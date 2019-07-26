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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:НАБУ (2805) ГПУ (9232) люстрация (747) Горбатюк (351) незаконное обогащение (55)

 Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Генпрокуратура и НАБУ зафиксировали влияние руководства Окружного административного суда на отдельных судей Конституционного суда. Они пытались добиться отмены статьи 368-2 Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение и закона "Об очистке власти".

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Следствие может говорить о влиянии (руководства Окружного админсуда. - Ред.) на отдельных членов для принятия тех или иных решений Конституционным судом. То есть, склонение определенных членов Конституционного суда для принятия тех или иных решений", - сказал он.

"Решения были связаны с отменой незаконного обогащения и признанием незаконной люстрации", - добавил Горбатюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк

По его словам, данное влияние было зафиксировано во время следственных действий по другому уголовному делу.

Сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3139832
 
   
 Топ комментарии
 
Как интересно, однако. Ирония в том, чтобы это вскрылось, нужна была смена власти. А ведь это было одним из всего, что лилось на пороха. И вот на тебе, добрый день.
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А стосовно позазаконого рішення щодо дострокових виборів парламенту? Чи за встановлення такого тиску з боку беніного ОАСК на суддів КС - Горбатюку посада не обломиться?
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Вот вам и влияние бениного суда на КС, а то не на того батон крошили, зебилы
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А стосовно позазаконого рішення щодо дострокових виборів парламенту? Чи за встановлення такого тиску з боку беніного ОАСК на суддів КС - Горбатюку посада не обломиться?
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ну вот ВОПРОС КТО БИГАЕТ В 666 суд Коломойский а как КСУ принял Решение об Указае Зедебила о разгоне Рады а по сути- госперевороте....а никак... ни вашим - и не нашим, но выборы состоялись.... Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9002
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ці проститутки вирішили вислужитись перед новою владою,але по понятіям вже не буде.
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Как интересно, однако. Ирония в том, чтобы это вскрылось, нужна была смена власти. А ведь это было одним из всего, что лилось на пороха. И вот на тебе, добрый день.
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Ти думаєш, Луценко був не в курсі самого факту прослушки ОАСК? І думаєш, він не знав, що саме наслухали? (риторично).

Я чомусь вважаю, що Юрик звалив у відпустку саме через оцю пресуху - інакше він мав би віддуватися на ній. І це було би виглядало, як помста.
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Скорее всего так и было бы. Но в данном случае тут речь больше о том, как велась избирательная компания, а не нюансы работы прокуратуры. А по прослушке уверен, далеко не все еще вылезло и непонятно каким боком и кому вылезет остальное.
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Повторюсь: як би не велась виборча компанія - коли вийшли на цих хабарникі, все-одно потрібно було щось "рішати". І да, з твоєю тезою нижче погоджуюсь: це ще чудо, що Ситник з Горбатюком оприлюднили все це (да, справді - не все...) після того, як виграли зебіли (бо: "при Петру" - Луценко би солірував на цій пресусі; а вона би була обвоязково)... Бо я чомусь думаю, що ні Богдану. ні Портнову такий шум навколо цієї справи при їхній владі - не потрібен. Думаю, що і сам обшук з прослушками - непотрібні. Але, видать, дозволи на прослушку Луценком були отримані набагато раніше... ніж вони прийшли у владу.
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Вот вам и влияние бениного суда на КС, а то не на того батон крошили, зебилы
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На того, петики. Все получилось у Украины так, як треба.
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Ты же не думаешь , что это конец истории? Внешне все выглядит пристойно, но почему ты думаешь, что здесь нет кулис и за ними ничего не происходит? Поэтому до "як треба" еще очень-очень далеко.
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"Невозможно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет" (с)
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Заметно, что Луцик уходит. Ишь, как Горб расхрабрился! Не хочет за компанию.
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Если выбросить из головы, что эти фейковые институты являются Судом, то всё логично
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Я не сторонник Зе, но на душе робкое тепло появилось.
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Проверьте еще влияние говно-служащих Минагрополитики на решения Окружного административного суда и других судов. Очень много интересного узнаете.
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С каждым днем мы будем убеждаться, что уход Порошенко разблокировал всю правовую систему Украины, которую он облепил своими коррупционными связями.
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Ты рано празднуешь. Скоро убедишься, что система Портнова намного хуже. Ты же не думаешь, что вместо Вовка придет Зайчик - белый и честный? Или думаешь? Идет смена кадров. Вместо "плохих" ставятся "свои". Но тоже не лучше, а то и хуже.
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Но вряд ли это тот человек, кого хотелось бы видеть у власти.
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Медведчук тоже официально нет. Пока нет. Но и неофициально можно такого наворотить, что расхлебывать последствия будут и правнуки.
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Медведчук уже официально у власти, у него парламентская партия.
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Пока нет, но скоро будет. После того, как ЦИК объявит результаты. 5-7 дней максимум, ну или около того.
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Нет. Но к чему вопрос? Формально Медведчук еще не депутат и не глава фракции. А то что будет - это очевидно.
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Свято место пусто не бывает. Я верю в то, что сейчас зачищают место под "своих", которые ничуть не лучше старых и "плохих". Судьи, но уже "свои", новым властям потребуются. Одновременно создается видимость деятельности, причем той, что хотело большинство. Убиваются несколько зайцев одним выстрелом.
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Хм. Какой-то окружной суд может влиять на Конституционный
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в судейском корпусе начался страх и чувство ответственность уголовной нависло как дамоклов меч Керівництво Окружного адмінсуду змушувало суддів КСУ скасувати закони про незаконне збагачення і про люстрацію, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8025
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Их "бедных" оказывается "заставляли"! А язык на что? Любой госслужащий не должен, а ОБЯЗАН докладывать куда надо, если разговор идет о покушении на законодательную систему страны, о безопасности государства! Никакой суд не имеет права причинять ущерб безопасности страны от имени которой он выносит приговоры.
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Ну да... тільки, от, "папочки Баканова" (на нардепів, на цей раз) нізвідки не взялися. І такі ж "папочки" є і на суддів. Ну, може, вони назваються "папочки Портнова" - але суть зрозуміла?
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