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 С начала суток нарушений режима тишины не зафиксировано, - штаб ООС

Украиснкие воины заявляют, что 26 июля нарушений режима тишины не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано".

Читайте также: 1 украинский воин ранен у Причепиловки в результате вражеского обстрела из РПГ и крупнокалиберного пулемета, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3139894
 
   
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тьху, тьху...чтоб не сглазить!
спасибо, что живые!
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Коли настане день,
Закінчиться війна,
Там загубив себе,
Побачив аж до дна

І от моя душа
Складає зброю вниз,
Невже таки вона
Так хоче теплих сліз?
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