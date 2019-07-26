 СБУ заблокировала незаконные пассажирские перевозки между ОРЛО и Одессой. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жители с временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ к временно оккупированной территории Луганской области. Пересечение государственной границы осуществляется в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.

К противоправной деятельности дельцы привлекли двух жителей Харькова как диспетчеров автобусных рейсов.

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Во время санкционированных следственных действий в жилых помещениях фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас двум злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

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