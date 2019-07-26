 В "Борисполе" задержали мать Онищенко, разыскиваемую по делу о хищении газа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе САП.
Отметим, САП не указывает имя задержанной.
"25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации хищения природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, она является подозреваемой в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины Уголовного кодекса Украины.
Сейчас детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.
Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.
5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
Мы уже неоднократно освещали вопрос встречи Зеленского и Трампа. Мы уже не раз говорили что этого никогда не будет. Сегодня уходящий Чалый сказал то же, но дипломатическим языком. Первое - визит в США готовит не МИД, а ОПУ. Второе - "Есть вопросы, которые нужно решать уже сейчас". Мы называли этот вопрос - дело в суде Делавэра. Мы рассказывали, как г-н Баканов пытался решить этот вопрос и что ему за это будет
Потому повторяем еще раз - никогда Президент США не сядет за один стол с человеком по которому в его стране проводится уголовное расследование.
Разъяснилась позиция Хомчака по вопросу т.н. "заседания РНБО". Хомчак все время был в ГШ. Спрашивал у своих приходило ли официальное приглашение на заседание РНБО. Получил отрицательный ответ, выдержал два звонка "оттуда", но не поехал.
15-30 Богдан и Данилюк в ОПУ. Где остальные "члены РНБО" мы не знаем.
Заседание "РНБО" состоится не на Банковой. Не приглашены Данилюк, Маркарова, Черкасский, Богдан.
На 15-00 Зеленский собирает экстренное заседание РНБО. Бумагу врученную Лукашиком носит с собой.
Лукашик пробыл около получаса и убыл. Вова поехал голосовать.
В результате обстрелов погибло два и ранено три человека.
Приказано списать на противо
ты уже все чеченские уи пересосал?
І вона не вкрала жодної запальнички газу, зуб даю.
Додано до крамниці набоїв лінгво-стовбура.
Это о "престарелых стариках" .
чем раньше Рамзанчик извинится перед Зелей - тем раньше отпустят, время пошло!
Так само як і більшість інших обсценних слів. З більш-менш нових там хіба що "гондон" - деформоване condom (нацюцюрник), не плутати з французьким фантастом.
Будущий народный депутат, самовыдвиженец Сергей Коровченко фигурировал в телефонных разговорах вокруг захвата Крыма Россией, которые были записаны украинскими спецслужбами в феврале 2014 года. Об этом сообщает Слідство.Інфо.
На так называемых «пленках Глазьева» советник президента РФ Сергей Глазьев рассказывает депутату Госдумы Константину Затулину, что Коровченко в качестве министра юстиции Крыма и человека Виктора Медведчука следует сохранить в должности.
Сам Коровченко с 2006 по 2010 год являлся помощником на то время народного депутата Андрея Портнова. Когда Виктор Янукович стал президентом, Портнов оказался в Администрации президента, а Коровченко сначала руководил управлением по представительству в судебных органах Совета министров АР Крым, а затем, в 2013-2014 годах, возглавлял Главное управление юстиции.
По итогам прошедших парламентских выборов он победил на 210-м округе в Прилуках Черниговской области.По данным журналистов, на выборах в Раду его поддерживала «Батькивщина».
https://inforesist.org/svyazannyj-s-batkivshhinoj-budushhij-nardep-figuriroval-v-razgovorah-o-zahvate-kryma-rossiej/