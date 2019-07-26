 Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, восстановление контактов Рады и Госдумы "зависит от доброй воли в первую очередь представителей парламентского большинства". "Пока во многом для нас это "черный ящик", - продолжил он.- Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь и уже мы с ними начинаем работать".

"Я имею в виду именно блок Зеленского", - добавил Слуцкий.

"Очень и очень хотелось бы надеяться, что в ближайшие месяцы мы возобновим - не будем загадывать, в каком масштабе - системное сотрудничество с Верховной радой", - резюмировал российский депутат.

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