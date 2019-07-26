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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:НБУ (4465) заробитчане (350)

 Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ

Темп роста объемов переводов, которые в Украину отправляют трудовые мигранты, в 2019 году замедлился. Это свидетельствует о замедлении темпов трудовой миграции за границу.

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за июль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

"Вместе с тем в целом рост денежных переводов замедлился, что может свидетельствовать о снижении интенсивности миграционных процессов", - говорится в отчете Нацбанка.

Там также отметили рост темпов поступления валюты в Украину под видом заработной платы, что свидетельствует о расширении услуг аутсорсинга украинским ІТ-специалистами. В то же время объемы валюты, которую украинцы тратят на путешествия, наоборот, упали.

"В отличие от экспорта, рост импорта услуг замедлялся. Такая динамика определялась прежде всего замедлением роста импорта по статье "путешествия", что, среди прочего, обусловлено уменьшением расходов путешествующих", - сообщили в Нацбанке.

Также на Цензор.НЕТ: В 2018 году в Польше зарегистрировано рекордное количество польско-украинских браков

Напомним, за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу выросло в пять раз - с 300 тысяч  примерно до 1,5 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3139853
 
 
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Та ото ж, заживемо ! Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 196
В то же время объемы валюты, которую украинцы тратят на путешествия, наоборот, упали.

нищает население вот шо
закінчилась епоха зубожіння
настала ера зебожіння
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У меня знакомые выехали в Польшу, держались столько времени, но плюнули после этих выборов.
На работе еще семейная пара собирается в сентябре в ту же Польшу.
Взрослая дочь там два года уже
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Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ

Ну, правильно. Люди заканчиваются.
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Это свидетельствует о том что просто семьями на ПМЖ уже уезжают...вот и нет смысла перводов для родственников в Украину! Идиоты ***!!!
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Это свидетельствует о том, поедать сцаловьиных лепешек, что, что бы вы не делали не идут дела... Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 5214
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ты карамельками не злоупотребляй, дупа слипнется или диабет как у твоего хозяина будет.
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Ти втішаєшь себе, що то тече ботокс з *уйла коли ти його смокчеш? Так і вважай. Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 4245
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Ещё бы. Такой хозяйственник и профессионал сел в первое кресло страны...
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Типа Порошенко хозяйственник или Януковича,с Бойко?Уже так нахазястаововали,что Украина разорилась
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Карл, Порох строил будки имени Карла, Карл Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 863
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Ещё Тигипко хозяйственник,пенсию поднял и свинтил с баблом
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Бахматю на днях разкудкудахтался...
Шо селяне уже не хотят работать за 50 баков в месяц...убегают в Польшу и Италию
Его бизнес в апаснасти!!! Срочно нужен закон о передаче селян новым баринам!)))))
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Надпись на выключателе: Кто последний будет улетать,- не забудьте выключить свет в аэропорту.
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Ну так я уже казав- Останні два місяці цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
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Ты когда уже под польским прокси появишься, балаболка?
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А навіщо?- Епоха бідності скінчилася.
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Т.е. ты трепло и не хозяин своим же словам, да? Понятненько!
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Тю. Я ж кажу- епоха бідності скінчилася, навіщо мені виїздити?
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так епоха бідності ж закінчилася Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 2912
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А красиво таки звучит "темпы роста переводов замедлились"! Вроде, как и увеличились по сравнению с предыдущим периодом, но "замедлились",Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 114
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Темп роста объемов переводов, которые в Украину отправляют трудовые мигранты, в 2019 году замедлился. Это свидетельствует о замедлении темпов трудовой миграции за границу...

Нет, это свидетельствует о том, что мигранты забирают к себе своих жён, детей, родителей, и что переводить деньги в Украину уже больше некому.
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Це тому що переміг Зеленський,люди не поспішають від"їзжати,чекають на пизитивні зміни,якщо їх не буде у найближчи місяці,то поток піде знову.
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Ніхто туди не хотів,заставило життя по новому.Я до війни,до поросячої харі,отримував еквівалент 1000 доларів,і їхати було нікуди не треба,а тепер отримую 400,є над чим подумати.
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ага, то порошенко прийшов війною, окупував Крим та ордило, і зробив тобі 400 баксів власноруч.
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Ті, хто зеленського обирав, нехай в Україні і сидять - насолоджуються процесом, так би мовити. А то зеленському ще принаймні пару років покерувати треба, чого ж його обирали, щоб потім по закордонах сидіти? Нє нє нє.
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конечно замедлились трудоспособные с головой выехали через несколько лет подрастет следующая смена одни пенсы с чинушами кровосисями останутся
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И это логично, поскольку количество трудоспособного населения Украины не бесконечно, и когда мигрируют все, то темпы роста будут равны нулю. И это будет поводом для радости, поскольку миграция завершится выездом ВСЕХ.
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А де Василь Рибніков ? Сьогодні ж п'ятниця? Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 7385
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Петик, который исписался. А жаль! Раньше, когда он писал о х.йле, интересно было.
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может в отпуске?
ну не эмигрировал же надеемся? ))))))
а может...еще ж не вечер?
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Праклятый Зеленский, шта ты наделал?!?! Развалил страну полностью....
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Темп роста объемов переводов, которые в Украину отправляют трудовые мигранты, в 2019 году замедлился. Это свидетельствует о замедлении темпов трудовой миграции за границу.

Не так. Это может свидетельствовать о чем угодно:
- о замедлении темпов трудовой миграции за границу;
- о сокращении доходов гастарбайтеров;
- о том, что народ поразбредался по курортам перед осенними работами;
- о том, что гастарбайтеры забили на Украину и заточились оосноваться за бугром и т.п..
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/// Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 2326
В последнее время в Польше отмечается резкий рост числа украинско-польских браков, это связано с растущим числом мигрантов с Украины и их устойчивой ассимиляцией в соседней стране, заявил демограф Петр Шукальский.
«В последнее время резко выросло число браков между гражданами Польши и Украины», - приводит его слова «Радио Польша».
Шукальский отметил, что за два последних года число браков граждан Польши с гражданами других государств выросло с 3,5 тыс. до 4,7 тыс., то есть почти на 38%.
Число же польско-украинских браков выросло с 1 тыс. до 3 тыс. т.е в 3 раза.
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Ессесно. Украинцы женятся на полячках. Поляки же в Германии и Англии.
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//// Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 1763, угадали!
Чаще всего поляки среди иностранок выбирают в жены украинок (892), россиянок (97) и белорусок (91), а польки - британцев (675), немцев (422), итальянцев (239) и украинцев (224).
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Петя ушел и все становиться на свои места.
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тумбалалайки под забугорными флажками верещат о любви к двухтуровому на расстоянии. Возвратиться из забугорья и помочь двухтуровому строить светлое будущее не желают. Чуйка.
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Вот подлецы прямо 2 месяца назад выехали и не возвращаются.
Да они и не голосовали толком ни за кого.
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Это свидетельствует о том, что люди там остаются на ПМЖ и не собираются возвращаться. У меня у кума дочка в Польше собирается квартиру покупать, так что навряд ли она будет слать деньги в Украину.
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Конечно замедлились! Выборы кончились-коррупции нет, трудовой миграции нет, экономика растет -ляпота! Все это было так давно - при "фашистской хунте Порошенко".
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