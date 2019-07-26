 Администрация Ладыжинской ТЭС не позволила экоинспекторам провести проверку

Ладыжинская ТЭС не допустила Госэкоинспекцию к проведению плановой проверки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции в Винницкой области.
Плановая проверка должна была начаться 22 июля 2019, но экоинспекторам не позволили ее провести.
По информации Министерства экологии и природных ресурсов Украины, обособленное подразделение "Ладыжинская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" включен в "Перечень объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды в Украине по выбросам в атмосферный воздух" и в "Перечень объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды по образованию отходов ".
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Прошлой зимой в Ладыжине почернел снег. Местные СМИ предполагают, что это произошло из-за работы ТЭС.
http://o.kr.ua/ru/pochemu-na-arselor-ne-pustili-ekologicheskuyu-inspekciyu-versiya-rukovodstva.html
"на территорию комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» 23 марта в седьмой раз подряд не допустили экологическую инспекцию «Обозреватель Криворожский» уже сообщал."
новость 2018 года
айяйяй, как же так то!
А нервы беречь надо - жизнь все же одна.
И сказать мол вообще никого сдесь не видели)))
Еще и Скотыняка пролете как фанера над ВРУ...