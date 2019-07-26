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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2302) ОГА (1479) Одесса (5547)

 Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА

Президент Владимир Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской облгосадминистрации и обратился к людям за советом кого выбрать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в Facebook.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?" - написал он.

Зеленский указал следующих претендентов и добавил краткое описание к каждому из них:

1. Андрей Андрейчиков, 41 год.
Имеет высшее образование по специальности "правоведение". В прошлом - руководитель ряда предприятий. С 2016 года - руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов".

2. Татьяна Петракевич, 37 лет.
Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской "Открытой европейской школы".

3. Ольга Квасницька, 44 года.
Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и является председателем благотворительного фонда "Французский бульвар".

4. Максим Куцый, 36 лет.
Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас - владелец и директор инвестиционной компании.

5. Максим Болдин, 44 года.
Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял его юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3139843
 
 
 Топ комментарии
 
Вот на кого этот цирк? Клоун, у вас же уже всё решено, шо ты тут исполняешь? Чтобы очередного зелемойца объявить народным избранником? И чтобы потом, когда косяки пойдут, сказать "так а шо ж? это народ решал"?
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Саакашвили давай,его русские шавки боятся,у нечести от его вида истерика
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Андрейчікова можуть посадити вне конкурсу але не в крісло губернатора, за його спільні справи з проросійською мафією Маркова!
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Саакашвили давай,его русские шавки боятся,у нечести от его вида истерика
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У Карлссона от варенья моторчик в дупе слипнулся.
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Всі кандидати погані для Одеської області, всі цивільні, всі не мають розуміння військової обстановки, всі не можуть бути самостійними в прийнятті рішень! Це не кандидати, це похоронна команда для Одеської області! Тільки Саакашвілі, тільки хардкор!
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согласен со всем,кроме последнего предложения...этот исаака утопит область быстрее всех,бо уже опытный,на примере грузии.
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Саакашвілі має досвід управління військовими з'єднаннями як Головнокомандувач, він розуміє що таке армія, поліція і як вони можуть діяти та протидіяти агресору, він має досвід протистояння з путіним, успішного протистояння! І якщо путін нападе на Одесу, то я більше вірю в те що Саакашвілі зможе захистити Одесу своїми зв'язками в Вашингтоні, ніж в те що Хомчак з Зеленським зможуть вибудувати ефективну оборону міста!
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Дохрена науправлял, еще немого и Тбилиси взяли бы нахер. Территории прос@рал и не собирается их возвращать обратно, только в Украине языком теревенит, мурло "нарциссирующее".
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ну так пусть применяет накопленный опыт на той же территории,где он его приобретал...и нам проще,и грузии польза.
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Упаси Бог! от Карлслна ему на выборах показали фэйк..а вот из 4 № мутные все тот же Андзрейчиков деловой партнер Зеленского по бизнесу АУ11 НАВЗК НАБУ САП как там с конфликтом интересов он же Андрейчиков сеппаратист.... баба юрыстка мать 4 детей человек Кивалова связана с горсоветом... значит Лампоче и Трухе будет облизовать то же самое Болдин редкостный мухамор.. Куций из мусаркских.....будет... далее продолжать....
Оксна Петракевич не могу о ней сказать ничего поганного вроде о ней лышал но не в негативном ключе.... вывод из 5....всего- аж 4 -ро мутно продажно коорупционно Путиниские шавки.... Зеленський назвав п'ятьох кандидатів на посаду глави Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 4094
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... и декларации, пожалуйста, опубликуйте...
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У разі наступу путіна з моря і висадки морського десанту Одеса опиниться в російському оточенні і губернатор який буде призначений в Одеську область стане фактичним політичним керівником спротиву окупантам! Хто з названих кандидатів зможе битись з путіним за українську Одесу до смерті? Саакашвілі зможе, а чи зможуть інші?
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Блискавкою по голові стукнуло? В такому випадку "фактичним політичним керівником спротиву окупантам" буде старший офіцер військового контингенту - це навіть школяр розуміє.
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Старший охфіцер буде керівником військового підрозділу, а політичним керівником, який буде виступати по телебаченню і формувати бригади добровольців - буде губернатор (голова військово-цивільної адміністрації). Коли під час війни призначають губернатора потрібно думати чи справиться він у випадку критичної ситуації/наступу путіна/диверсійних терористичних актів/ масової ворожої пропаганди/виступів колаборантів/збройного мятежу? Я наприклад Саакашвілі більше довіряю ніж старшим офіцерам в Одесі! Старші офіцери в Одесі ще в 2014 році виступали на мітингах і закликали повалити Майдан та майданну владу в Києві і організовували збройний мятеж в Одесі. Тому старші офіцери мають мати надійного комісара за спиною, який не дасть їм зрадити і відступити посадками, як це робив Хомчак під Іловайськом!
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выборы закончились - андрейчикова в кресло посадят).. зебилам же скажут - "по конкурсу" Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА - Цензор.НЕТ 7141
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Андрейчікова можуть посадити вне конкурсу але не в крісло губернатора, за його спільні справи з проросійською мафією Маркова!
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да-да...поржем с зебилов, когда он сядет в кресло) Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА - Цензор.НЕТ 4436
Уже сам ФАКТ что он претендент от вазелина как ДО, так и ПОСЛЕ выборов - говорит о многом.. Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА - Цензор.НЕТ 4436
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Я не бачу в списку головного претендента - Міхеїла Саакашвілі?????
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этот тот Саакашвили который на Беню наезжал, да?
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Саме той Саакашвілі, який вигнав Беніних уродов з Державіаслужби, з крісел начальників портів, з обладміністрації та наламав Бенє купу мутних проектів! Саме такий пекучий та нестерпний Саакашвілі потрібен в Одеській області губернатором! Одеська область це така область в якій не можна призначати губернатором пересічну людину, тут має бути тільки антипутінська глиба, тільки пекельний антикорупційний вогонь!
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Петро так таваріща Саах...ах как він його одещині представляв..пісня
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Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА - ххоспадя! Прочитав название - думал, он их тоже, по фене
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Вот на кого этот цирк? Клоун, у вас же уже всё решено, шо ты тут исполняешь? Чтобы очередного зелемойца объявить народным избранником? И чтобы потом, когда косяки пойдут, сказать "так а шо ж? это народ решал"?
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Главное не как голосуют в государстве в смартфоне, а как считают...
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С клоуном по дорожке нюхнули перед заседанием)
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Т.петракевич більше всіх підходить. А деп. міської ради, хоть і бивші, все одно ворюги. Квасницька, і без очків видно що людина Підрахуя. Аж смішно, хто її рекомендував?
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Это не список. Это пена. Как не сепар, так ворюга от ******** или труханова. Михо наведёт порядок, если не мешать как порошенковскую с Яценюком. И таможня в порядке будет и сепаров перебьют. Только ваЗЕлин засцит, беня с богданом будут против и могут наказать по попе.
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На выбор разный "сорт" из одного "вида"... Вот она, настоящая "дерьморкатия".
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все вам не так- народ с Одессы определится,ему виднее.
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Одеса наповнена проросійським лайном яке голосує за проросійських бандитів - Труханова, бойовика мафії, керівника охорони вора в законі Ангерта.
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хорошего военного надо на область.только откуда же в команде зе хорошие?
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Юзик, ленка,лысый, уборщица с квартала,тот чувак что кокс приносит, выбирайте зеприматы
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И козе понятно, что лучшим претендентом на пост одесского губернатора является пан М.Саакашвили. Зеленский, видимо, уже заранее боится этого человека.
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В Одесской области особенно нужен жесткий и пробивной человек, который моментально начнет разгребать коррупционную и преступную шоблу. Если среди этих пятерых есть такой человек, то пусть он становится главой ОГА, если нет - это все впустую.
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