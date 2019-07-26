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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС и КПВВ "Станица Луганская". ФОТО

Сегодня, 26 июля, делегация США во главе с специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС и КПВВ Станица Луганская 01

Во время визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. Состоялся брифинг командующего ОС по текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС.

Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС и КПВВ Станица Луганская 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Волкером и Сондлендом текущую ситуацию в районе проведения ООС


Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС и КПВВ Станица Луганская 03

Также, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС и КПВВ Станица Луганская 04

Также читайте: Для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3139895
 
   
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А-а-а-а-а! Волкер - в белой рубашке! Это - ********, сливает Украину!!! Зрада! Верните нам мародёра!!!!
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Более 30 танков и столько же бронемашин Российской Федерации, которые Кремль бесплатно отправил в Сербию, оказались арестованы властями страны НАТО Румынии.

https://www.dialog.ua/war/185024_1564155130.-
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Вам бы только "накинуть" на преЗе, порохоботы! А он между прочим занят важными делами. И пєршалєдя тоже.😎🏖️⛱️
*
ОБСЛУГА (?!) преЗе прилетела президентским самолетом, за счет бюджета.
Круто. Обслуга, бл&ть, у слуги. 🤦‍♀️
(C)
@takidaya
🤭
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Более 30 танков и столько же бронемашин Российской Федерации, которые Кремль бесплатно отправил в Сербию, оказались арестованы властями страны НАТО Румынии.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/185024_1564155130.-
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Не сунули б носа пиндосы во внутренние дела Украины!
Сколько можно?!!
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