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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:валюта (3018) Киев (17749) прокуратура (3574) фальшивомонетчики (66)

 В Киеве задержана группа фальшивомонетчиков с 998 тыс. фальшивых евро, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали в Киеве группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В Киеве задержана группа фальшивомонетчиков с 998 тыс. фальшивых евро, - прокуратура 01

"Во время досудебного расследования проведен контроль за совершением преступления в виде оперативной закупки.

В ходе проведения второго этапа спецоперации злоумышленники были задержаны и проведен обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2 тыс. купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тыс. евро", - говорится в сообщении.

В Киеве задержана группа фальшивомонетчиков с 998 тыс. фальшивых евро, - прокуратура 02

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В Киеве задержана группа фальшивомонетчиков с 998 тыс. фальшивых евро, - прокуратура 03

В действиях задержанных усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК Украины, в связи с чем им сообщено о подозрении в совершении этого преступления. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Также смотрите: СБУ и Нацполиция разоблачили банду безработных, занимавшихся изготовлением фальшивых долларов и гривен. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3139888
 
 
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Деньги?Вы кажется спросили про какие то деньги?
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тому, хто пасьянс на підлозі розкладав - тітанічєскій труд!
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мне б такую пачку шоб нырять как скрудж макдак и одеться как лондонский денди)))атб я бразорвал все б купил))
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Так напечатай на цветном принтере и купайся
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Всего 4 пятисотки не хватает до миллиона евро!!!
Точно кто-то взял себе на сувенир. Или успели что-то купить.
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Якраз купюри по 500 євро уважно перевіряють і планують вичисти їх із обігу. Тому мабуть були плани термінового використання цих фальшивих грошей.
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так це не фальшиві йєври, а тіко с признакамі
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так це всьо условності - бумага немає цінності, ціна тільки в авторитеті і в довірі
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