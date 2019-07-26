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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2705) Россия (73449) Новак Александр (124) Транзит газа (70)

 "Ждем почтовых голубей из Москвы", - в "Нафтогазе" ответили на предложение России продлить на год существующий контракт на транзит газа

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил СМИ, что РФ предлагает Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа. В "Нафтогазе" ответили, что пока не получали никаких официальных предложений.

Предложение Новака активно цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Новак отметил, что действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. При этом, он прокомментировал возможность продления действующего контракта.

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - сказал Новак, добавив, что возможные корректировки являются предметом переговоров коммерческих компаний.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина готова, не дожидаясь осени, начать переговоры о транзите газа по европейским принципам, - Витренко ответил Лаврову

В "Нафтогазе" на слова Новака отреагировали с иронией.

""Подержи мое пиво, пока я достану ружье, чтобы выстрелить тебе в голову". Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс - это, вероятно, тестирование боем", - сообщила пресс-служба на странице компании в Facebook.

Ждем почтовых голубей из Москвы, - в Нафтогазе ответили на предложение России продлить на год существующий контракт на транзит газа 01

"С интересом читаем заголовки российских СМИ, подают это как решенный факт. Ну, потому что целых четыре источника! А может, просто еще не доставили? Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут", - подытожили в "Нафтогазе".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Украина хотела бы решить вопрос газового транзита с РФ уже в сентябре

Источник: https://censor.net.ua/n3139899
 
   
 Топ комментарии
 
Нас подписывать никто не заставляет ,нам нашего газа чтобы прожить зиму хватит с головой а вот Европе будет хреново а газпрому будет ещё хреновей потому что у них с европейцами забиты контракты ,газпром если их не выполнит станет полным банкротом ,поэтому ВСЕ козыри у нас в руках и мы можем разыграть очень красивую комбинацию .
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Вы уж постарайтесь. Дания ради этого пожертвовала сотнями миллионов долларов.
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Болтец в рот ,не продлить а заключить новый лет на 100 !!! "Ждем почтовых голубей из Москвы", - в "Нафтогазе" ответили на предложение России продлить на год существующий контракт на транзит газа - Цензор.НЕТ 5394
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Вы уж постарайтесь. Дания ради этого пожертвовала сотнями миллионов долларов.
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Московія витратила з 50 млрд аби заробити 55.
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Рішення приймає не масковія, а освоювачі інвестбюджетів Газпрома.
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Болтец в рот ,не продлить а заключить новый лет на 100 !!!
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Это правильно. Только вот опять же: форум - это одно, а жизнь - это другое. Газпром не подпишет долгосрочный договор. А если на год не подпишем, останемся с болтецом во рту. Мы, не они. Разница существенная, верно?
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Нас подписывать никто не заставляет ,нам нашего газа чтобы прожить зиму хватит с головой а вот Европе будет хреново а газпрому будет ещё хреновей потому что у них с европейцами забиты контракты ,газпром если их не выполнит станет полным банкротом ,поэтому ВСЕ козыри у нас в руках и мы можем разыграть очень красивую комбинацию .
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Поомнится Ющенко с Тимохой разыграли очень красивую комбинацию. Платим до сих пор. По поводу козырей - тут вопрос. Зиму, мы наверное, протянем без них, а к лету 20 они построят свои потоки. Радости на пол-года, а потом? Добавь к этому ,что трубы надо ремонтировать. Свои потоки они строят уже с учетом нового, наши трубы и оборудования 70-х годов. Затыкание дыр - это хорошо, но недостаточно. Без модернизации, возможно, не будут говорить про транзит через Украину(во всяком случае уже есть такие разговоры). Да, до лета 20 запас есть. Дальше - все. И не сомневайся по контрактам: им простят. Европе нужен газ, и они пойдут на многое(если не на все), чтобы его получить.
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Мы уже покупаем газ по реверсу. И его количество будет только увеличиваться, поскольку истекают сроки контрактов у Газпрома на обслуживание узлов, через которые может идти реверс в Украину. По сути, после введения СП2, это будет уже не реверс, причем цена будет устанавливаться рынком ЕС, а не газпремом.
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Ну если они достроят ,то нам всё равно транзита не видать или он будет минимальным ,поэтому мы сейчас и имеем шанс воспользоваться ситуацией ,если это сделано не будет то мы дураки а у газпрома выхода НЕТ и они пойдут на неплохие для нас условия а заключить с ними контракт на год в таких условиях это верх идиотизма при чём идиотизма преступного .
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Тільки уточнення, "не видать" Нафтогазу, нам з того нічого не перепадає.
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Не пойдут, и в этом-то все и дело. Они сядут за стол переговоров 31 декабря и лишь затем, чтобы сообщить, что готовы заключить контракт на один год. Не хотите - не надо. И уедут домой. Имеем дело с Путиным, шантаж - это его стиль. При этом даже договоренности, достигнутые таким образом, не всегда соблюдаются. Когда дойдет, что у него в голове снести Украину как государство и он будет использовать любые средства: газ, грады, Коломойского с Зеленским. Это все работает против Украины и он не моргнет глазом перед тем, как пустить это все в ход.
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Это ты о ***** слишком высокого мнения ,там понты одни и больше НЕТ ничего ,помню его трясущегося после сбитого Боинга ,если бы Штаты и Европа понимали ,что ***** это ноль без палочки можно было его просто раздавить и он бы не только Украине Крым отдал ,но и всё остальное стыренное и здесь то же самое ,наша твёрдость и оно поплывёт .
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Он снес Чечню и глазом не моргнул, отобрал Крым у Украины, Донбасс разрушил. Это психопат с манией величия. И это то, с чем имеем дело. Вспомни, когда спалили дворец Медведчука, какая картина там была: Медведчук в виде императора Украины. Можешь представить, что нарисовано у Путина. Это маньяки, опасные маньяки. И так вот недооценивать их - ошибка.
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А хто такая твоя "путина", *****, што-ль, да, казламордае ???
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Это не маньяки ,это мичпуха уголовная ,это шерсть и крутые они ровно до того момента пока не получают по роже и Крым не столько он отобрал ,сколько придурок Турчинов ему его подарил ...
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Газ идет в Европу, неужели ты думаешь, что европейцы будут сидеть и просто наблюдать, рискуя оставить без газа население и промышленность пока кацапы достроят свои потоки? Это не в расеюшке, валежником топить никто не будет, и если Газпрем сорвет поставки газа. то они просто перейдут на тот же сланцевый американский или сжиженный, и после этого никогда больше не будут связываться с кацапами и рисковать своей энергобезопасностью.
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так если продлить контракт они построят потоки спокойно, а щас можно вымутить выгодные условия
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Так не сядут они с нами СЕЙЧАС за стол переговоров. За стол переговоров они сядут 31 декабря. И все.
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главное подготовиться и закачать запас газа и не попадать в ситуацию как люля, а остановят транзит - пусть с ними европа разбирается
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Уже сейчас можешь наблюдать, как Европа с Россией "разбирается". Так же будет и летом, и даже хуже.
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зимой будет мороз, разберутся хотят или нет
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зеля все козыри сдаст как команду танкера отпустил
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рашке надо кому то продать газ и побольше, иначе с газированным болтецом во рту сдохнут.
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Ты не понимаешь ментальность русских. Они сдохнут, но и остальных порешат. Тебе, наверное, будет не легче от этого. Ну и пословицу не забудь: пока толстый похудеет, худой сдохнет. Не недооценивай России. Это всегда и для всех плохо кончалось.
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Ты попугай, попугай тех, кто уже почувствовал вкус крови русских под Дебальцево. Понтов у русских не меньше, чем у других, так что одно дело кричать "в ядерный пепел", "все как один умрем", "врагу не сдается наш гордый варяг", и совсем другое - когда прижмут к стенке.
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100% им лучше в говне утонуть, но соседа за собой утянуть.
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особенно для ссср, также и будет и с парашкой
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с болтецом можешь только ты остаться.

даж после строительства сп2 этих мощностей не хватит чтоб полностью покрыть нужды европы.
если рашистская федерастия не подпишет 31го контракт то как она будет закрывать свои контракты?
в баллонах на горбу или в зажигалках?
так что только новый контракт, только после выплаты 2.6 лярда, и мин на 10 лет.
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Уверен, что не хватит? У тебя есть расчеты? Такие данные никому и нигде не показывают. И тебе не покажут. То, что заплатят - это да. Рано или поздно(скорее поздно и если Украина еще будет как суверенное г-во) платить будут. Только Украина к лету 20 останется без транзита. Такое уже было зимой 09, но тогда газ шел в Европу. А сейчас в трубе в принципе газа не будет. Тянуть будем оттуда только воздух, ну и металлолом, кто сможет. Если кто сомневается по поводу того, что Россия остановит транзит, это очень напрасно. Остановит и глазом не моргнет. Они взялись за Украину очень серьезно.
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Ещё годик для окончания св-2, а потом зачем нам Украина?
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Минстець вылез с ахентами хремля)))
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Думаю, на этом - всё. Зиму ещё как-то перекантуемся, а потом будем кушать реверс из СП-2 по завышенной цене, как энергетически независимая держава.
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А как Европа будет кантоваться годик без нашего транзита ? 😁
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У Европы всё пучком. Их газовые хранилища заполнены, включая наши.
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Хранилища - форм мажор, а питаться нужно с трубы, дорогой 😁
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лучше по завышенной цене чем у куйла который вертит вентилем и требует политических уступок
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Всё в рамках контракта. Для этого он и заключается. А не так как вы думаете, - вентиль - туда, вентиль - сюда. И не надо политизировать газ. Наш с ними товарооборот растёт от года в год. А газ такой же товар, как и всё остальное.
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так это по контракту в прямом эфире гас перекрывали, или в 2018
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за такі) з\п можна шось креативніше) постити - пиво-шампанське для жлобів ! "Ждем почтовых голубей из Москвы", - в "Нафтогазе" ответили на предложение России продлить на год существующий контракт на транзит газа - Цензор.НЕТ 5953 "Ждем почтовых голубей из Москвы", - в "Нафтогазе" ответили на предложение России продлить на год существующий контракт на транзит газа - Цензор.НЕТ 836 "Ждем почтовых голубей из Москвы", - в "Нафтогазе" ответили на предложение России продлить на год существующий контракт на транзит газа - Цензор.НЕТ 8407
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тим) більше для кацапів - краще сломойка, і бояришник)- з аптек! "Ждем почтовых голубей из Москвы", - в "Нафтогазе" ответили на предложение России продлить на год существующий контракт на транзит газа - Цензор.НЕТ 9276
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Для милых дам - скрепносавецкий одеколон "Фиалка"...
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Это на afterparty. А на коктейлях - милым дамам - боярышник, а мужчинам - стекломой... дамы носят кокошник и пьют из стакана, изящно оттопырив мезинец... какая мизансцена...
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Межд суды превратили этот контракт в бумажку.
Согласится его продлить - просрать выиграшные позиции!
Не знаю, сможет ли рашка потом обратится в суды и опротестовать решения на основании что Украина все похер-ла и продлила контракт, который же и опротестовывала!
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Долгосрочного контракта не будет точно, ну или будет но в минимальных обьемах.
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Татышо-о-о-о ??? А куда ж вы, алени казламордые, денитесь ??? "Ждем почтовых голубей из Москвы", - в "Нафтогазе" ответили на предложение России продлить на год существующий контракт на транзит газа - Цензор.НЕТ 4635
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веришь вестям из-за забора? хорошо подумал?
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Заглохни, казламордае... "Чекаємо поштових голубів із Москви", - в "Нафтогазі" відповіли на пропозицію Росії продовжити на рік наявний контракт на транзит газу - Цензор.НЕТ 5965
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У Рашки особый талант. Она умудрилась разосраться со всеми соседями по Черному морю.
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Юмор это конечно хорошо, но кому этот контракт больше нужен, нам или Газпрому ? Пока не получали предложений...ждём голубей... ха-ха... Полагаю, что ближе к зиме шуток поубавится.
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У гаспрома есть контракты, а без Украины они рикак
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Ну да, пока они не запустили второй северный поток, то наша ГТС им нужна, но нам ведь тоже очень нужны деньги за транзит... Ну и заключить прямой конракт на поставку газа в Украину по хорошей цене тоже было бы неплохо. А такое бахвальство Нафтогаза, по итогу, ударит по карману рядовых граждан, которые будут вынуждены платить за "словацкий" газ "по-реверсу"...
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цена должна учитывать и риски, а в случае с отмороженым куйлом они неприемлемы, лучше покупать у более вменяемых, пусть даже перекупщиков
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Контракт нужен и нам и Европе и раше в первую очередь. Причины:а) северный поток не обеспечивает общую потребность Европы в количестве газа, а южного потока еще нет б) чтобы выполнить раше свои обязательства по договорным объемам поставки газа в страны Евросоюза необходимы возможности транспортировки таких объемов, с чем один северный поток не справится. Этим нам надо пользоваться, и заключать договор на транспортировку газа на наших условиях.
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Небольшая поправочка: "Южнавапатока" уже (!!!) нет... Собственно как и "Силысайберии", как потенциально уже нету "Турецкавапатока"...
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тем более ещё фактор резервных хранилищ на случай холодов
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Ждем почтовых голубей из МосквыИсточник: https://censor.net.ua/n3139899 - а як же "агресія" і війна - чи торгівлі і "поштовим голубам" це не заважає ?
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Твой ЗЕкловну одобряет с Шефирами и Портновыми вместе..
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Лет на 50!, и первые 25 лет половина газа остается в Украине (за даром) как плата за транспортировку газа, и то, надо еще подумать - выгодно ли это пенсионерам , может они еще захотят гречку и Чупа-Чупс
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ничто так не выдавало коцапа с украинским флажком, как защита гаспрема
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Хотя - апять "Торговля на крови", наверное Парашенка научил, или взятку дал
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Звільніть нарешті цих наркоманів з пресслужби Нафтогаза. А заодно й топ-манагерів, які вміють лише чекати та бабло рахувати.
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если зеля не использует возможность что коцорыле не успели сп будет полный лох, а если пойдет им на уступки - будет предатель
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И ваЗЕлин хочет опять кормить даунбас за наш счёт? Хер вам.

Поездка по прифронтовой зоне: быдло хочет царя

На фоне истерики по поводу выборов, расскажу что увидел я лично, выехав на несколько дней из оккупации по делам. Дело было до выборов. Парламенских.

Итак, по поводу блокпостов. Долго рассказывать не буду: на блокпосту Хунты - ты человек, на блокпосту орков - ты никто и звать тебя никак, ты мразь, холоп и грязь под ногтями, тебя можно пристрелить при людях и никто ничего не сделает вооруженным идиотам. Кстати, на Украинских блокпостах чисто, а не как на свинарнике, именуемым блокпостом дыныры.

Все остальное вы сами видели и знаете.

Очень интересно было посмотреть на п*здец, который как бы наступил, исходя из выборов президента, парламентских выборов и криков в соцсетях, мол хана Украине.

Трасса на Константиновку оставила двоякие впечатления, если честно: местами дорога классная, местами в ямах. Правда, есть один нюанс: не помню страны, в которой делались бы дороги во время войны [дыныры- это не страна, если шо].

Реакция местных жителей, которые ехали в сторону Константиновки, не особо повеселила: дорог-зарплаты нема, бо Гройсман украл бабло и Порошенко, а местные власти не при делах. Менталитет раба никто не отменял, короче: быдло хочет царя, который одним росчерком пера повысит всем и зарплаты, и пенсии, ибо он хороший чувак.

И неважно, кто этот царь или какой страны - главное них*ра не делать самим и надеяться на добрую волю самодержца-прынца-князя.

Мовний патруль. Виселицы. Концлагеря для русскоговорящих. Всего один вопрос об этом: где??? Де ті файні легіні, що перевіряють у перехожих вимову слова паляниця?? Никто никого не бьет на улицах за русский, не убивает и бегает с топором за двуногими с русскоговорящей челюстью.

Помню, было очень много криков и слюней по поводу мовного закона, мол хана челюстям и в Украине заставят разговаривать на Украинском. И шо в итоге? И нихуа. Разговаривают на русском и на кассах, и в магазинах, и в госучреждениях.

На замечания, кстати, в госучреждениях по поводу языка не реагировали пока я не рявкнул, мол ща сбУ вызову и вы у меня защебечете. Магия, б*я - после угрозы сбУ тело, которое фыркало как кот, которого хотели накормить вишней, вдруг начало базикать на азировском диалекте.

Сделал вывод для себя, что мовний патруль таки нужен, ибо это быдло понимает только язык силы. И да - я это говорю как житель оккупированного рф Донецка: мовний патруль потрібен вже, бо худоба інакше не розуміє [не стОит обижаться на слово худОба, ибо я не вижу проблем выучить язык страны, в которой ты живешь не один год].

Так называемые работяги, лично у меня, вызвали отвращение: во всех их проблемах виноват Киев. Точка. Пробуешь заставить мыслить критически, мол в дорогах у тебя в городе вини мэра сначала, не платят зряплату - вини директора по месту, а не Киев. Без шансов.

В понимании рабов в Киеве сидит некий царь и кааааждое утро подписует указ, благодаря которому жителям Донецкой области будет еще хуже жить [как ему не стыдно, бл*дь]. Не понимаю до сих пор причину, по которой этим двуногим дали право голоса на выборах.

Обещалки перед выборами. Ржал вголос и одновременно хотел услышать звон пустых голов типа избирателей. Представители явных пророссийских партий тупо срали в лица быдлу, мол дайте нам капельку власти и будет вам вода-газ-электричество дешевые, пенсии будут размером с мешок. И быдло [это не избиратели в моем понимании ] всю эту хрень хавает.

Какое нах критическое мышление, вы о чем… Логика ваты проста: вместо плохого царя приходит хороший царь и делает всем хорошо [он ж не такой царь как предыдущий,да]. Взамен нужно всего ничего - галочку на бумажке поставить за того чувака, который будет делать всем хорошо. И не надорвать спину.

По поводу бигморд с явными фанатами рф на улицах вне оккупации я не совсем понял фишку. Слишком много демократии, как по мне. Все это шобло не должно было вообще даже подавать документы на парламентские выборы, не то что агитировать в свою поддержку.

Логика говорит, что не все так просто, мол есть куча процедур юридических, чтобы фанаты рф сидели не в Раде, а на тюрьме. Но эмоции говорят, что них*ра не понимаю и понимать не хочу, какая нах могла быть агитация пророссийских партий в прифронтовых областях. Сложно все, одним словом.

Споры с рабами. Отдельный треш. Честно, попытался доказать шахтеру без матюков, что в Европе шахты глубиной выше 550 метров закрывают, ибо добыча угля нерентабельна. Не особо получилось: быки мне начали со слюнями доказывать, что от работы их шахты зависит и жизнь в городе, и функционирование всего в городе, и чуть ли не погоду можно заказать, если в городе работает шахта.

Умиляют претензии шахтеров, работающих на частных шахтах, к стране по поводу того, что Украина не модернизирует шахты - к директору шахты пойти пожаловаться ссыкотно, ты шо. Ну и виноват Киев во всех проблемах шахтеров, а не местная власть или владельцы.

Честно, надеюсь дожить до того часу, когда все нерентабельные шахты закроют к чертям, как это сделала Маргарет Тетчер и увидеть вой рабов [у меня дед шахтер, если шо].

Спор по поводу коммуналки, цен на жратву, плохой медицине и т. д. мне удалось выиграть: предложил поменяться квартирами быдлу, мол ты ехаешь в оккупацию, а я заезжаю в твой дом. С*ка, Хунта плохая, но ни один раб не согласился. Лицемеры, с*ка.

Запрещенный прием. Секретный хук по поводу выноса мозга ватанам и рабам сработал везде: где бы или кому бы я не предлагал поехать потратить баксов 500 в Седово, на так называемом «курорте» дыныры, ни одна тварь не согласилась. Все хотят, шоб курорт был без комендантского часа, без вооруженных быков на улицах и без блокпоста на въезде. Шакалы.

Эпилог. Был я в прифронтовых городах Донецкой области, которые видели последствия войны и русскую оккупацию, но везде провалена информационная политика: толпе рабов не принципиально, кто при власти, лишь бы колбаса была дешевая.

Ну и зарплата побольше, ибо за один и тот же процесс, который ты делаешь 15-20 лет тебе с*ка обязаны платить постоянно больше и больше. Тупо за то, что ты приходишь на работу: тебе должны, а ты ничего не должен, ведь ты на работу пришел. Во всех бедах виноват Киев.

Требовать от местной власти рабочие места ссыкотно как и что-либо требовать вообще, максимум гражданской позиции - по пьяни повозмущаться. На войну, оккупацию и т. д. этим двуногим насрать, лишь бы зряплата - пенсия вовремя и на эти деньги можно было дохера купить. А флаг… Та хоть будет хоть флаг Гондураса в городе, рабам плевать.

Мораль. И да, не льстите себе, мол это жители только Донецкой или Луганской области проголосовали желудками за халявные возможные блага. Быдла хватает везде. Правда, смелость себе в этом признаться есть не у всех.

Грустно, короче
ФАШИК ДОНЕЦКИЙ
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