 Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС и КПВВ "Станица Луганская". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Во время визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. Состоялся брифинг командующего ОС по текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС.

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Также, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

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