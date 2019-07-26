 Я вижу действительно добрые намерения, - Мингарелли о встрече Зеленского с послами G7

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы говорили о борьбе с коррупцией – и оба согласились, что это должно быть приоритетом. Мы говорили о реформе системы правосудия, и он заверил, что это будет одной из ключевых задач его правительства. Я много говорил об экономических реформах, и Алексей Гончарук (заместитель главы ОПУ. - Ред.), который участвовал во встрече, заверил меня, что это будет приоритетом, и рассказал, что они планируют. Так что я вижу действительно добрые намерения. А теперь у них будет еще и инструментарий для воплощения этих намерений – собственное большинство в Верховной Раде. Поэтому у нас есть все основания надеяться на ускорение реформ в Украине", - рассказал Мингарелли, отвечая на вопрос, увидел ли он готовность проводить необходимые реформы.

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