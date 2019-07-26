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Все про:прокуратура (3570) Харьковщина (1345) хищение (435)

 Глава одного из поселков Харьковщины подозревается в хищении 200 тыс. на ремонт дорог, - прокуратура

Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко вручил уведомление о подозрении главе поселка городского типа в хищении средств на ремонт дорог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Должностному лицу инкриминируется завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и использование заведомо поддельных документов по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый в сговоре с директором коммерческого дорожно-строительного ООО разработали и реализовали схему присвоения бюджетных средств, в частности, денег, выделенных на текущий ремонт местных дорог.

Он внес в официальные документы неправдивые данные о выполненных работах по ремонту дорог, хотя фактически никаких работ не проводилось. Более того, "ремонтировали" дорогу с качественным покрытием, не нуждавшуюся в ремонте.

По предварительным подсчетам этот "ремонт" обошелся почти в 200 тыс. грн бюджетных средств.

Сейчас по ходатайству прокуратуры поселковый голова отстранен от должности. По данным следствия, другой фигурант уголовного производства - директор ООО скрывается. Решается вопрос о его объявлении в международный розыск.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139874
 
   
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камень на шею и пустить вплавь через реку (как4 вариант)
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Не. Разве можно разбрасываться такими ценными кадрами. Премия и место в партии "Слуга народа".
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слухи, що слуги будуть моніторити на дорогах... скоріше б
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И що? да дайте ему еще немного денег и отпустите домой
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и так по всей стране. все 28 лет. Украина! до коле!
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тьфу..бл.. Глава одного из поселков Харьковщины подозревается в хищении 200 тыс. на ремонт дорог, - прокуратура - Цензор.НЕТ 458 що вони хабарі вже розучились брати чи розпил бабла такий малий. Глава одного из поселков Харьковщины подозревается в хищении 200 тыс. на ремонт дорог, - прокуратура - Цензор.НЕТ 458
що завтра за 100 грн.будуть чинуші битись? обніщаніє в натурі.
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Только что специально посмотрел сколько стоит укладка 1 км асфальтированной дороги. Оказывается стоит это от 3 до 5 млн грн. Вот сижу и думаю, получается что он всего 50 метров дороги украл ? Это расстояние от дома до колодца в приличной деревне.
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так от і я кажу---ізмельчал нинче чіновнік Глава одного из поселков Харьковщины подозревается в хищении 200 тыс. на ремонт дорог, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2262
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"подозревается в хищении 200 тыс. на ремонт дорог" - раз 5 прочитала, подумала что он воровал деньги чтоб дороги ремонтировать. "подозревается в хищении 200 тыс. предназначенные на ремонт дорог" ...
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Пистёш! Все знают - дорог нет, бо Петя деньги спистил! Правда?
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Да. И в Италии вокруг виллы Зеленского все бесплатно заасфальтировал.
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