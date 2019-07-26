EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  1806  5
Все про:Одесса (5553) Нацполиция (9790) реорганизация (39) патрульная полиция (1294)

 Представлен новый замначальника управления патрульной полиции Одесской области - Кисличенко. ФОТОрепортаж

Сегодня в управлении патрульной полиции в Одесской области состоялось рабочее совещание под председательством заместителя Председателя Национальной полиции Александра Фацевича, при участии первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, начальника Одесского управления Департамента внутренней безопасности Ярослава Крысанова и заместителя начальника ГУНП в Одесской области Сергея Махотина.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Патрульная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время совещания были рассмотрены вопросы работы подразделения и объявлен приказ Национальной полиции Украины о проведении реорганизации строевых подразделений управления патрульной полиции в Одесской области и командирования командиров батальонов и рот с целью предоставления им квалификационной оценки с последующей аттестацией каждого. Сейчас весь личный состав управления патрульной полиции в Одесской области выведен за штат. Командиры подразделений, которые ранее занимали должности в управлении, командированы для прохождения службы в отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе", - говорится в сообщении.

Александр Фацевич подчеркнул, что на два месяца в подразделение командированы лучшие командиры из других управлений которые будут нести службу на территории Одессы и области. Главная задача, которая поставлена ​​перед новыми командирами - укрепить и объединить коллектив, побороть негативные явления, которые раньше возникали в работе подразделения, не нивелируя позитив. 

Также личному составу управления представили нового заместителя начальника управления патрульной полиции в Одесской области Дмитрия Кисличенко, который до недавнего времени занимал должность командира батальона управления патрульной полиции Винницкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Департамент внутренней безопасности проверяет сообщение об угрозах одесской патрульной Мельник, - Билошицкий

Представлен новый замначальника управления патрульной полиции Одесской области - Кисличенко 01Представлен новый замначальника управления патрульной полиции Одесской области - Кисличенко 02
Представлен новый замначальника управления патрульной полиции Одесской области - Кисличенко 03
Представлен новый замначальника управления патрульной полиции Одесской области - Кисличенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3139862
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Юзик? Ленка? Или тот чувак что кокс зеле приносит?
 показать весь комментарий
 
«Сейчас весь личный состав управления патрульной полиции в Одесской области выведен за штат. Командиры подразделений, которые ранее занимали должности в управлении, командированы для прохождения службы в отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе...»
Забористая травка в Одессе🤔
 показать весь комментарий
 
 
Там потрібно пересаджати а не знімати..Рибак, Архангельський..таке саме лайно в Києві, Зозуля Євдокімов, Кропивницький Цюцюра це все подонки і мразоти які покрвають злочини підлеглих. Що там казати патрульна поліція перетворилась в ОЗУ.
А це видео де патрульна поліція підкидає наркоту
https://www.youtube.com/watch?v=44XKqKQvB0U&t=13s
 показать весь комментарий
 
Одесские мусора - сплошной отстой и коррупция.
Тут не кровати переставлять надо, а лядей менять...
 показать весь комментарий
 
 
А начальником поставьте Стерненка ,хоть один патриот будет в мвд .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх