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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Кривой Рог (627) обыск (1316)

 Полиция проводит следственные действия в помещении окружкома 37 округа в Кривом Роге

В Кривом Роге в помещении окружной избирательной комиссии №37 после внеочередных парламентских выборов полиция проводит следственные действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Как сообщается, полиция проводит обыски в рамках расследования уголовного производства.

"26 июля работники полиции в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины получили постановление Центрально-городского суда города Кривой Рог о временном доступе к компьютерной технике окружной избирательной комиссии №37", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, полицией Днепропетровской области за период избирательного процесса открыто 26 уголовных производств.

Отметим, по результатам подсчетов на избирательном округе №27 самовыдвиженец Дмитрий Шпенов обошел кандидата от партии "Слуга народа" Игоря Фартушного на 200 голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против полицейских, устроивших незаконные обыски в 207-м округе. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3139891
 
 
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так проверют 37 а слуга народа шел по 27 му
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все кто обошел слугу народа будут посажены, верной дорогой идет овощ-2
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Опечатка как всегда на цензоре. Фартушный подал в суд. На этом округе были два Фартушных.
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все кто обошел слугу народа будут посажены, верной дорогой идет овощ-2
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так проверют 37 а слуга народа шел по 27 му
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Цитата из статьи выше...
====Отметим, по результатам подсчетов на избирательном округе №27 самовыдвиженец Дмитрий Шпенов обошел кандидата от партии "Слуга народа" Игоря Фартушного на 200 голосов.===
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Опечатка как всегда на цензоре. Фартушный подал в суд. На этом округе были два Фартушных.
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Схоже що члени виборчої дільниці не виконали поставленого завдання. У нас так і бюлетні вкидати, кажуть, тренувалися.
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та тут така справа... цей Шпенов, ватник-сепаратист, мав би давно сидіти... Але, звісно, не за вибори... Портновський кадр... Ну, хоча би тут: https://www.chesno.org/politician/434/
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ЦН маніпулює, обшук проходить в 37, до чого поруч 27 округ?
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То же мне цензор Полиция проводит следственные действия в помещении окружкома 37 округа в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 5661. А ты в своей жизни никогда не ошибалсчя, вмето одной буквы жругую не рисовал. ? А 27 или 37 для гугл правописания без разницы
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В пресухі поліції жодного слова про 27 округ, але більшість зараз пов'яже перевірку з програшем СН на 27.
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В инете нашла.. "Лишь один из 13 народных депутатов на Днепропетровщине прошел в Раду"
===Самовыдвиженец депутат Дмитрий Шпенов победил в округе №37 набрал 36,78% процентов голосов избирателей и обошел Игоря Фартушного ("Слуга народа") - 33,0%.==

Здесь в статье ложная информация....====Отметим, по результатам подсчетов на избирательном округе №27 ===
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Всі хто випередить бодай якимсь чинов когось із слуг народа тепер сядуть?
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Собаки Авакова отрабатывают министерский портфель пахана. Хороши "слуги народа" , которые прикрываются шестерками Арсена Рюкзакова Зелебени еще боком вылезет гешефты с этим ....
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