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 За рубежом
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Все про:КНДР (509) ракеты (797) Россия (73449) Южная Корея (126)

 Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что две новые тактические управляемые ракеты, запущенные КНДР в среду, очень похожи на российские "Искандеры".

Об этом сообщает корейское издание Yonhap, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ракеты малой дальности, которые на этой неделе испытала Северная Корея - это новый тип баллистического оружия, подобный российским ракетам "Искандер", - заявили в пятницу в военном ведомстве Южной Кореи.

Как отмечается, сначала считалось, что запущенные в среду КНДР ракеты пролетели 430 км и 690 км соответственно. Однако военные Южной Кореи получили обновленные данные на основе анализа, проведенного совместно южнокорейскими и американскими разведывательными органами.

"В отличие от общей параболической траектории, Искандер выполняет подтягивающий маневр во время фазы погружения, те ракеты, которые Северная Корея запустила вчера, показали аналогичную картину", - заявили в Минобороны Южной Кореи.

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КНДР в среду осуществила запуск ракеты ближнего радиуса действия, предварительно подтвердили в военном ведомстве Южной Кореи и в Пентагоне.

Источник: https://censor.net.ua/n3139840
 
 
 Топ комментарии
 
Да и Россия все сильнее смахивает на Северную Корею.
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100% вони й є.
Але ж як підарашка, ще за два роки до цього розгорнула дезінформацію прикриття: «Украіна продаєт КНДР, ракєтниє тєхнологіі !!!!!».
І, як, прикормлена кремлем шобла місцевих журнашлюх повторювала це за ними..
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Да и Россия все сильнее смахивает на Северную Корею.
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Дай бригаді Узеленського ще рік і Україна буде схожа на РФ.
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Давай про рояль,а то Медведчук тебя вечером с ложечки не покормит,про клоуна тоже можно,ты же не хочешь голодным спать за мусорником
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О, земляк Кіркорова намалювався. Як погода в Софії?
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Не знаю,но возле Варны солнечно,бывает переменная облочность
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запад выскажет глубокую озабоченность и обеспокоенность и всё наладится..
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В гарнизонных стоянках довольно примеров,
Когда дети похожи на господ офицеров. (с) К. Прутков
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Время глубоко обеспокоится и сделать ещё одни обнимашки трампомпони и ыннушки))) Новые ракеты КНДР подозрительно смахивают на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 83
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Может это они и есть?
Привет там Обаме передавайте.
Коза в Донецке жива здорова.
Хорошо питается.
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А кто то сомневается что раша продаёт и спецы в КНДР работают?!
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А ботоксная рожа путина подозрительно похожа на корейскую думу и два глаза,совпадение?
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так понимаю тоже в шахтах накопали Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 5891
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Интересно из какой субстанции эти лошарики будут омпортозамещать свои ракеты...?
Ведь западный военторг закрыт, а такие технологии есть только у якутского скульптора. Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 7285
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Я вот думал подумал почему он так странно одевается.... этот ыннушка...
И меня осенило - бронештаны к бронежилету))) Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 4276
Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 7236
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Не только комплекцией,но и маниакальной потребности во власти,разница в том,что Ын строит из себя избранного,а Порошенко просто колхозник
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А про *уйла так сможешь выразиться, или жидким пометом обосрешься?
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Жидкий помет путина это ты на этом сайте
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Є тільки *уйло інші не відомі, хоча є ще ті, що полірують своїм усрутським язиком йому отвір між двома цесарськими полускрепами. Ти добре поліруй більше заробиш. Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 843
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Наверно, ему мозг в эти штаны пересадили - необходимость голову защищать пропала
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100% вони й є.
Але ж як підарашка, ще за два роки до цього розгорнула дезінформацію прикриття: «Украіна продаєт КНДР, ракєтниє тєхнологіі !!!!!».
І, як, прикормлена кремлем шобла місцевих журнашлюх повторювала це за ними..
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Ракетный щит "Обеспокоенность", отразит энти ракеты!
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А дурачок Трамп прыгает вокруг свина Ына и неизвестно чего хочет. То угрожет,то чуть ли не целуется. Еще,что ли флот пошлет проветриться? Тем временем кацапня продолжает свою деструктивную деятельность по всем направлениям.
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США для Кім-Чен-Уна, і його Іс-Кан-Дер-Ів, далеко.
А от Владівосток, близько.
Так, шо Кім -Чен- Ун, може зіграти роль малолітнього ********, в ситуації «россія - Китай»...
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Сейчас Путин, как всегда: "Их там нет. Ну, и что, что похожи. Такие ракеты можно купить в любом военторге".
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Сотрясание воздуха южнокорейскими вояками. Ради своих автозаводов и прочих бизнесов в РФ южнокорейцы позволят Держимордору плевать себе в рожу и будут подставлять зад Мегасучёнышу и Жирноклопу бесконечно. характерная и неизбывная азиатская ментальность, хитрожопость,жадность и холуйство
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Вот почему Израиль так не хочет портить отношения с рашкой.
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