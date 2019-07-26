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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2205) Киев (17749) транспорт (1286) клерикальное лобби (15)

 Из-за православного крестного хода в Киеве изменят график движения общественного транспорта 27-28 июля, - КГГА

В Киеве на выходные, 27 и 28 июля, из-за крестного хода изменится маршрут общественного транспорта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в  пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в субботу, 27 июля, с утра и до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на улице Трехсвятительской, улице Крещатик, Владимирском спуске, улице Михаила Грушевского, улице Ивана Мазепы, улице Лаврской работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках:

  • от улицы Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев спуск - Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая - дальше постоянным маршрутом;
  • от железнодорожного вокзала "Центральный" - улица Семена Петлюры - бульвар Тараса Шевченко - улица Леонтовича - улица Богдана Хмельницкого - улица Владимирская - Софийская площадь.

Работа автобусного маршрута № 24 будет организована от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади, а автобусный маршрут № 62 будет курсировать от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).

Также работа автобусов маршрута № 55 будет организована от Дарницкого площади до улицы Старонаводницкой по собственной трассой, далее - улица Генерала Алмазова - бульвар Леси Украинки - улица Бассейная - улица Эспланадная - улица Рогнединская - станция метро "Дворец Спорта" - улица Рогнединская - улица Шота Руставели - бульвар Леси Украинки - улица Генерала Алмазова - улица Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

Работа троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от станции метро "Выдубичи" к бульвару Леси Украинский (до улицы Новогоспитальной).

Кроме того, 28 июля будет закрыто движение для всех видов транспорта на улице Владимирской, Владимирском проезде, улице Софийской, улице Аллы Тарасовой, улице Малой Житомирской, Рыльском переулке, Михайловском переулке, улице Михайловской, улице Костельной, улице Трехсвятительской, улице Большой Житомирской. В связи с этим движение общественного транспорта будет организовано:

  • троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива станции метро "Лукьяновская";
  • троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
  • автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской площади.

Работа автобусов маршрута № 114 будет организована на участках:

  • от улицы Милославской до Европейской площади;
  • от железнодорожного вокзала "Центральный" к бувальвару Тараса Шевченко по собственной схеме, далее улица Большая Васильковская - станция метро "Площадь Льва Толстого" - улица Льва Толстого - улица Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - в обратном направлении по собственной схеме.
Источник: https://censor.net.ua/n3139884
 
 
 Топ комментарии
 
Юля тут каким боком, соевый? Пора восьмипроцентовым выходить с портретами божства...
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Та просто було не так давно.
Из-за православного крестного хода в Киеве изменят график движения общественного транспорта 27-28 июля, - КГГА - Цензор.НЕТ 7819
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прєсвятая углеводородіца Из-за православного крестного хода в Киеве изменят график движения общественного транспорта 27-28 июля, - КГГА - Цензор.НЕТ 8631
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Портрети Сраліна та Юлі знову нестимуть?
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Юля тут каким боком, соевый? Пора восьмипроцентовым выходить с портретами божства...
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А какая конфессия заявила проведение крестного хода? Ведь не может быть такого, что совместно пойдут УПЦ МП и ПЦУ.
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А може і пройдуть. Зеленський же мирив ветерана УПА і червоноармійку. Десь тут і сюжет був на Цензорі.
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Какая связь между церковными делами и псевдозамирением ветеранов?
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Для пастухов главное чтобы паства блеяла Из-за православного крестного хода в Киеве изменят график движения общественного транспорта 27-28 июля, - КГГА - Цензор.НЕТ 8827 . А какая церковь и конфессия правильная баранам попы расскажут
Из-за православного крестного хода в Киеве изменят график движения общественного транспорта 27-28 июля, - КГГА - Цензор.НЕТ 6799
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А можно этот ход направить прямиком в Рашку без возврата?
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Не хотят сцуки. У них тут понимаешь скрепа зарыта - Киев. Без Киева вся московия это улус Джучи
Из-за православного крестного хода в Киеве изменят график движения общественного транспорта 27-28 июля, - КГГА - Цензор.НЕТ 535
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нє, не княжество мацковське, а сєвєрний улус
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Вот смысл ходить по центру города
Едьте за город, ходите тропинками, карабкайтесь в горы

Христос по асфальту не ходил
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Мляяя! Представил крёстный сплав на байдарках....
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Такого я не видела, а вот паломничество групп на велосипедах - да.
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А почему крестные ходы идут через город!!!!
Нельзя им где нибудь за городом походить!!!
Или вокруг города! Можно подключить марафонцев, бегунов по пересеч местности и желающих похудеть!
Выжившим - грамота и скидка в спорт баре!
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Вот и я про то же

Не, надо перекрыть центр, шоп тебя все материли, выпереться на середину, а то вдруг кто не увидит, какой ты верующий

Скромнее надо быть.
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на Кийов двігаюца чєтирє колони: ПЦУ, УПЦ-КП, УАПЦ і УГКЦ, а в городє іх встрєчаєт "пятая" колона УПЦ(МП)
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