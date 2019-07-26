 Я вижу действительно добрые намерения, - Мингарелли о встрече Зеленского с послами G7

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Мы говорили о борьбе с коррупцией – и оба согласились, что это должно быть приоритетом. Мы говорили о реформе системы правосудия, и он заверил, что это будет одной из ключевых задач его правительства. Я много говорил об экономических реформах, и Алексей Гончарук (заместитель главы ОПУ. - Ред.), который участвовал во встрече, заверил меня, что это будет приоритетом, и рассказал, что они планируют. Так что я вижу действительно добрые намерения. А теперь у них будет еще и инструментарий для воплощения этих намерений – собственное большинство в Верховной Раде. Поэтому у нас есть все основания надеяться на ускорение реформ в Украине", - рассказал Мингарелли, отвечая на вопрос, увидел ли он готовность проводить необходимые реформы.
21 июля 2019 г.
19 июля 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников без участия сторон.
Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения и постановил включить материалы в рассмотрение дел по объектным фигурантам RZ11 , RB21.
В связи с получением судом дополнительных материалов по судебному производству от [лица не объявляется] суд назначил очередное заседание в рамках основного слушания с присутствием сторон на 27 июля 2019 года.
Наш комментарий.
1. Мы в шоке.... неужели мы тут ошиблись?
"Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп."
2. "В связи с получением судом дополнительных материалов..." - кто, что, сколько еще слил?!!!
14 июля 2019 г.
12 июля 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда без участия сторон. В результате рассмотрения массива документов полученных судом в процессе предварительного слушания и и комплекта документов включенных в рассмотрение суда по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" суд установил первичную очередность рассмотрения.
Исходя из обстоятельств, значимости, статуса и наличия документированных обвинения суд принял решение включить в первичную очередность рассмотрения рассмотрения вопроса выдвижения обвинения или отсутствия оснований для выдвижения обвинения в соответствии с актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" объектным фигурантам рассмотрения числящимся в материалах суда , а именно "RZ11 , RB21, RK01, RK02, RA01, RP06, RL09, RP07", а также структур связанных с ними в пределах прямой зависимости. Установить предельный термин подачи рекомендаций на рассмотрение суду дату 30.08.2019 г.
В связи наличия заявления от [заявитель не объявляется] назначить специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников процесса со стороны [лица не объявляется] на 19 июля 2019 года.
Наш комментарий
Во-первых Суд лихо копает До 30 августа первый список товарищей против которых, ко всем другим обвинениям, еще выдвинут обвинения по акту RICO в создании "преступной ассоциации" будет принят. Всего в списках суда таких около тридцати человек.
Мы категорически заявляем, что не знаем и не желаем знать кто скрывается за судебными аббревиатурами (ибо это наказуемо). Но мы не можем запретить другим нехорошим людям это делать. Мы не знаем куда ведет эта ссылка.
Во-вторых - " заявление от [заявитель не объявляется] по вопросу определения неправомочного воздействия на участников процесса со стороны " - это полная неожиданность... Кто кому угрожал - это ОЧЕНЬ интересно. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html - много интересного!