 В "Борисполе" задержали мать Онищенко, разыскиваемую по делу о хищении газа, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе САП.

"25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации хищения природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, она является подозреваемой в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины Уголовного кодекса Украины.

Сейчас детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

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