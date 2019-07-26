 С начала суток нарушений режима тишины не зафиксировано, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано".
спасибо, что живые!
Закінчиться війна,
Там загубив себе,
Побачив аж до дна
І от моя душа
Складає зброю вниз,
Невже таки вона
Так хоче теплих сліз?