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Все про:обыск (1316) суд (22360) Козьяков (83) ВККСУ (381) Щотка (39)

 Судья Окружного суда Арсирий заявил, что обыски проводятся по заявлению адвокатов Козьякова и Щотки, в ВККС это отрицают

Судья Окружного суда Руслан Арсирий утверждает, что СБУ и НАБУ пришли в суд с обысками по заявлению адвокатов руководителей ВККС С. Козьякова и С. Щотки. В ВККС заявили, что это неправда.

Слова судьи Окружного суда Руслана Арсирия опубликовала "Судебно-юридическая газета", информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Окружного административного суда Руслан Арсирий сообщил, что процессуальным руководителем по делу является начальник Управления специальных расследований Сергей Горбатюк. Заявления, по его словам, подали на действия судей адвокаты руководителей ВККС С. Козьякова и С. Щотки", - сказано в публикации.

Высшая квалификационная комиссия судей опровергла его слова.

"Ця інформація не відповідає дійсності.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказано на странице ВККС в Facebook.

Судья Окружного суда Арсирий заявил, что обыски проводятся по заявлению адвокатов Козьякова и Щотки, в ВККС это отрицают 01

Ранее стало известно, что НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Читайте также: Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3139871
 
 
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Если новоизбранный посадит десяток этих ублюдков, проголосую за него на следующих выборах!
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Хотелось бы УБИТЬ ВСЕХ судей...... И в Украине РАЙ!!!!!!
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Як не посадять, так хоча б налякають. Тай гаманці добряче потрясуть. Все таки якийсь позитив.
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Здається, всі троє - з беніного пулу...
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Хотелось бы УБИТЬ ВСЕХ судей...... И в Украине РАЙ!!!!!!
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Если новоизбранный посадит десяток этих ублюдков, проголосую за него на следующих выборах!
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арсирий-донецька падла,якій місце на гілляці
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