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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Экономика
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Все про:инвестиции (882) уран (68) ископаемые (22)

 "Запасы полезных ископаемых у нас - это примерно $12-15 трлн. Все это лежит в земле, как в сейфе", - Буткевич

Стоимость запасов полезных ископаемых в украинских недрах можно оценить приблизительно в $12-15 трлн. Совладелец сети "АТБ" Геннадий Буткевич собирается в ближайшее время привлечь на их добычу и производство ядерного топлива $2 млрд иностранных инвестиций.

Об этом Буткевич заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Согласно данным геологоразведки, в Украине подтвержденные запасы урана – 270 тысяч тонн, а ресурсная база – порядка 560 тысяч тонн. Украина несметно богата, наши недра не освоены и даже не разведаны. По расчетным оценкам ученых, запасы полезных ископаемых у нас – это примерно $12-15 трлн. Все это лежит в земле, как в сейфе", – сказал Буткевич.

"К сожалению, все эти годы наша геологоразведка медленно умирает, мы работаем по картам запасов, разведанных еще при СССР. Государство эту работу наладить не в состоянии", - добавил предприниматель.

Читайте на Цензор.НЕТ: Частная украинская компания с американскими инвестициями получила разрешение на разведку урановых месторождений

Буткевич хочет привлечь для добычи полезных ископаемых и производства уранового топлива $2 млрд иностранных инвестиций.

"Есть несколько стратегий, $300 млн мы можем завести уже сейчас очень быстро. $1 млрд, думаю, заведем в течение трех лет. $2 млрд – до пяти лет", - сказал он.

Помешать привлечению инвестиций, по мнению Буткевича, могут псевдоактивисты, которые вымогают у предпринимателей деньги.

"Допустим, купил инвестор лицензию на аукционе. Приезжает на место – а там какой-то "активист" собирает людей, пугает местных жителей экологической катастрофой. "Активист" приходит и вымогает деньги. Требует, чтобы с ним договаривались. Богатых у нас ненавидят. Не-на-ви-дят. Но знаете, меня это не удивляет, это закономерно. Потому что, к сожалению, это происходит и при строительстве дорог, магазинов, элеваторов", - рассказал Буткевич.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3139896
 
 
 Топ комментарии
 
Потому что ахметка и беня не любят долгосрочные проекты с длительной окупаемостью.
За 15 лет им Гораздо проще намутить схем , отжать по дешевке оьлэнерго и облгазы, иивикупе с предприятиями на экспорт вагонами вывозить сырье.
Бене спасибо что хоть Приват за это время построил. По инновациям и IT отличный банк был, даже по меркам Европы
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"Запасов много, отдайте их мне". Такая мысль?
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хаха лежить в земле. счас маладая команда землю распродаст и сейф будет спи%%ен
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ну да, плюс контрибуции после развала Рашки. эх, запануем!!!
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такую же шнягу вещали листовки перед референдумом в 91-м. мы вырабатываем больше всех сахара в мире на душу населения - сахарок забрал себе свын. мы вырабатываем до *** металла и электричества - ******* Ринат Леонидович. ета музыка будет вечной......
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Багато конрибуцій отримали після розвалу РІ?
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контрибуции тока после пэрэмоги. а с пэрэмогой совсем не очень
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хаха лежить в земле. счас маладая команда землю распродаст и сейф будет спи%%ен
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Непонятно почему Ахметов с Бенй до сих пор до этого сейфа не добрались?
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Потому что ахметка и беня не любят долгосрочные проекты с длительной окупаемостью.
За 15 лет им Гораздо проще намутить схем , отжать по дешевке оьлэнерго и облгазы, иивикупе с предприятиями на экспорт вагонами вывозить сырье.
Бене спасибо что хоть Приват за это время построил. По инновациям и IT отличный банк был, даже по меркам Европы
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По-моему, мужик с Кривого Рога, как и ЗЕ. Не, чистое совпадение, конечно. Интересно другое: "Украина владеет 5% минерально-сырьевых ресурсов мира" - это не мои слова, ВРУ выдала лет 15 назад. Так что про триллионы в сейфе парень прав. Ждали хозяев-распорядителей. Вот, пришли. Вопрос, что получит с этого народ Украины? Опыт янтаря показывает - народу только лунный ландшафт и крохи с барского стола копателям. Тем более, если там мелькает Рюкзаов.
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А який стосунок має цей Буткевич до геології чи геофізики? Бо знав би, що терріторія України як раз дуже добре розвідана. Інша справа, що те, що було не дуже глибоко, вже забрано ще за часів совка. А добувати більш глибокі поклади дуже дорого, дешевше сировину купити за кордоном.
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Точно знаешь??? Поэтому "ракушка" приехала юзовское месторождение копать? Согласен, своих средств нет и, похоже, не будет... но казахстанский тенгизшевройл действует, например, на основании договора о разделе прибыли... а шо робить? В космос, в космос, как кацапы, а в свои недра забуриться не можем...
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Это мое- не трогать. Разбогатею открою рудник. Рабов потихоньку скупаю.
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Там царь Кощей над златом чахнет... впрочем, как и с трубой. Хотели себе и еще четочку людям. Получилось ни себе, ни людям... как в Кегичевке аваковские скважины запечатанные торчат... за это можно было Харьков отстоять силами Полтарака и винницких ягуаров... но запечатагные... потому шо читай сначала...
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А давайте-ка инвестируем... ну и успокой меня...когда ты как народ распродавать будешь, мою дольку пришлешь? Или как с акциями приватизации... ууу, паря, да ты и не жил тогда, поди...
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запасы на триллионы это конечно хорошо, но почему в сети "АТБ" в Украине, в разгар лета, за помидоры с грецкий орех, просят 28 гривен( больше 1$)???????????????????
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Закупаем в этом году помидорчики, закупаем.

Свои, ****, сами не ростут.
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Помідори дозрівають вночі при плюс 20, а зараз не більше 17.
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Так-так... Терминология: "псевдоактивист"(с). И шо с такими делать? У нас их сотни тысяч, если не более. И все- хотят бабла! Буткевич как проблему решать собирается???
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Нет не в сейфе!!! Или этот сейф уже давно протекает...
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Можно Аршавина привлечь к геологоразведке,тот жук быстро найдёт,что плохо лежит и что можно продать.
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Навряд хтось зрадіє коли в нього під носом почнуть добувати уран, Буткевич ж не буде сидіти біля рудніка, він подалі переїде.
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Вот! Быстро ты определил- откуда Буткевич рабочую силу черпать станет. Псевдоактивисты, по приговору суда, например.
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Так хлопчик порахував доходи, про розходи, методі і наслідки такого видобутку ні слова.
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Если Буткевич из Желтых Вод, то смею его успокоить.
Уран будут добывать не в центре города.
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Если в поисках конца очереди тебя не убьют/посадят, тогда можно!
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А дефолт, зебилята, это точно хорошо? И кому?
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Лукавите - господин эксперт... То что ископаемые лежат в земле, не значит что их рационально доставать от туда. Их там может лежать хоть на 100 триллионов, но достать их с выгодой будет нельзя.

Компании занимающиеся добычей - отнюдь не дураки. Если где то можно что то с выгодой добыть - они горло друг другу будут грызть за это право. Если что то где то лежит, а они это игнорирую - там явно что то не так. "Запасы полезных ископаемых у нас - это примерно $12-15 трлн. Все это лежит в земле, как в сейфе", - Буткевич - Цензор.НЕТ 5695
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А ещё у нас в стране чуть ли не десятая часть от мировой площади чернозёмов...
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Если посмотреть достижения Украины при СССР,то Украина кормила 200 миллионов населения Союза,плюс экспорт.Технологическое развитие Украины было в двадцатке мира.
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