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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2302) Совет Европы (546) Европейский суд по правам человека (615) Кулеба Дмитрий (145) Офис Президента (31)

 Офис Президента решил проблему с отбором кандидатов на должность судьи от Украины в ЕСПЧ, - Кулеба

Украина долго не могла определиться с кандидатами на должность судьи от нашей страны в Европейский суд по правам человека. Офис Президента перезапустил конкурс, его провели быстро и спокойно.

Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, процесс отбора кандидатов проходил с трудностями.

"Вокруг отбора постоянно были какие-то мутки, промедления и обжалования в суде. Мы пропустили все дедлайны, к процедуре отбора в СЕ были серьезные претензии и начали мы там выглядеть вот так 🤦", - написал Кулеба.

Но после победы Владимира Зеленского произошло, по оценке диломата, "нечто неожиданное".

"Офис президента перезапустил конкурс, его провели быстро и спокойно соответствии с требованиями СЕ, победили три очень достойных кандидата - Елена Бойченко, Николай Гнатовский, Павел Пушкарь, которых мы теперь передадим в СЕ с таким видом 😇", - рассказал дипломат.

"Хотя одним дипломатическим головняком меньше", - подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Офис Президента решил проблему с отбором кандидатов на должность судьи от Украины в ЕСПЧ, - Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139893
 
 
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то есть богдан шепнул и просто назначили, вот такой конкурс...
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Сподіваюся, прибиральниці з Кварталу-95 уже всі на хлібних посадах?
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что значит "перезапустили" и почему тот кто подавал в суд вдруг отказался от своих требований... лапаша в росе какая-то
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Я конечно понимаю.... имидж... престиж и все такое....
Но нам самим хороших судей в обрез!
А можно наших молодых судей в ЕСПЧ не судьями, а на практику?!!!! Обучаться!
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Говорят жена президента в Одессу мотнулась двумя бортами. Одним ее привезли, вторым охрану и технарей. Пляж для девочки отгородили, чтоб не сглазил никто. Водолазы, оцепление. Эпоха жадібності скінчилась. Гуляй рванина от рубля и выше за державный кошт.
(C)
@romandonik
Достали уже эти порохоботы. Сколько можно над людьми издеваться
🤪
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сам признался что оп вмешался в конкурс
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Вы про их биографию, образования да трудовые достижения расскажите. На хрена мне их имена и фамилии Офис Президента решил проблему с отбором кандидатов на должность судьи от Украины в ЕСПЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6105 ? В одном фейсе - Ленок Бойченко пяток Офис Президента решил проблему с отбором кандидатов на должность судьи от Украины в ЕСПЧ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6978
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