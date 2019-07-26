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Все про:Луганщина (4134) перевозки (333) СБУ (13661)

 СБУ заблокировала незаконные пассажирские перевозки между ОРЛО и Одессой. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированные районы Луганской области и в обратном направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ заблокировала незаконные пассажирские перевозки между ОРЛО и Одессой 01

Оперативники спецслужбы установили, что жители с временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ к временно оккупированной территории Луганской области. Пересечение государственной границы осуществляется в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.

К противоправной деятельности дельцы привлекли двух жителей Харькова как диспетчеров автобусных рейсов.

СБУ заблокировала незаконные пассажирские перевозки между ОРЛО и Одессой 02

Смотрите: Заблокирована схема незаконных пассажирских перевозок в "ЛНР", - СБУ. ФОТО

Во время санкционированных следственных действий в жилых помещениях фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас двум злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139897
 
   
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а при потужном эти перевозки были законными?
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а що Собаков перестав бути патужним?
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Автобусы конфисковать, передать армии.
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Их крышевал прежде всего Омелян, та как на все международные маршрутные рейсы дает Мининфраструктуры. Вот вам и гиперлуп.
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Извиняюсь, но , блин, меня зацепило, по-этому повторюсь
И таки боевые водолазы проверили дно......
А я , ...ой!, почему-то без водолазов ежедневно.рискую?..или нет?
Я , что - хуже, дешевле? ..или нет?
Кому бить ... наводить порядок на интерфейсе - мужу или презу?
ТАКОГО в Одессе я вообще не помню
Дожили. Наслаждаюсь реакцией отдыхающих в Одессе)))
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Да ну!? Не могут же жители ОРДЛО ездить к фашистам. Получается в автобусе одни шпионы. Поэтому - всех расстрелять!!!
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А куда смотрит СБУ в Бердянске?! Вот фото с пляжа, только вчера вернулся. Это третий пляж Бердянска. Лично фоткал.

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