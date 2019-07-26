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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:обыск (1316) Одесса (5547) суд (22360) Горбатюк (351)

 В Одессе обыскивают помещение райсуда: под подозрением судья, заблокировавший работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Горбатюк

В помещении Суворовского районного суда Одессы проводится обыск относительно возможного вмешательства в работу органов государственной власти. Судью ранее подозревали во взяточничестве, но он избежал ответственности.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления - начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Фигурантом дела является местный судья. Как объяснил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, речь идет о судье, которого уже подозревали в получении взятки, но он был оправдан "при странных обстоятельствах". В деле сказано, что руководитель Окружного административного суда Киева надиктовывал результативную часть судье Суворовского районного суда Одессы. "Решение, которое было вынесено Суворовским судом, блокировало работу Высшей квалификационной комиссии судей", - рассказал Артем Сытник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Ранее стало известно, что НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3139834
 
   
 Топ комментарии
 
На святое покусились - реформированный Петей суд!
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1 раз за 28 років почали трусити суддівське кодло
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О таких странных 99,9 % по всей Украине типа судей...
расстреливать их надо- а не трусить... насмотрелся на таких ушлебков в мантиях курвы проститутки конченные подонки и даже члены и главари ОПГ В Одессе обыскивают помещение райсуда: под подозрением судья, заблокировавший работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3099
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1 раз за 28 років почали трусити суддівське кодло
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На святое покусились - реформированный Петей суд!
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про те, як судді ОАСК відмовмлись прийти для здачі кваліфкаційних тестів в ВККС - сам знадеш?
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"Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь..."(с)
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я би не сказав, що вже "системна"... Не сказав би! Тим більше: справа проти ОАСК, як видно з інф, кристалізувалась з розслідувань злочинів на Майдані. ТОБТО: ВИЙШЛИ НА ХАБАРНИКІВ НЕ СИСТЕМНО, А З ІНШОГО БОКУ (соррі за випадковий капс).
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Правильно. Просто я нагадав тих, які перші спливли в памяті. А список ними не вичерпується. Не такий довгий, як хотілося би - але, люби, Боже, правду...
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О таких странных 99,9 % по всей Украине типа судей...
расстреливать их надо- а не трусить... насмотрелся на таких ушлебков в мантиях курвы проститутки конченные подонки и даже члены и главари ОПГ В Одессе обыскивают помещение райсуда: под подозрением судья, заблокировавший работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3099
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Судьи мрази все до одного. Всех выгнать, назначить новых и отменить неприкосновенность. А так же удвоить ответственность за взятки, ввести конфискацию у всех родственников и запрет заниматься юридической практикой НАВСЕГДА! Иначе никак, не хотят суки жить на зарплату, хоть и сделали им их большими, чтобы типа честно работали, а они как были падла главными взяточниками, так ими и остались. Дальше только стрелять их, как в Китае...
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де ж взяти стільки чесних кадрів з юросвітою та хоча би трирічною практикою роботи в судовій системі? Он, досі існують суди, де нема жодного судді...
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Те що "суддів" трусять. дуже добре але, в мене питання про фефективність обшуків взагалі. бо єдиний зиск від "обшуків" був лише при пограбуванні ювелірного магазину "Граф" у Києві...
В решті випадків все як у віршику "Ищут пожарные, ищет милиция полиция..." В Одесі обшукують приміщення райсуду: під підозрою суддя, який заблокував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8194
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