 Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Следствие может говорить о влиянии (руководства Окружного админсуда. - Ред.) на отдельных членов для принятия тех или иных решений Конституционным судом. То есть, склонение определенных членов Конституционного суда для принятия тех или иных решений", - сказал он.

"Решения были связаны с отменой незаконного обогащения и признанием незаконной люстрации", - добавил Горбатюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк

По его словам, данное влияние было зафиксировано во время следственных действий по другому уголовному делу.

Сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.