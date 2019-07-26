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 Сотрудник таможни задержан в Херсоне на взятке 500 долл. за содействие в трудоустройстве, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали инспектора таможенного поста "Херсон-Центральный" во время получения им взятки за содействие в прохождении конкурса на должность в Государственную фискальную службу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудник таможни задержан в Херсоне на взятке 500 долл. за содействие в трудоустройстве, - ГБР 01

По предварительной информации, государственный инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста "Херсон-Центральный" требовал 500 долларов за содействие в прохождении конкурса на должность инспектора в Государственную фискальную службу; в дальнейшем победителя конкурса должны были назначить на вакантную должность.

Чиновника задержали во время получения им взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сотрудник таможни задержан в Херсоне на взятке 500 долл. за содействие в трудоустройстве, - ГБР 02
Сотрудник таможни задержан в Херсоне на взятке 500 долл. за содействие в трудоустройстве, - ГБР 03

Предварительная квалификация: получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139881
 
 
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Че.... цены так упали? Раньше вроде поболее брали за место у таможенного корыта!
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Люди изначально настроены на криминал.Как это ужасно
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Вот это взятка так взятка. Учитесь ФБРовцы американские, как с коррупцией бороться надо. Это вам не олигархов украинских по всему миру ловить.
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