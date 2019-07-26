 Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман

Об этом премьер сказал в интервью Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.
"Если удастся этот пункт снять, я буду только рад. Я не верю… Шансы, что это требование будет снято, на мой взгляд, минимальны. Если удастся, это будет позитивно", - заявил он.
Гройсман добавил, что никогда не выступал за повышение тарифов.
"Я же не самоубийца. Я не хочу повышения тарифов и не хотел никогда", - сказал премьер-министр. Он отметил, что пошел на это непопулярное решение, чтобы не допустить кризиса в стране.
Кому верить ?
Щоправда, совковий ватник цієї істини не зрозуміє, бо економіку він вивчав лише марксистсько-ленінську. Тобто, і диплом в нього, вважай, "кплений", який не котирується в Європах.
не со слов Навтогаза или как бы требований МВФ...а чисто математика))))
наперсточники
тут капитализм тут камунизм(феофания, компенсация жилья, предост. служебного, авто с вод. за счет пересичного и тд.)
а вы о цифрах - они берут по потребностям
зарплаты у нас не рыночные