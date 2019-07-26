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Все про:НАБУ (2805) Денисова (466) Сытник (686) Вовк_Павел (11)

 Денисова назначила члена ВККС по требованию судьи Вовка, - НАБУ

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк вмешался в назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Государственной судебной администрации и офиса омбудсмена.

Об этом на брифинге в пятницу заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

По его словам, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

При этом в разговоре с судьей Николаем Сирошем, которого Денисова назначила членом ВККС, Вовк отмечает, что "яйца этог уполномоченного у нас". Аудиозапись телефонных разговоров была обнародована НАБУ.

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"Есть уполномоченная по правам человека, делегирующая члена в состав Высшей квалификационной комиссии судей. Относительно уполномоченной составлены три протокола НАПК, пишутся соответствующие иски в Административный суд города Киева. В ходе зафиксированных разговоров мы видим, что в обмен на положительное решение, то есть отмену этих протоколов, на уполномоченную по правам человека оказывается давление - услуга за услугу. Отменяются протоколы, и соответственно, подконтрольное Вовку лицо делегируется в ВККС", - заявил Сытник.

Директор НАБУ добавил, что в случае с Государственной судебной администрацией председатель Зиновий Холоднюк делегировал в состав ВККС человека, подконтрольного Вовку, в обмен на то, чтобы остаться в должности после окончания срока полномочий.

"Там полномочия руководителя (Зиновия Холоднюка. - Ред.) закончились, прошел конкурс, есть победитель. Но используется Окружной административный суд, останавливается проведение конкурса, запрещается его проведение в дальнейшем. Это дает руководителю возможность оставаться на должности", - рассказал Сытник.

Также на Цензор.НЕТ: В Одессе обыскивают помещение райсуда: под подозрением судья, заблокировавший работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Горбатюк

Сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

По данным следователей, глава Павел Вовк и некоторые судьи организовали схему создания искусственных препятствий в работе ВККС для избежания обязательного квалификационного оценивания.

Источник: https://censor.net.ua/n3139877
 
   
 Топ комментарии
 
Суды должны быть разогнаны под ноль.Это давно коммерческие конторки под вывеской государства.
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Я уже писал что Денисова зашкварилась с этим назначением!
И нах... нам дура языката, которая еще и "учитывает пожелания"!
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я так понимаю это точка в порохоботской сказке про "ЗеБенин" суд
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ну а сама Денисова что впала в кому невменяемость застрелиться или повеситсья ОЙ ли.... Прыговская дамочка.... ни совести ни чести... что то не везет с Уполномоченными... Раде..
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Судова адміністрація взагалі має бути ліквідована, це незрозумілий орган який не має існувати! Всі суди незалежні та самостійні, що таке судова адміністрація ніхто з суддів не розуміє. Судова адміністрація витрачає шалені гроші але ніяких функції не виконує! В неї немає ролі в судовій владі!
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Судова администрация САУ распределяет финансовые средства бюджета...по судам, начисляет зарплату доплаты и так далее ведет контроль автоматической системы распределения в судах дел..между судьями и то как вищдим вмешиваются... а ВККСУ и ВСП отвечают за кадры суде, квалификацию, экзамены, повышение классного чина и ОТЕСТВЕННОСТЬ вплоть до увольнения и (или) согласие на дачу ареста судьи... а САУ за кадры помощников и секретарей технический персонал и так далее.. раньше все было в руках Головы суда представьте себе Вовка и все в его руках.. во во.. нет САУ нужна как ни крути..
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Я Вам відкрию секрет, не потрібно нічого розпреділяти, зарплати суддів та апарату суду визначені законом і Судова адміністрація просто паразитує на судах, отримуючи шалену зарплату! Судової адміністрації спочатку не було і всі суди прекрасно працювали, а потім вона з'явилась і досі незрозуміло що вона робить! Судова адміністрація просто імітує діяльність і нічого не робить! Звіти які суди направляють в судову адміністрацію це абсолютна безглуздість, без них можна обійтись.
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Я уже писал что Денисова зашкварилась с этим назначением!
И нах... нам дура языката, которая еще и "учитывает пожелания"!
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я так понимаю это точка в порохоботской сказке про "ЗеБенин" суд
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Суды должны быть разогнаны под ноль.Это давно коммерческие конторки под вывеской государства.
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тре назначити вас двох. бiльше не треба.
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щоб був судійський кворум підтримую ще й вас до нас, щоб був судійський кворум...а ще добре було б , коли б Ви були жінкою... то для гендерності)
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А потом судьи говорят : "Политики и журналисты не должны себе позволять огульных обвинений. Воздерживайтесь от публичных комментариев до вынесения приговора, потому что вы дискредитируете судебную власть, создаёте негативное общественное мнение . . ."

НУ КАК ТУТ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ???
Чтобы авторитет правосудия после такого не "уронить" Высший совет правосудия должен после таких обвинений рвать и метать. В Окружном админсуде Киева должна быть проверка за проверкой - Государственная судебная администрация, дисциплинарные инспектора, ВККС должна дожать квалификационное оценивание и так далее.
ЧТО ЭТО ЗА БАРДАК В СТРАНЕ ???
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шо там с пленками разговора за рюкзаки
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Похороны уже были. Рюкзаков отстегнул Суслику и дело положили под сукно.
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уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Источник: https://censor.net.ua/n3139877

ООО «Суды»
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ООО "Суды ЛТД" ну чтоб подчеркнуть суть жлобства (мягко говоря)
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Мне вот интересно, это уже коррупция или все ещё «верховенство права»?
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то, наверное, одна из "реформ", которую не видят только идиоты, как говорил когда-то "великий" Мингарелли)
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"Денисова назначила члена ВККС по требованию судьи Вовка, - НАБУ" - начиная с зэка-шапкокрада (а возможно и с Кучмана), находится в руках криминалитета, глядя на всё это, не знаю, справится ли обыкновенный, не амбал, Зэ со всей мафией, не уверен, если только один раз он пойдёт на сделку, ему, а значит и Украине, капец.
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Этот Вовк прям какой-то оборзевший злодей всеукраинского масштаба...главный открытый борец против реформ и за коррупцию в стране. И как с таким мерзавцем законным способом бороться?
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так он же судья, а не олигарх-коррупционер. значит - свой зелёный пацан.
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Он таким же "своим пацаном" был все 5 лет при Порошке, так что харе везде зеленку лепить, у тебя уже мозг позеленел, без упоминания о Зеленском никак.
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чувак! шо за наездьі? он в хорошем пониманиии о зеленьіх пацанах...
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Весь прикол в том, что Денисова назначила, а шишки все летят в Вовка!
Может, Денисовой повысить зарплату и выписать орден, чтобы думала только своей головою? Денисова назначила члена ВККС по требованию судьи Вовка, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1992
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Да ладно - Вы, наверное, не в курсе о прочих делишках этого Вовка, да и статью плохо читали - тут уже указывается о как минимум 2-х кандидатах от Вовка, которые были направлены коррупционным способом в ВККС.
Там мерзавец всеукраинского масштаба.
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А при Порошенку такого не було!! Верніть Порошенку!!!
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Скоро будет ему и Рада, и Мальдивы и маленькая церковь в тюремной камере три на три! Денисова назначила члена ВККС по требованию судьи Вовка, - НАБУ - Цензор.НЕТ 220
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Тут философский вопрос напрашивается. Как умело чиновники в Украине научились использовать любые инструменты для вершения своих вопросов. Т.е. так называемые активисты и международные организации рекомендовали завести декларирование чиновниками и политиками своих достатков. Благородная цель..... и супер инструмент для коррупции, как выяснилось. Ну кто бы из пересичных так быстро сообразил, что декларации можно так выгодно использовать для шантажа коллег по террариуму?. Браво!
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