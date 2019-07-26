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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдума (978) Слуга народа (172) Слуцкий Леонид (2)

 Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий

Некоторые избранные депутаты от "Слуги народа" в новой Верховной Раде уже вышли на контакт с депутатами российской Государственной думы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, восстановление контактов Рады и Госдумы "зависит от доброй воли в первую очередь представителей парламентского большинства". "Пока во многом для нас это "черный ящик", - продолжил он.- Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь и уже мы с ними начинаем работать".

"Я имею в виду именно блок Зеленского", - добавил Слуцкий.

"Очень и очень хотелось бы надеяться, что в ближайшие месяцы мы возобновим - не будем загадывать, в каком масштабе - системное сотрудничество с Верховной радой", - резюмировал российский депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Источник: https://censor.net.ua/n3139847
 
   
 Топ комментарии
 
Зашибись, зебіли задоволені?
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Шифєри включили стареньку батькову рацію, яка чудом вціліла від бандерівців Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ СлуцкийНекоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 6634
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Ось, знайшов. Викликає тривогу, чи не так?
Максим Гузенко

Интересно кому в этот момент, когда Украина и Россия наконец-то начали разговаривать и нашли взаимопонимание, кому нужна была эта грязная провокация. Будем надеятся, Президент Зеленский разберется.
26.07.2019 11:01

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Депутаты Рады всегда были на связи с Москвой. И при Пэдре, и сейчас. Просто сейчас пусть ЗЕ отчитается как слуга народа почему сейчас его люди уже на связи и если уж его партия на связи ,то когда уже Крым и часть Донбасса освободятся от кацапского агрессора.Когда начнутся результаты этой связи или она заключается в другом? Может депутаты ЗЕ и слуги украинского народа хотят за народное доверие и народные деньги из бюджета страны сдать Украину Путину? Пусть Зеленский прояснит ситуацию. Когда Украина вернется в прежние границы?
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некоторые из них уже вышли на связь и уже мы с ними начинаем работать".
"Я имею в виду именно блок Зеленского", - добавил Слуцкий.

Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 1191

И скажите, что Порох был неправ !
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я народных депутатов уважаю, даже из России. Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 3467
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ти хоч щось про нього знаеш? його навіть в росії ненавидять а скільки дурних та пихатих виступів про Україну та українців

Леонід Слуцький назвав затримання російського танкера "актом державного піратства" і закинув Україні "неправомірний і незаконний тиск на слідство" у справі українських моряків, написав він у своєму Twitter.
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И не удивительно. Они ведь соседи. У ЗЕ вилла в Италии рядом с виллами российских депутатов.
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"а я вам нічого не обіцяв!" та "нужно просто перестать стрелять..."
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А что тогда ты говорил про Петра продукцию которого можно купить по всей России? Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 9543
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військові катери чи цукерки? Бо тут є велика різниця...
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Дебилы зеленожопо -кремлевские! Причем здесь Порох? Кремлевская методичка вам яйца жмет? Следите за своим московским запроданцем зелебобой. Ваш ********** все последние 5 лет получал бабло за свой продукт от расейского государства. А вы все по заезженной пластинке, отмывая конченную суку зелю от его конкретных грехов, продолжаете лить дерьмо на ПАП. Все, он уже уже не президент, следите за мошенником клованом теперь
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Зебил , если ты не знаешь переговоры даже с Россией всегда были и будут , потому что что вы ещё предлагаете? Предлагаете пойти на 3 армию в мире штурмом? Берите порохоботы все автоматы и на Донбасс если не хотите переговоров Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 6097
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----в єтой стране всьо возможно....президент Зеленский
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К сожалению в лайно они и нас утянут...
Жаль нет ляма зелени шо б свалить с этого ЗООБОРДЕЛЯ
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був би лям - то можна було б заставити і їх скрутити цей зеобордель
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А що тобі дасть лям зелені, куда його вистачить?
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Стоя на коленях перед кадыровым, зепрезервтив.. ой зепрезедент...
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слуцькер ніколи не бреше,він такий Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ СлуцкийНекоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 6порохоботи хватайте кісточку Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ СлуцкийНекоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 9023
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А Зебилы все надеятся что не лоханулись
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А зебилы сейчас уже кричат, что они не голосовали за ЗЕ. Они теперь говорят, что это они так голосовали против Пети.
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Ты скро вместе со свом клоуном будешь кацапский хер хавать, а не косточку, зеимбецил безмозглый
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Ніколи не довіряли, тому і не їздили в Думу.
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Точно, тоді інша справа, проводіть тоді лікбез своїм ідіотам на Валдаї, а не в Трускавці.
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Не сомневаюсь что при каждой поездке ты самолично присутствовал и все документировал
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хорошо кацапам не будем . а Шефиру доверять можно ?
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Блок Зеленского будет порохоботам на зоне,а в раде такого блока нет идиот.
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свинособакам верить - себя не уважать
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Ага))))
Наш солнцеликий ШАУРМЕН не такой!)))
Он другой...
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а что нужно что бы ты поверил ? что бы как в Грузии москали в президиуме Верховной Рады расселись ?
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Круто! Это эхо два раза в заголовке эту полову набило?
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Свиноботики проковтнули паРашенську каку...
🤣
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а зелемразики думают, шо это распятый мальчик.
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Кино становится интереснее с каждым днем,а то и часом. Только лучше бы это кино крутили где-нибудь в другом месте.
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яка несподіванка!
зюзєфіли - найпроукраїнські з найпроукраїнських
достойні люди
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Хотела написать:" что и требовалось доказать",...ну, все же поняли - доказывать не требуется.
Сарказма уже не хватает. Осталась ненормативная лексика. Но она уже не поможет(((
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Это наверно Порошенко позвонил и представился депутатом о слуги народа! Все подстава!
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Ану ЗЕбобы пошуршыте нам что это усе козни Парашенки!
Ух гад...никак ни успакоитса!!!))))
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Едросов на помойку под зад ногой нужно, а не обсуждать с ними сотрудничество. Партия жуликов и воров.
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зеледурни уже думают иначе. им Партия так сказала!
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давно замечено, что минстець всегда свято верил любым заявам кацапов, которые касались пэтиных оппонентов или его самого..
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особенно по сопле это видно. прислушивается, наверное.
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зелюки пора вам учить без запинки выговаривать любимую москальскую фразу "вывсеврете " Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 8644
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А мене ще цікавить ота ситуація з водієм, котрий перевозив ;бук;. Новина з фото і відео, і тут раптом- ;не було такого;.
Чи не може статися що такий цінний для суду в Гаазі свідок був переданий росіянам?
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Там не було написано що взяли водія, було про особу що відповідала за транспортування, не знаю як правильно назвати, не експедитор же бука.
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Недоумок слуцкий конечно очень"надежный" источник информации,как и все кацапы,но то что у зелебобиков есть немало желающих "пагаварить с братушками" не вызывает сомнений.
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Прахоботики вже працюють *************!
🤗
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В желании переговоров нет никакой зрады, как и перемоги. Зрада или перемога будет выходить от сути переговоров, о чем будут договариваться, а этой информации нет.
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Вас сейчас закидают шоколадным гуано..
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Нащо гуано, просто скажіть, як називаються перемовини з ворогои, про які не знає спільнота?
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гуано кто вась-вась с коцапами, и кто покрывает это
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мля, я так и знал... зебики щас будут утверждать что суть пекреговоров в том что коцапы что-то уступят нам. ага, держи карман шире
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Так , Слуцкий, фамилии пароли явки
В УКРАИНЕ ВСЕМ ПРЕДАТЕЛЯМ ГИЛЯК ХВАТИТ
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Да-да. У нас тут уже столько народа перевешали.. Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 6145
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Те, кто полагает, что деоккупации захваченных территорий от Путина можно будет добиться в результате:
- мирных дипломатических переговоров;
- введения (расширения, ужесточения и т. п.) антироссийских санкций;
- замораживания активов путинских олигархов или его самого на Западе («наложение ареста на награбленные триллионы»);
- или другими подобными невоенными действиями,
питают глубочайшие иллюзии.
Лица, полагающие, что Запад (его лидеры, правительства западных стран) будут ради интересов Молдовы, Грузии, Украины «таскать каштаны из огня», то есть вступят в военную конфронтацию с Россией, одной из двух крупнейших ядерных держав в современном мире, не вполне адекватны.АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ
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щас зебики расскажут что это для переговоров как коцапы будут возвращать что-то, ведь достаточно переговорить, и коцорылые все отдадут...
а на деле что они там наработают с коцапами, бульдозером не разгребешь
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В чем реальная суть "мирного плана Зеленского\Кучмы" ? Увидеть главное. Сначала цитата из нашей статьи "Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а)."
Причины выдвижения Баканова на должность первого зама\возможно главы СБУ в общем две ....вторая - взять под контроль денежные потоки ... У милых клоунов заканчиваются деньги. И г-н Коломойский ничем помочь им не может ибо у него они закончились еще раньше
( суды ныне дороги)... Отсюда скорость, поспешность и ошибки в ювелирных делах вскрытия государственного механизма, про которые речь далее."

Ключевые слова тут - "кончаются деньги" Именно это, а не что иное определяет "политику" нынешнего Президента.
У группы Зеленского - финансовый кризис. "Мирный план Зеленского\Кучмы" - это всего лишь смена дойной коровы для финансирования собственных и политических нужд.
Коломойский стал бесполезен. Более того, он стал опасно токсичен, он стал вполне реальной угрозой Зеленскому. Суд в Делаверэ неспешно подбирается к вещам которые могут упрятать за решетку всю эту веселую гоп-компанию.
Найдены новые спонсоры для дальнейшего финансирования - Пинчук, Тарута и К. Снятие "экономической блокады Донбаса" увязывается с возвращением отобранных у них предприятий на оккупированных территориях. Взамен - деньги на выборы и лояльность части будущих мажоритарных депутатов в следующем парламенте.

После того, как Зеленский и К получат контроль над бюджетными деньгами и эти "союзники" будут спокойно выброшены на помойку.
У Зеленского нет друзей, только сообщники и подельники.
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Извиниться за зашкваренных ихтамнетов - успели ?
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Бывший украинский президент Петр Порошенко, пользуясь служебным положением, использовал свой судоремонтный завод «Кузница на Рыбальском» как фирму-прокладку для выкачивания денег из госбюджета - путем получения оборонных заказов от подчиненного ему же Министерства обороны.
Об этом в эфире «24 канала» рассказал ведущий авторской программы, экс-нардеп от «БПП» Сергей Лещенко.
По словам журналиста, за все годы президентства Порошенко его завод получал заказы на изготовление военной техники от Министерства обороны Украины, однако самостоятельно никакую продукцию не производил, паразитируя на работе других оборонных предприятий.
«Привлечение завода Порошенко позволяло ему наваривать себе комиссионные чаевые. Но во времена Порошенко коррупционные схемы доходили до маразма, когда «Ленинская кузница» (название завода до 2017 г. - прим. ред.) использовалась не только как прокладка для закупки работ по ремонту кораблей, но и других военных заказов.
Это четко видно на примере Киевского бронетанкового завода, производителя бронемашин БТР-3 ДА по полному циклу, основным заказчиком которых является департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны - тот самый, который был напрямую подчинен Порошенко.
При заключении договоров по производству бронетехники департамент был вынужден удовлетворять аппетиты Порошенко и навязал Киевскому бронетанковому заводу соисполнителя - завод «Ленинская кузница», который принадлежал экс-президенту», - пояснил Лещенко.
Объяснялось такое «сотрудничество» тем, что предприятие Порошенко якобы поставляло Киевскому бронетанковому заводу запчасти к военной технике, которые «Ленинская кузница», на самом деле, никогда не производила, а только перепродавала по завышенной в 4-6 раз цене.
Журналист отметил, что стоимость таких закупок для принадлежащего государству Киевского бронетанкового завода составила 90 миллионов гривен в 2016 году и значительно превысила данную сумму в 2017-2018 годах. При этом, несмотря на отказ предприятия согласовывать «Ленинскую кузницу» соисполнителем заказа, департамент Минобороны заставлял госпредприятие подписывать необходимые контракты.
Лещенко уточнил, что таким образом наценка на продаваемые заводом Порошенко запчасти составляла целых 500%.
«При рыночной стоимости БТР около 10 000 000 гривен стоимость при договорах с Минобороны составляет 37 500 000 гривен. А разница в стоимости - это и есть коррупционные «чаевые», обоснованные всяким бредом - оплата за авторское сопровождение или завышенная стоимость импортных комплектующих, цена которых не рыночная, а берется из таможенной декларации поставки, которая делается оффшорными компаниями», - отметил он.
Также стало известно, что бывший украинский президент зарабатывал на экспорте украинской военной техники в государство Мьянма, опять же с помощью своих компаний-прокладок.
«Первый раз навар делается при заключении договора, в котором государственный спецэкспортер установил ставку комиссионного вознаграждения 22%.
Второй раз навар делается, когда, вопреки Гражданскому кодексу Украины, комиссионер ГК «Укрспецэкспорт» заключил агентские договоры с компаниями-нерезидентами. А это - оффшорные фирмы, связанные с самим спецэкспортером. Это - увеличение цены еще на 31%.
Это увеличило стоимость БТР суммарно на 53%. Ну и результат - эта стоимость является неконкурентной, что делает невозможной продажи на внешние рынки и ограничивает производственные возможности Киевского бронетанкового завода», - резюмировал Сергей Лещенко.
В заключении журналист отметил, что данные махинации должны быть расследованы с приходом нового главы Генеральной прокуратуры Украины.
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Кажется эту фигню уже проходили Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 3197 Или вы верите кремлевским брехунам?


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