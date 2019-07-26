 Сотрудник таможни задержан в Херсоне на взятке 500 долл. за содействие в трудоустройстве, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, государственный инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста "Херсон-Центральный" требовал 500 долларов за содействие в прохождении конкурса на должность инспектора в Государственную фискальную службу; в дальнейшем победителя конкурса должны были назначить на вакантную должность.
Чиновника задержали во время получения им взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Предварительная квалификация: получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.