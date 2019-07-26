 Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за июль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".
"Вместе с тем в целом рост денежных переводов замедлился, что может свидетельствовать о снижении интенсивности миграционных процессов", - говорится в отчете Нацбанка.
Там также отметили рост темпов поступления валюты в Украину под видом заработной платы, что свидетельствует о расширении услуг аутсорсинга украинским ІТ-специалистами. В то же время объемы валюты, которую украинцы тратят на путешествия, наоборот, упали.
"В отличие от экспорта, рост импорта услуг замедлялся. Такая динамика определялась прежде всего замедлением роста импорта по статье "путешествия", что, среди прочего, обусловлено уменьшением расходов путешествующих", - сообщили в Нацбанке.
Также на Цензор.НЕТ: В 2018 году в Польше зарегистрировано рекордное количество польско-украинских браков
Напомним, за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу выросло в пять раз - с 300 тысяч примерно до 1,5 млн.
В то же время объемы валюты, которую украинцы тратят на путешествия, наоборот, упали.
нищает население вот шо
закінчилась епоха зубожіння
настала ера зебожіння
На работе еще семейная пара собирается в сентябре в ту же Польшу.
Взрослая дочь там два года уже
Ну, правильно. Люди заканчиваются.
Шо селяне уже не хотят работать за 50 баков в месяц...убегают в Польшу и Италию
Его бизнес в апаснасти!!! Срочно нужен закон о передаче селян новым баринам!)))))
Нет, это свидетельствует о том, что мигранты забирают к себе своих жён, детей, родителей, и что переводить деньги в Украину уже больше некому.
ну не эмигрировал же надеемся? ))))))
а может...еще ж не вечер?
Не так. Это может свидетельствовать о чем угодно:
- о замедлении темпов трудовой миграции за границу;
- о сокращении доходов гастарбайтеров;
- о том, что народ поразбредался по курортам перед осенними работами;
- о том, что гастарбайтеры забили на Украину и заточились оосноваться за бугром и т.п..
В последнее время в Польше отмечается резкий рост числа украинско-польских браков, это связано с растущим числом мигрантов с Украины и их устойчивой ассимиляцией в соседней стране, заявил демограф Петр Шукальский.
«В последнее время резко выросло число браков между гражданами Польши и Украины», - приводит его слова «Радио Польша».
Шукальский отметил, что за два последних года число браков граждан Польши с гражданами других государств выросло с 3,5 тыс. до 4,7 тыс., то есть почти на 38%.
Число же польско-украинских браков выросло с 1 тыс. до 3 тыс. т.е в 3 раза.
Чаще всего поляки среди иностранок выбирают в жены украинок (892), россиянок (97) и белорусок (91), а польки - британцев (675), немцев (422), итальянцев (239) и украинцев (224).
Да они и не голосовали толком ни за кого.