря которой он планировал уйти от оценки и взять под контроль ВККС.
"Именно поэтому результаты "фейкового оценивания" однозначно надо пересматривать. Сейчас оно не имеет ничего общего с настоящим очисткой, и его успешно прошло очень много таких погребниченок", - подытожил Маселко.
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Сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
По данным следователей, глава Павел Вовк и некоторые судьи организовали схему создания искусственных препятствий в работе ВККС для избежания обязательного квалификационного оценивания.
Только что , буквально сегодня !, апелляционный суд подтвердил решение суда 1-ой инстанции в пользу истца - МОЮ!
И судились, йео!!! - с гос органом, и апелляцию подавали не мы!!! Мы выиграли первую инстанцию.
Я поняла - успели реформировать Верховный Суд.. и опа !, как только даешь отсыл на решение Верховного суда - вся фигня на местах тупо " схлопывается"
Люди, это не реклама - мне сейчас не до того
Работает прецедентное право - ищите аналогичные решения или постановления Верх. суда или ЕСПЧ
РАБОТАЕТ!!!
Есть люди, проработавшие в юстиции пару лет.. и свалившие в ІТ
Не ждущие пенсий, просто не желающие прогибаться под..мир?
Это не разговор ни о чем - в личном очень близком круге общения таких людей - молодых ( 30 + -) уже просто немеряно.
Это не мое покорение - дети и чуть моложе)
Да, не все хотят халявы. Кто- то строит себя
Чес слово, я в самый последний момент вспомнил, что Вовк- это фамилия. Бо в башку немедленно пришло имя- Вовка.
і набрати нових, не упереджених, без зв"язків?!
за судову реформу!
А шо у Пети не фейк