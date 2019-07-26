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 Политика Украины
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 Никакой конспирологии нет. Просто недооценка рисков со стороны нового владельца судна, - журналист Клименко о задержании российского танкера в Измаиле

Россия обязательно ответит на задержание танкера NEYMA в Измаиле.

Об этом сообщил на своей странице Facebook глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно задержания российского танкера NEYMA (IMO: 8895528) в Измаиле.

1. Я почти уверен, что никакой конспирологии в этом нет. Скорее, просто недооценка рисков со стороны нового владельца судна. Уверен, что компании-владельцу, что купила судно в феврале 2019 г. - это ALTOMAR SHIPPING LTD ul Telmana 47A, Gelendzhik, Krasnodarskiy Kray, 353460, Russia - всунули его, скорее всего, дешево, чтобы что-то получить. Продавцом был ликвидатор имущества, потому что предыдущий владелец обанкротился. Новый владелец не имел никакого отношения к инциденту под мостом, поэтому спокойно шел на ремонт или осмотр после приобретения судна в Измаил. Почему в Измаил? - потому что там дешевле, чем в РФ.

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2. Другое дело, что этот пароход имеет 2 серьезных недостатка - (1) он еще в январе 2017 г. пришел в оккупированную Керчь на СРЗ в ремонт или отстой (нарушил режим оккупированной территории, то есть государственную границу Украины в Крыму, это сфера СБУ) (2) он проходит как вещественное доказательство по делу, которое ведет военная прокуратура по инциденту 25.11.2018. То есть 2 причины для его задержания. А о крымском "черном списке" новые владельцы пожалуй забыли, потому что давно уже никто из "списочников" не заходил в наши порты, зная, что будет арест...

3. Экипаж отпустили абсолютно правильно - потому что он не имеет никакого отношения к этой истории. Когда 25.11.18 этим судном перекрывали Керченский пролив, оно было на отстое еще с января 2017 г. на Керченском судоремонтном заводе. При этом фирма, которая была тогда владельцем, находилась в состоянии ликвидации (банкротства). И тогда, скорее всего, там не было экипажа (потому что его вытолкали буксирами, он не был на ходу). Сейчас у танкера новый владелец. И новый экипаж.

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Так что, при всем традиционном расследовательном недоверии нашей Мониторинговой группы, должен сказать, что все норм ... Хорошая принципиальная работа Морской охраны, СБУ и Военной прокуратуры.

4. Будет ли ответ? - Конечно ... Посмотрим, какой именно. Так что же теперь, нам сложить лапки и не дышать", - рассказал Клименко.

Никакой конспирологии нет. Просто недооценка рисков со стороны нового владельца судна, - журналист Клименко о задержании российского танкера в Измаиле 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139837
 
   
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А може просто Зєля всрався?
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Этот глотательно-хватательный рефлекс сгубил не одну собаку, метнувшуюся за гранатой.

Если кто-то токсичный пытается попасть на территорию Украины, то его надо просто не пускать, а не пускать и задерживать.
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Порошенко будет разгонять очередную «зраду» из-за ареста российского танкера?
Танкер подобрали не случайно. Время провокации тоже.

Российские и украинские политические мастодонты продолжают трахаться так, что аж земля дрожит. Все всем видно и слышно.

Такое мнение сегодня ночью озвучила в ФБ известная публицист и писатель Елена Ксантопулос.

Танкер NEYMA, который в ноябре 2018 блокировал украинские военные корабли в Керченском заливе, вдруг оказался в Измаильском порту. Танкер подобрали не случайно. Время провокации тоже.
1. У Зеленского в руках вся власть де-юре, но пока еще не де-факто.

2. Петя пришел в ГБР и чем-то надо было отвлечь внимание.

3. Возврат украинских моряков мог бы опять затормозиться, если бы СБУ задержала российских моряков.
Россияне даже разродились заявлением: «Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать» - заявил МИД РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).

Но СБУ и Баканов сработали умно - задержали корабль, но отпустили моряков.

Кто-то там пишет, что они виноваты, зачем их надо было отпускать. Они выполняли приказ. Как и наши моряки выполняли приказ. Всегда ищите тех, кто приказы отдает и начинайте с них.

Интересный факт - танкер «NEYMA», по данным MarineTraffic, вышел из порта Кавказ 25 марта, а в порт Измаил пришел 24 июля.

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Интересно, где его 4 месяца носило? К провокации готовили и название с борта вырезали?

Говорят, что Петя Алексеич, который себя сегодня на ступеньках ГБР опять перепутал со всей Украиной, будет разгонять очередную зраду - Зеленский упустил шанс обменять российских моряков на украинских.

Петр Алексеич, страна устала от ненависти к вам…
https://is.gd/rYqRWt
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