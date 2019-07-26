 Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, восстановление контактов Рады и Госдумы "зависит от доброй воли в первую очередь представителей парламентского большинства". "Пока во многом для нас это "черный ящик", - продолжил он.- Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь и уже мы с ними начинаем работать".
"Я имею в виду именно блок Зеленского", - добавил Слуцкий.
"Очень и очень хотелось бы надеяться, что в ближайшие месяцы мы возобновим - не будем загадывать, в каком масштабе - системное сотрудничество с Верховной радой", - резюмировал российский депутат.
Максим Гузенко
Интересно кому в этот момент, когда Украина и Россия наконец-то начали разговаривать и нашли взаимопонимание, кому нужна была эта грязная провокация. Будем надеятся, Президент Зеленский разберется.
26.07.2019 11:01
"Я имею в виду именно блок Зеленского", - добавил Слуцкий.
И скажите, что Порох был неправ !
Леонід Слуцький назвав затримання російського танкера "актом державного піратства" і закинув Україні "неправомірний і незаконний тиск на слідство" у справі українських моряків, написав він у своєму Twitter.
Жаль нет ляма зелени шо б свалить с этого ЗООБОРДЕЛЯ
Наш солнцеликий ШАУРМЕН не такой!)))
Он другой...
🤣
зюзєфіли - найпроукраїнські з найпроукраїнських
достойні люди
Сарказма уже не хватает. Осталась ненормативная лексика. Но она уже не поможет(((
.
Ух гад...никак ни успакоитса!!!))))
Чи не може статися що такий цінний для суду в Гаазі свідок був переданий росіянам?
🤗
В УКРАИНЕ ВСЕМ ПРЕДАТЕЛЯМ ГИЛЯК ХВАТИТ
- мирных дипломатических переговоров;
- введения (расширения, ужесточения и т. п.) антироссийских санкций;
- замораживания активов путинских олигархов или его самого на Западе («наложение ареста на награбленные триллионы»);
- или другими подобными невоенными действиями,
питают глубочайшие иллюзии.
Лица, полагающие, что Запад (его лидеры, правительства западных стран) будут ради интересов Молдовы, Грузии, Украины «таскать каштаны из огня», то есть вступят в военную конфронтацию с Россией, одной из двух крупнейших ядерных держав в современном мире, не вполне адекватны.АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ
а на деле что они там наработают с коцапами, бульдозером не разгребешь
Причины выдвижения Баканова на должность первого зама\возможно главы СБУ в общем две ....вторая - взять под контроль денежные потоки ... У милых клоунов заканчиваются деньги. И г-н Коломойский ничем помочь им не может ибо у него они закончились еще раньше
( суды ныне дороги)... Отсюда скорость, поспешность и ошибки в ювелирных делах вскрытия государственного механизма, про которые речь далее."
Ключевые слова тут - "кончаются деньги" Именно это, а не что иное определяет "политику" нынешнего Президента.
У группы Зеленского - финансовый кризис. "Мирный план Зеленского\Кучмы" - это всего лишь смена дойной коровы для финансирования собственных и политических нужд.
Коломойский стал бесполезен. Более того, он стал опасно токсичен, он стал вполне реальной угрозой Зеленскому. Суд в Делаверэ неспешно подбирается к вещам которые могут упрятать за решетку всю эту веселую гоп-компанию.
Найдены новые спонсоры для дальнейшего финансирования - Пинчук, Тарута и К. Снятие "экономической блокады Донбаса" увязывается с возвращением отобранных у них предприятий на оккупированных территориях. Взамен - деньги на выборы и лояльность части будущих мажоритарных депутатов в следующем парламенте.
После того, как Зеленский и К получат контроль над бюджетными деньгами и эти "союзники" будут спокойно выброшены на помойку.
У Зеленского нет друзей, только сообщники и подельники.
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Об этом в эфире «24 канала» рассказал ведущий авторской программы, экс-нардеп от «БПП» Сергей Лещенко.
По словам журналиста, за все годы президентства Порошенко его завод получал заказы на изготовление военной техники от Министерства обороны Украины, однако самостоятельно никакую продукцию не производил, паразитируя на работе других оборонных предприятий.
«Привлечение завода Порошенко позволяло ему наваривать себе комиссионные чаевые. Но во времена Порошенко коррупционные схемы доходили до маразма, когда «Ленинская кузница» (название завода до 2017 г. - прим. ред.) использовалась не только как прокладка для закупки работ по ремонту кораблей, но и других военных заказов.
Это четко видно на примере Киевского бронетанкового завода, производителя бронемашин БТР-3 ДА по полному циклу, основным заказчиком которых является департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны - тот самый, который был напрямую подчинен Порошенко.
При заключении договоров по производству бронетехники департамент был вынужден удовлетворять аппетиты Порошенко и навязал Киевскому бронетанковому заводу соисполнителя - завод «Ленинская кузница», который принадлежал экс-президенту», - пояснил Лещенко.
Объяснялось такое «сотрудничество» тем, что предприятие Порошенко якобы поставляло Киевскому бронетанковому заводу запчасти к военной технике, которые «Ленинская кузница», на самом деле, никогда не производила, а только перепродавала по завышенной в 4-6 раз цене.
Журналист отметил, что стоимость таких закупок для принадлежащего государству Киевского бронетанкового завода составила 90 миллионов гривен в 2016 году и значительно превысила данную сумму в 2017-2018 годах. При этом, несмотря на отказ предприятия согласовывать «Ленинскую кузницу» соисполнителем заказа, департамент Минобороны заставлял госпредприятие подписывать необходимые контракты.
Лещенко уточнил, что таким образом наценка на продаваемые заводом Порошенко запчасти составляла целых 500%.
«При рыночной стоимости БТР около 10 000 000 гривен стоимость при договорах с Минобороны составляет 37 500 000 гривен. А разница в стоимости - это и есть коррупционные «чаевые», обоснованные всяким бредом - оплата за авторское сопровождение или завышенная стоимость импортных комплектующих, цена которых не рыночная, а берется из таможенной декларации поставки, которая делается оффшорными компаниями», - отметил он.
Также стало известно, что бывший украинский президент зарабатывал на экспорте украинской военной техники в государство Мьянма, опять же с помощью своих компаний-прокладок.
«Первый раз навар делается при заключении договора, в котором государственный спецэкспортер установил ставку комиссионного вознаграждения 22%.
Второй раз навар делается, когда, вопреки Гражданскому кодексу Украины, комиссионер ГК «Укрспецэкспорт» заключил агентские договоры с компаниями-нерезидентами. А это - оффшорные фирмы, связанные с самим спецэкспортером. Это - увеличение цены еще на 31%.
Это увеличило стоимость БТР суммарно на 53%. Ну и результат - эта стоимость является неконкурентной, что делает невозможной продажи на внешние рынки и ограничивает производственные возможности Киевского бронетанкового завода», - резюмировал Сергей Лещенко.
В заключении журналист отметил, что данные махинации должны быть расследованы с приходом нового главы Генеральной прокуратуры Украины.