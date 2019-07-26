 Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС и КПВВ "Станица Луганская". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Во время визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. Состоялся брифинг командующего ОС по текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС.
Также, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.
https://www.dialog.ua/war/185024_1564155130.-
*
ОБСЛУГА (?!) преЗе прилетела президентским самолетом, за счет бюджета.
Круто. Обслуга, бл&ть, у слуги. 🤦♀️
(C)
@takidaya
🤭
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/185024_1564155130.-
Сколько можно?!!