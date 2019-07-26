 С начала суток нарушений режима тишины не зафиксировано, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано".

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