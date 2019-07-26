 Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман

Об этом премьер сказал в интервью Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Если удастся этот пункт снять, я буду только рад. Я не верю… Шансы, что это требование будет снято, на мой взгляд, минимальны. Если удастся, это будет позитивно", - заявил он.

Гройсман добавил, что никогда не выступал за повышение тарифов.

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"Я же не самоубийца. Я не хочу повышения тарифов и не хотел никогда", - сказал премьер-министр. Он отметил, что пошел на это непопулярное решение, чтобы не допустить кризиса в стране.