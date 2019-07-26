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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9108) Газпром (2892) контракт (337) Нафтогаз (2705) транзит (528)

 Официальной информации от РФ о годовом транзитном контракте нет, - Нафтогаз

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что пока не имеют официальной информации от российского "Газпрома" о необходимости заключения краткосрочного контракта на транзит газа по территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс это, вероятно, тестирование боем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что российская власть хочет заключить с Киевом краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть необходимое время для завершения строительства газопроводов в обход Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" зовет "Газпром" и Еврокомиссию на переговоры о транзите газа

Источник: https://censor.net.ua/n3139876
 
   
 Топ комментарии
 
Можу повірити. Медведчука РФ списала. Тепер діє проект Суркова ;Буратіно;.
І не забуваємо про Коломойського. . Котрого міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс якого уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
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дивись, а то прийдуть зебобіки і цивільно конфіскують твою пічку Официальной информации от РФ о годовом транзитном контракте нет, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 4607
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Можу повірити. Медведчука РФ списала. Тепер діє проект Суркова ;Буратіно;.
І не забуваємо про Коломойського. . Котрого міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс якого уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
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дивись, а то прийдуть зебобіки і цивільно конфіскують твою пічку
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Боюсь вони її не витягнуть з будинку, вона повністю чавунна.
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А, це ж вам дозволили збирати ;вальожнік;?
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Ні нам дозволили топити корупціонерами, скоро почнеться заготівельна компанія.
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Та тихо! Маю підозру що це сам Гриценко і є.
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Гриценко не корупціонер і худий з нього ніякого палива для пічки. От Розенко чи Рева влізуть, по частинам.
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Ага, зараз. Вона 2 штуки зеленими коштує - це піч для понтів, звідки в нього такі гроші Официальной информации от РФ о годовом транзитном контракте нет, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 7477
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Більше на камін схожа, як нею будинок опалювати?
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Так вона і є камін, повітря для горіння забирає ззовні.
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Тіпа як конвектор - доступ до вогню герметично закритий? Чи просто наддув додатковий є?
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Ніяк - це і є камін, для одного приміщення. Понти.
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