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Все про:Винницкая область (556) инспекция (62) ТЭС (113) экология (1149)

 Администрация Ладыжинской ТЭС не позволила экоинспекторам провести проверку

Плановая проверка должна была начаться 22 июля 2019, но сотрудников Государственной экологической инспекции не допустили на предприятие.

Ладыжинская ТЭС не допустила Госэкоинспекцию к проведению плановой проверки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции в Винницкой области.

Плановая проверка должна была начаться 22 июля 2019, но экоинспекторам не позволили ее провести.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов Украины, обособленное подразделение "Ладыжинская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" включен в "Перечень объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды в Украине по выбросам в атмосферный воздух" и в "Перечень объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды по образованию отходов ".

Читайте на Цензор.НЕТ: Харьковских экоинспекторов не пускают на государственные лесопредприятия

Прошлой зимой в Ладыжине почернел снег. Местные СМИ предполагают, что это произошло из-за работы ТЭС.

Источник: https://censor.net.ua/n3139865
 
 
 Топ комментарии
 
Да уж...Ринату не легко сейчас
Еще и Скотыняка пролете как фанера над ВРУ...
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Потом будут выть что СБУ кошмарит бизнес
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Так СБУ чомусь кошмарить не Ладижин, а якраз тих, хто завжди пускав еко-інспекторів...
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да ладна!
http://o.kr.ua/ru/pochemu-na-arselor-ne-pustili-ekologicheskuyu-inspekciyu-versiya-rukovodstva.html
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специально для тебя процитирую
"на территорию комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» 23 марта в седьмой раз подряд не допустили экологическую инспекцию «Обозреватель Криворожский» уже сообщал."
новость 2018 года

айяйяй, как же так то!
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И не надо, что они там забыли, да и могут найти ненароком то, что им не понравится.
А нервы беречь надо - жизнь все же одна.
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А ведь могли их пустить в дверь...а выпустить через трубу.
И сказать мол вообще никого сдесь не видели)))
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, смешно, какой вы затейник или работаете в месте где процесс связан с отоплением?
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Не обольщайтесь. Один из таких вернулся человеком - молекулой. Посмотрите на начало ленты комментариев.
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Да уж...Ринату не легко сейчас
Еще и Скотыняка пролете как фанера над ВРУ...
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Экоинспекторы это первые на верёвочку на столбик.
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Это не СБУ кошмарит бизнес,а бизнес кошмарит людей.
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значит маски шоу скоро будут там. успеют ли?
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На часть сэкономленных на экологии денеги снимут для Ляшко второй дом, купят набор вил (с.х. инструмент) и дадут бабушкам в зоне АТО 1000 гречки. А остальную часть - в закрома ДТЕК.
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