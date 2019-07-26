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Все про:взятка (4645) СБУ (13661) суд (22360) Торецк (73)

 Суд оправдал бывшего депутата горсовета, которого подозревали в попытке дать взятку в $20 тысяч, теперь ему вернут эти деньги

О том, что депутат будто бы хотел дать ему взятку, заявил сотрудник СБУ. Депутат утверждает, что с пакетом денег ехал покупать автомобиль.

Оправдательный приговор вынес Краматорский городской суд Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Судебный репортер".

В апреле 2016 СБУ проводила обыски в торговых и офисных помещениях предпринимателя и депутата местного совета по делу о незаконном изготовлении, хранении и сбыт подакцизных товаров. Среди прочего изъяли алкогольные изделия, 28 мешков бухгалтерской документации и средства в сумме 176 тыс. грн.

Вскоре сотрудник СБУ подал рапорт о том, что депутат-предприниматель якобы предложил ему взятку в $20 тысяч за то, чтобы тот повлиял на прокурора, и депутату вернули все изъятое.

На следующие встречи с депутатом СБУ-шник ходил со спецаппаратурой.

Читайте на Цензор.НЕТ: На требовании взятки $5 тыс. задержан прокурор столичной прокуратуры, - СБУ

Депутата задержали, когда тот сел в машину, в которой сидел сотрудник СБУ. На полу автомобиля лежал пакет с деньгами. Обвиняемый вину не признавал и объяснил, что эти деньги нужны были на покупку автомобиля. А когда его задерживали, пакет выпал на пол машины сотрудника СБУ.

Дело развалилось в суде. Судья решил, что на записях разговоров нет четкого предложения дать сотруднику СБУ взятку. Свидетель - знакомый депутата - заявил, что в этот день они действительно ездили в салон смотреть авто. Сотрудник автосалона подтвердил, что такие посетители у него были - правда, ничего не купили.

А сотрудник СБУ, заявивший о попытке депутата дать ему взятку, покинул страну. Летом 2017 года он вылетел в Стамбул и с тех пор не возвращался в Украину.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновник Государственной исполнительной службы задержан в Одессе на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Поэтому суд вынес оправдательный приговор и отменил арест $20 тыс. Деньги, которые хранятся у следователя военной прокуратуры Донецкого гарнизона, теперь должны быть возвращены владельцу.

В этом деле обвиняемому по ч.1 ст. 369-2 УК мог грозить штраф до 8500 грн или максимально строгое наказание - до 2 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3139861
 
   
 Топ комментарии
 
В салонах вже за долари машини продають?
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Реально - система ЗЕ рулит!, эпоха зубожинья заканчивается, даже "бабки" вертают в зад!
Ну ЗЕ!, ну маладес! Респект и уважуха - багатые никогда не должны стать бедными! будь как ЗЕ, делай как ЗЕ, ЗЕ ваш перзидент (пока Пу не приедет )!
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ЗЕ еще и премию ему выпишет.
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В салонах вже за долари машини продають?
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Vadym Tsyrkalyuk
зеля гуманный

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причем тут Зеля то что СБУ "лепят горбатых" и не только СБУ ГБР НПУ ГПУ...также сорревнуются у кого больше палок... давно не новость.... да и сумма 20 тысяч долляров не сумма у иных секретулек судей и помощников судей можно наом и все 150 штук зщеленкой найти в косметичке...н а мелочевку иные депутаты чинуши и прокуроры в казино и ресторанах только чеками платят в 2-3 раза больше чем 20 штук зеленкой... это дурны для них деньги утром нуль к огбеду занос к вечеру 100 штук и опять проигрался в казино... у меня занкомый в однмо элитном неприметном домике у моры в Аркадии в охран служил там казино было начло 2000 годков он плевался говорил ля ля прихордят чувырдло сами тупе а карманах бабло за ночь спускали на проституток и игры от 30 и более штук и уходили смеялись....
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Реально - система ЗЕ рулит!, эпоха зубожинья заканчивается, даже "бабки" вертают в зад!
Ну ЗЕ!, ну маладес! Респект и уважуха - багатые никогда не должны стать бедными! будь как ЗЕ, делай как ЗЕ, ЗЕ ваш перзидент (пока Пу не приедет )!
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Статью "о незаконном обогащении чиновников" вам тоже Зе отменил? Или твоё дело прокукарекать, а там хоть не рассветай?
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а он не абагащался, он адалжил, или, а ты дакажи , что он абагащался
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"А сотрудник СБУ, заявивший о попытке депутата дать ему взятку, покинул страну. Летом 2017 года он вылетел в Стамбул и с тех пор не возвращался в Украину".Источник:https://censor.net.ua/n3139861


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Как вам реформированный УК ? :
В этом деле обвиняемому по ч.1 ст. 369-2 УК мог грозить штраф до 8500 грн Источник: https://censor.net.ua/n3139861

Как думаете сколько нам еще икаться будет столь лояльная статья?
Для внесения изменений, с соблюдением всех процедур - минимум 3 месяца, а таких "плюшек" для корупционеров - тысячи. Правда не все за последние 5 лет, часть еще от рыгов осталось.
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Когда-то,не так давно,один .удак на букву П сказал - мы вас,по беспределу,посадим.А вот вы,попробуйте нас посадить по закону.Недавно эта П вернулась в страну и всякие гбр штампуют уголовные дела как пельмени.Но кодексы принятые этой П,дают возможность уйти от наказания всем ублюдкам.
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Соя вже заявила, що у всьому винен Зєлєнский!))
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