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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Онищенко Александр (559) САП (1115)

 В "Борисполе" задержали мать Онищенко, разыскиваемую по делу о хищении газа

В международном аэропорту "Борисполь" задержали фигурантку преступных схем по хищению газа - мать беглого нардепа Александра Онищенко - Инессу Кадырову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе САП.

Отметим, САП не указывает имя задержанной.

"25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации хищения природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, она является подозреваемой в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины Уголовного кодекса Украины.

Сейчас детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

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Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Источник: https://censor.net.ua/n3139859
 
   
 Топ комментарии
 
Ви дійсно вважаєте, що Інесса Кадирова - божа кульбаба, а лихі сміття затримали бідолашну бабцю, приставили до голови дмухала стовбурів та повезли на страшні борошна, щоб чавити на її сина?
І вона не вкрала жодної запальнички газу, зуб даю.
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только хотел написать что его настоящая фамилия Кадыров - а тут уже в тексте новости
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только хотел написать что его настоящая фамилия Кадыров - а тут уже в тексте новости
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что то пошло не так...... У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу - Цензор.НЕТ 5106 а параша так неожиданно обрисовалась реальностью....
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она конечно ни сном ни духом но соочастие это уже ее.Может после суда захочет понять что сын вор ее подставляет
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привязать её к коню.. и пустить вскачь от Борисполя до Киева.. а то что доедет до Киева, запечатать в конверт и отправить Онищенко "НовойПоштой"
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чудова новина, а ******* маму коли плануєте затримати?
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21.07.2019 г

Мы уже неоднократно освещали вопрос встречи Зеленского и Трампа. Мы уже не раз говорили что этого никогда не будет. Сегодня уходящий Чалый сказал то же, но дипломатическим языком. Первое - визит в США готовит не МИД, а ОПУ. Второе - "Есть вопросы, которые нужно решать уже сейчас". Мы называли этот вопрос - дело в суде Делавэра. Мы рассказывали, как г-н Баканов пытался решить этот вопрос и что ему за это будет

Потому повторяем еще раз - никогда Президент США не сядет за один стол с человеком по которому в его стране проводится уголовное расследование.
Разъяснилась позиция Хомчака по вопросу т.н. "заседания РНБО". Хомчак все время был в ГШ. Спрашивал у своих приходило ли официальное приглашение на заседание РНБО. Получил отрицательный ответ, выдержал два звонка "оттуда", но не поехал.
15-30 Богдан и Данилюк в ОПУ. Где остальные "члены РНБО" мы не знаем.
Заседание "РНБО" состоится не на Банковой. Не приглашены Данилюк, Маркарова, Черкасский, Богдан.


На 15-00 Зеленский собирает экстренное заседание РНБО. Бумагу врученную Лукашиком носит с собой.

Лукашик пробыл около получаса и убыл. Вова поехал голосовать.
В результате обстрелов погибло два и ранено три человека.
Приказано списать на противо
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Приплів все і всиз, напевно це куратор апдейтнув методички, цікаво спостерігать за "не втручанням" московитів під ір України, це підміна понять, викривлення змісту посту, маніпуляції свідомістю та вибором, хотілось щоб у ботів інших країн під ір України, були якісь санкції. Заходиш на сайт годин 7 ранку, а там під ранішньою новиною 140 коментарів, 7 ранку карл!
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зебилы вас спамят - видно хорошо разобрались,как они пишут,в "наборе слов" У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу - Цензор.НЕТ 4711
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Борются с детьми ,и с престарелыми стариками, только для того чтобы достать оппонента что их интересует - только ублюдки и твари.. а попросту 314дарасы !!! проХффисиАналы епт..
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да-а...а ничо не хочешь про сынка рассказать,который маманьку в такие дела впутал? У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу, - САП - Цензор.НЕТ 4035
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сынок сынком , а своих мам по моему впутал в темные дела мимо их воли весь политактив Украины... давай задерживать уже ВСЕХ стариков высокопосадовцев чем покажем свой профессионализм ..доказуйте и вызывайте в суд а не так...по тупому - взять в заложники мать чтобы сын дал показания..
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ты чё, насадка набутылочная, забыла на украинском сайте?

ты уже все чеченские уи пересосал?
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Ви дійсно вважаєте, що Інесса Кадирова - божа кульбаба, а лихі сміття затримали бідолашну бабцю, приставили до голови дмухала стовбурів та повезли на страшні борошна, щоб чавити на її сина?
І вона не вкрала жодної запальнички газу, зуб даю.
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Welt, « божа кульбаба « - це навіть краще, ніж « паркан сечі «.
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Дякую У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу - Цензор.НЕТ 8000 Причому нове сполучення народилося взагалі спонтанно )))
Додано до крамниці набоїв лінгво-стовбура.
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На эту "божью коровку" переписан почти весь бизнес и недвижимость Кадырова. Когда он все переписывал - прекрасно понимал, что он делает.
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это понятно и это вопрос к ее сыну а не к ней - и я уверен она вообще никуя не знает а просто ставила подписи по просьбе своего сына ..
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и ё баря, на России так принято - снохачество называется
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Откуда у тебя такая тупая фанатичная уверенность? А она у тебя просто по рождению-происхождению ,лахтинский запроданец
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отвечу сразу всем ушлепкам наподобие тебя - если бы ты был не ботом ,то ты бы меня знал - кто я и чем дышу и то что я патриот до мозга костей и я из КИЕВА !!!
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"яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3139859

Это о "престарелых стариках" .
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да отпустят эту ************, потом, конечно У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу - Цензор.НЕТ 9462 просто Зеля таким образом показал, что на ую вертел он и Рамзана Кадырова и кадыровскую Чечню

чем раньше Рамзанчик извинится перед Зелей - тем раньше отпустят, время пошло!
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в смысле?т е зевовка, через арест однофамилицы кадырки,хочет кадырку заставить извинятся?хз что у вас за логика,но теперь меня мало что удивляет в этой стране дураков
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Мама теж не проста цяця, дружина замміністра МВС Узбекістана.
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мля,вот всегда интересовало...как эти домохозяйки умудряются до таких газовых и нефтяных схем присосаться?
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Да запросто, точно так же, как мертвечуковская Марченко завела себе нефтебизнес в Рашке. Дурное дело не хитрое, главное, чтобы нужные люди были в друзяшках.
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WAT? Взагалі-то цей матюк набагато архаїчніший за совок.
Так само як і більшість інших обсценних слів. З більш-менш нових там хіба що "гондон" - деформоване condom (нацюцюрник), не плутати з французьким фантастом.
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Если уж свою мать впутал в схему, а сам свалил - просто идеал мерзавца.
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Ой, я не думаю, что мамашка свято верила, что ее сынуля все это бабло честным мозолями заработал. Подробностей, может, и не знала, но что ее сынуля не божий одуванчик, знала тоже.
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Старая бандарша, воровка, таки будешь сидеть. Сыначке спасибо скажи.
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Щось нічого не розумію. Виклики Пєці в ДБР виявились фейковими, попили чайку і розійшлись, а ворогів Пєціних гоняють по країні, як зайців. Може Пєця і Вова - одне ціле? А нам тільки локшину вішали, що вони ворогують?
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Был ты бараном ,*ртутный*иван,бараном и помрешь
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Связанный с «Батькивщиной» будущий нардеп Коровченко фигурировал в разговорах о захвате Крыма Россией

Будущий народный депутат, самовыдвиженец Сергей Коровченко фигурировал в телефонных разговорах вокруг захвата Крыма Россией, которые были записаны украинскими спецслужбами в феврале 2014 года. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

На так называемых «пленках Глазьева» советник президента РФ Сергей Глазьев рассказывает депутату Госдумы Константину Затулину, что Коровченко в качестве министра юстиции Крыма и человека Виктора Медведчука следует сохранить в должности.

Сам Коровченко с 2006 по 2010 год являлся помощником на то время народного депутата Андрея Портнова. Когда Виктор Янукович стал президентом, Портнов оказался в Администрации президента, а Коровченко сначала руководил управлением по представительству в судебных органах Совета министров АР Крым, а затем, в 2013-2014 годах, возглавлял Главное управление юстиции.

По итогам прошедших парламентских выборов он победил на 210-м округе в Прилуках Черниговской области.По данным журналистов, на выборах в Раду его поддерживала «Батькивщина».

https://inforesist.org/svyazannyj-s-batkivshhinoj-budushhij-nardep-figuriroval-v-razgovorah-o-zahvate-kryma-rossiej/
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