EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  450  18
Все про:МВФ (2703) Гройсман (4829) Тарифы на газ (146)

 Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не верит, что Международный валютный фонд откажется от требования о введении в Украине рыночных цен на газ для населения.

Об этом премьер сказал в интервью Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Если удастся этот пункт снять, я буду только рад. Я не верю… Шансы, что это требование будет снято, на мой взгляд, минимальны. Если удастся, это будет позитивно", - заявил он.

Гройсман добавил, что никогда не выступал за повышение тарифов.

Читайте: Цены на газ в Украине снижаются третий месяц подряд, - Гройсман

"Я же не самоубийца. Я не хочу повышения тарифов и не хотел никогда", - сказал премьер-министр. Он отметил, что пошел на это непопулярное решение, чтобы не допустить кризиса в стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3139845
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Грося, сделай лицо проще, ни кто тебе денег больше не даст!
 показать весь комментарий
 
 
Самое интересное, что так может случиться на самом деле.
 показать весь комментарий
 
 
Придётся Гройсману тогда разницу из своего кармана покрывать. Эх, не миновать ему назад на базар вернуться...
 показать весь комментарий
 
O как. А Квартал-95 обещал конец эпохи бедности.
Кому верить ?
 показать весь комментарий
 
Если брать долги под 20% годовых, то шансов вообще нет.
 показать весь комментарий
 
Ну так дайте рыночную цену.Простая задачка для идиота с купленным дипломом - стоимость добычи газа в Украине 2000гр,какова должна быть стоимость продажи этого газа населению,которому этот газ по конституции принадлежит?
 показать весь комментарий
 
 
так пусть население его само и добывает по себестоимости
 показать весь комментарий
 
вартість повинна бути така сама, як в Польщі, в Чехії, в Словаччині, в Румунії..., короче, як в сусідів.

Щоправда, совковий ватник цієї істини не зрозуміє, бо економіку він вивчав лише марксистсько-ленінську. Тобто, і диплом в нього, вважай, "кплений", який не котирується в Європах.
 показать весь комментарий
 
а есть вообще какая-то экономически обоснованная цена на газ...именно для населения?
не со слов Навтогаза или как бы требований МВФ...а чисто математика))))
 показать весь комментарий
 
нарид в двух березках путают
наперсточники
тут капитализм тут камунизм(феофания, компенсация жилья, предост. служебного, авто с вод. за счет пересичного и тд.)

а вы о цифрах - они берут по потребностям
 показать весь комментарий
 
 
а если мвф на х-й послать ?
зарплаты у нас не рыночные
 показать весь комментарий
 
Не откажется конечно. Платить надо как в любой развитой стране, а то что зарплаты никакие, это не проблемы МВФ.
 показать весь комментарий
 
Люди вместо того, чтобы тратить деньги на внутреннем рынке, что хорошо, как для покупателя, так и для продавца платят завышенную цену монополисту, чтобы собрать денег на раздачу долгов и процентов МВФ за кредиты, которые были неизвестно как и кем взяты и на что потрачены. А, ну и маме Коболева, конечно же нужно...
 показать весь комментарий
 
 
Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман, в какой стране рыночная цена на газ для населения, если в каждой стране цена разная? В каждой стране свой рынок и своя рыночная цена. Благодаря твоим стараниям Украина самая бедная страна в Европе и цена на газ для населения должна быть самой низкой. Задолбал своим умным видом !!!Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1034
 показать весь комментарий
 
 
гнойеый подонок пытаентся оправдаться за свой мыролюбный реформизм.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх