 В Киеве задержана группа фальшивомонетчиков с 998 тыс. фальшивых евро, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Во время досудебного расследования проведен контроль за совершением преступления в виде оперативной закупки.

В ходе проведения второго этапа спецоперации злоумышленники были задержаны и проведен обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2 тыс. купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тыс. евро", - говорится в сообщении.

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В действиях задержанных усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК Украины, в связи с чем им сообщено о подозрении в совершении этого преступления. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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