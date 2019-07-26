 Из-за православного крестного хода в Киеве изменят график движения общественного транспорта 27-28 июля, - КГГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в субботу, 27 июля, с утра и до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на улице Трехсвятительской, улице Крещатик, Владимирском спуске, улице Михаила Грушевского, улице Ивана Мазепы, улице Лаврской работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках:

от улицы Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев спуск - Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая - дальше постоянным маршрутом;

от железнодорожного вокзала "Центральный" - улица Семена Петлюры - бульвар Тараса Шевченко - улица Леонтовича - улица Богдана Хмельницкого - улица Владимирская - Софийская площадь.

Работа автобусного маршрута № 24 будет организована от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади, а автобусный маршрут № 62 будет курсировать от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).

Также работа автобусов маршрута № 55 будет организована от Дарницкого площади до улицы Старонаводницкой по собственной трассой, далее - улица Генерала Алмазова - бульвар Леси Украинки - улица Бассейная - улица Эспланадная - улица Рогнединская - станция метро "Дворец Спорта" - улица Рогнединская - улица Шота Руставели - бульвар Леси Украинки - улица Генерала Алмазова - улица Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

Работа троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от станции метро "Выдубичи" к бульвару Леси Украинский (до улицы Новогоспитальной).

Кроме того, 28 июля будет закрыто движение для всех видов транспорта на улице Владимирской, Владимирском проезде, улице Софийской, улице Аллы Тарасовой, улице Малой Житомирской, Рыльском переулке, Михайловском переулке, улице Михайловской, улице Костельной, улице Трехсвятительской, улице Большой Житомирской. В связи с этим движение общественного транспорта будет организовано:

троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской площади.

Работа автобусов маршрута № 114 будет организована на участках: