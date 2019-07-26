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Все про:судья (2151) Вовк (98) Труба (122) ГБР (463)

 Готовы содействовать расследованию НАБУ о возможном вмешательства судей ОАСК в деятельность ГБР, - Труба

Руководство Государственного бюро расследований готово содействовать расследованию НАБУ о возможном вмешательства судей Окружного административного суда Киева в деятельность ГБР.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня представители НАБУ и ГПУ обнародовали информацию о возможном вмешательстве судей в деятельность ГБР: в досудебное расследование в рамках уголовного производства, а также в проведении конкурсов, в том числе - ликвидации второй конкурсной комиссии.

Готовы содействовать расследованию НАБУ о возможном вмешательства судей ОАСК в деятельность ГБР, - Труба 01

Мы готовы предоставить нашим коллегам необходимую информацию и способствовать установлению всех обстоятельств. В то же время, сообщаю, что в настоящее время работники ГБР на допросы не вызывались", - написал Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк

Напоминаем, 26 июля 2019 г. детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины

В обнародованной НАБУ прослушке главы ОАСК Вовка фигурирует следователь ГБР, которому должны дать команду вызывть на допрос члена ВККС.

Готовы содействовать расследованию НАБУ о возможном вмешательства судей ОАСК в деятельность ГБР, - Труба 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139873
 
 
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О КАК ТРУБА ЗАПЕЛ А ГДЕ АНДРЮШЕНКА ПОРТНОВ.....
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генеральная прокуратура открыла уголовное производство о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины Медведчуком (Семенченко)

а при ПОПі такого не було ...
ха-ха-ха...
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если читать между строк, то Труба по заданию Портнова готов подставить следствию своё плечо(подножку, палки в колеса) и сливать внутреннюю информацию заинтересованным сторонам..
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щота тРуба перепуган... к чему бьі єто?
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С горечью надо констатировать, что ВСЕ антикоррупционные и правоохранительные + значительное количество судебных органов (особенно первой и апелляционной инстанций и особенно с локацией в Киеве) себя дискредитировали.

После окончания квалифоценивания судей надо будет объявить этот квалиф регулярным.
Ну а правоохранительные органы надо будет вообще комплексно "перетрахивать", как оговорился батька Лукашенко.
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