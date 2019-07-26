 Судья Окружного суда Арсирий заявил, что обыски проводятся по заявлению адвокатов Козьякова и Щотки, в ВККС это отрицают

Слова судьи Окружного суда Руслана Арсирия опубликовала "Судебно-юридическая газета", информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Окружного административного суда Руслан Арсирий сообщил, что процессуальным руководителем по делу является начальник Управления специальных расследований Сергей Горбатюк. Заявления, по его словам, подали на действия судей адвокаты руководителей ВККС С. Козьякова и С. Щотки", - сказано в публикации.

Высшая квалификационная комиссия судей опровергла его слова.

"Ця інформація не відповідає дійсності.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказано на странице ВККС в Facebook.

Ранее стало известно, что НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

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